Видеоконференция Трампа и Зеленского будет засекречена, пишут СМИ
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Видеоконференция европейских лидеров с участием президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского будет проходить в обстановке повышенной секретности из-за опасений утечек информации, сообщает немецкая газета Bild.
Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Штеффен Майер ранее подтвердил визит Зеленского в немецкую столицу с целью участия во встрече в онлайн-формате по Украине. По его словам, состоится видеоконференция европейских лидеров, в ней также примут участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого состоится конференция с участием европейских лидеров, Зеленского и президента США. Затем запланирована онлайн-встреча так называемой "коалиции желающих", которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева.
"Для видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом и другими главами правительств в федеральной канцелярии (будет обеспечен - ред.) самый высокий уровень безопасности... Четвертый этаж в канцелярии считается "секретным этажом". Здесь находится "ситуационный центр" - защищенное от прослушки помещение без окон. Все главы правительств будут подключены к скромно обставленному переговорному помещению через мониторы", - говорится в публикации.
По информации газеты, вживую в помещении будут находиться федеральный канцлер ФРГ Фридрих Мерц и Зеленский.
"В ситуационный центр не допускаются даже переводчики - все (участники встречи - ред.) говорят по-английски. Кто еще будет находиться в помещении - тайна. Будут присутствовать только самые близкие советники Мерца и Зеленского. Абсолютно все участники должны сдать свои телефоны перед ситуационным центром", - пишет Bild.
Канцлер Германии организует в среду онлайн-встречу по украинскому вопросу, где попытается добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президента России Владимира Путина с президентом США на Аляске.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
12 августа, 17:34