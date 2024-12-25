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Крушение пассажирского самолета в Казахстане - РИА Новости, 25.12.2024
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13:16 25.12.2024 (обновлено: 13:25 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/krushenie-1991212281.html
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
Крушение пассажирского самолета в Казахстане - РИА Новости, 25.12.2024
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился в районе города Актау на западе Казахстана. Кадры с места трагедии — РИА Новости, 25.12.2024
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фото
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актау
крушение рейса баку — грозный
баку
авиакатастрофы
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Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился в районе города Актау на западе Казахстана. Кадры с места трагедии — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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фото, фото, казахстан, актау, крушение рейса баку — грозный, баку, авиакатастрофы
Фото, Казахстан, Актау, Крушение рейса Баку — Грозный, Баку, Авиакатастрофы

Крушение пассажирского самолета в Казахстане

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Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился в районе города Актау на западе Казахстана. Кадры с места трагедии — в фотоленте Ria.ru.
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

Катастрофа произошла в трех километрах от аэропорта Актау.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Катастрофа произошла в трех километрах от аэропорта Актау.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
1 из 8
© Sputnik

Самолет Embraer 190 летел из Баку в Грозный, но после столкновения с птицами командир решил уходить на запасной аэродром.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Самолет Embraer 190 летел из Баку в Грозный, но после столкновения с птицами командир решил уходить на запасной аэродром.

© Sputnik
2 из 8
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанк

В качестве места посадки экипаж выбрал казахстанский Актау, крушение произошло около 09:30 мск.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

В качестве места посадки экипаж выбрал казахстанский Актау, крушение произошло около 09:30 мск.

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
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3 из 8
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанк

На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
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4 из 8
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

Выжили около 30 человек, данные уточняются.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Выжили около 30 человек, данные уточняются.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
5 из 8
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

Причинами крушения могли стать отказ системы управления, одновременный отказ двух двигателей или нехватка топлива, рассказал РИА Новости эксперт в авиационной отрасли после просмотра видео с падением воздушного судна.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Причинами крушения могли стать отказ системы управления, одновременный отказ двух двигателей или нехватка топлива, рассказал РИА Новости эксперт в авиационной отрасли после просмотра видео с падением воздушного судна.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
6 из 8
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

МЧС Казахстана открыло горячие линии: узнать информацию можно по телефонам 8-7172-55-96-21 и 8-7292-31-90-91.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

МЧС Казахстана открыло горячие линии: узнать информацию можно по телефонам 8-7172-55-96-21 и 8-7292-31-90-91.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
7 из 8
© Sputnik Казахстан

Президент Азербайджана Алиев после крушения решил вернуться в Баку с неформального саммита СНГ, который проходит в Ленинградской области.

Обстановка у здания областной больницы в Актау, куда поступают пострадавшие в крушении самолета

Президент Азербайджана Алиев после крушения решил вернуться в Баку с неформального саммита СНГ, который проходит в Ленинградской области.

© Sputnik Казахстан
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