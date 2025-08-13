Рейтинг@Mail.ru
Видеоконференция Трампа и Зеленского будет засекречена, пишут СМИ - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/zelenskiy-2035060837.html
Видеоконференция Трампа и Зеленского будет засекречена, пишут СМИ
Видеоконференция Трампа и Зеленского будет засекречена, пишут СМИ - РИА Новости, 13.08.2025
Видеоконференция Трампа и Зеленского будет засекречена, пишут СМИ
Видеоконференция европейских лидеров с участием президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского будет проходить в обстановке повышенной секретности из-за... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T16:44:00+03:00
2025-08-13T16:44:00+03:00
в мире
сша
германия
россия
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978670424_54:101:2058:1228_1920x0_80_0_0_9976104bce3eb0bb2c2aa243c7ea97f1.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Видеоконференция европейских лидеров с участием президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского будет проходить в обстановке повышенной секретности из-за опасений утечек информации, сообщает немецкая газета Bild. Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Штеффен Майер ранее подтвердил визит Зеленского в немецкую столицу с целью участия во встрече в онлайн-формате по Украине. По его словам, состоится видеоконференция европейских лидеров, в ней также примут участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого состоится конференция с участием европейских лидеров, Зеленского и президента США. Затем запланирована онлайн-встреча так называемой "коалиции желающих", которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева. "Для видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом и другими главами правительств в федеральной канцелярии (будет обеспечен - ред.) самый высокий уровень безопасности... Четвертый этаж в канцелярии считается "секретным этажом". Здесь находится "ситуационный центр" - защищенное от прослушки помещение без окон. Все главы правительств будут подключены к скромно обставленному переговорному помещению через мониторы", - говорится в публикации. По информации газеты, вживую в помещении будут находиться федеральный канцлер ФРГ Фридрих Мерц и Зеленский. "В ситуационный центр не допускаются даже переводчики - все (участники встречи - ред.) говорят по-английски. Кто еще будет находиться в помещении - тайна. Будут присутствовать только самые близкие советники Мерца и Зеленского. Абсолютно все участники должны сдать свои телефоны перед ситуационным центром", - пишет Bild. Канцлер Германии организует в среду онлайн-встречу по украинскому вопросу, где попытается добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президента России Владимира Путина с президентом США на Аляске. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
https://ria.ru/20250813/zelenskiy-2035026180.html
https://ria.ru/20250812/zelenskiy-2034858849.html
сша
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978670424_141:102:1945:1455_1920x0_80_0_0_b16a20e1c6f25a559b30f656b56c35c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, германия, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, bild, европейский совет, еврокомиссия
В мире, США, Германия, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Bild, Европейский совет, Еврокомиссия
Видеоконференция Трампа и Зеленского будет засекречена, пишут СМИ

Bild: видеоконференция Трампа и Зеленского пройдет в обстановке секретности

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Видеоконференция европейских лидеров с участием президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского будет проходить в обстановке повышенной секретности из-за опасений утечек информации, сообщает немецкая газета Bild.
Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Штеффен Майер ранее подтвердил визит Зеленского в немецкую столицу с целью участия во встрече в онлайн-формате по Украине. По его словам, состоится видеоконференция европейских лидеров, в ней также примут участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого состоится конференция с участием европейских лидеров, Зеленского и президента США. Затем запланирована онлайн-встреча так называемой "коалиции желающих", которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
СМИ: Зеленский устроил "суперкатастрофу" в Берлине
Вчера, 15:00
"Для видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом и другими главами правительств в федеральной канцелярии (будет обеспечен - ред.) самый высокий уровень безопасности... Четвертый этаж в канцелярии считается "секретным этажом". Здесь находится "ситуационный центр" - защищенное от прослушки помещение без окон. Все главы правительств будут подключены к скромно обставленному переговорному помещению через мониторы", - говорится в публикации.
По информации газеты, вживую в помещении будут находиться федеральный канцлер ФРГ Фридрих Мерц и Зеленский.
"В ситуационный центр не допускаются даже переводчики - все (участники встречи - ред.) говорят по-английски. Кто еще будет находиться в помещении - тайна. Будут присутствовать только самые близкие советники Мерца и Зеленского. Абсолютно все участники должны сдать свои телефоны перед ситуационным центром", - пишет Bild.
Канцлер Германии организует в среду онлайн-встречу по украинскому вопросу, где попытается добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президента России Владимира Путина с президентом США на Аляске.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Зеленский пригрозил не признавать итоги переговоров на Аляске
12 августа, 17:34
 
В миреСШАГерманияРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинBildЕвропейский советЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала