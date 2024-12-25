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Крушение пассажирского самолета в Казахстане

Крушение пассажирского самолета в Казахстане - РИА Новости, 25.12.2024

Крушение пассажирского самолета в Казахстане

Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился в районе города Актау на западе Казахстана. Кадры с места трагедии — РИА Новости, 25.12.2024

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2024-12-25T13:25:00+03:00

фото

казахстан

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авиакатастрофы

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Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился в районе города Актау на западе Казахстана. Кадры с места трагедии — в фотоленте Ria.ru.

казахстан

актау

баку

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