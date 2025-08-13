Рейтинг@Mail.ru
Guardian узнала, зачем Зеленский поехал на онлайн-встречу в Берлин - РИА Новости, 13.08.2025
23:41 13.08.2025
Guardian узнала, зачем Зеленский поехал на онлайн-встречу в Берлин
Guardian узнала, зачем Зеленский поехал на онлайн-встречу в Берлин
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский поехал в Германию для участия вместе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в онлайн-встрече с западными лидерами, в частности, из-за риска новой ссоры с президентом США Дональдом Трампом, пишет газета Guardian. Канцлер Германии в среду организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу с целью попытаться добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Для участия во встрече в Берлин прибыл Владимир Зеленский. Сначала состоялась видеоконференция европейских лидеров, в которой также приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого прошла онлайн-беседа с участием Трампа, европейских лидеров и Зеленского. Затем запланировано онлайн-заседание так называемой "коалиции желающих", которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева. "На фоне появления с поля боя новостей о значительных военных успехах России Зеленский поехал в Берлин, чтобы быть вместе с Мерцем во время встречи как в качестве демонстрации солидарности, так и ради снижения риска ссоры между Зеленским и Трампом", - говорится в сообщении газеты. Издание также отмечает, что на публике европейские лидеры были осторожны в заявлениях о предстоящей встрече Трампа с президентом России Владимиром Путиным, но в частном порядке обсуждают свои опасения возможным улучшением отношений РФ и США. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
