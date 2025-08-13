https://ria.ru/20250813/zelenskij-2035135266.html

Guardian узнала, зачем Зеленский поехал на онлайн-встречу в Берлин

Guardian узнала, зачем Зеленский поехал на онлайн-встречу в Берлин - РИА Новости, 13.08.2025

Guardian узнала, зачем Зеленский поехал на онлайн-встречу в Берлин

Владимир Зеленский поехал в Германию для участия вместе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в онлайн-встрече с западными лидерами, в частности, из-за риска новой... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T23:41:00+03:00

2025-08-13T23:41:00+03:00

2025-08-13T23:41:00+03:00

в мире

россия

сша

германия

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

европейский совет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910992578_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_27e8cce2e881f75a6b021589f303ebd8.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский поехал в Германию для участия вместе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в онлайн-встрече с западными лидерами, в частности, из-за риска новой ссоры с президентом США Дональдом Трампом, пишет газета Guardian. Канцлер Германии в среду организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу с целью попытаться добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Для участия во встрече в Берлин прибыл Владимир Зеленский. Сначала состоялась видеоконференция европейских лидеров, в которой также приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого прошла онлайн-беседа с участием Трампа, европейских лидеров и Зеленского. Затем запланировано онлайн-заседание так называемой "коалиции желающих", которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева. "На фоне появления с поля боя новостей о значительных военных успехах России Зеленский поехал в Берлин, чтобы быть вместе с Мерцем во время встречи как в качестве демонстрации солидарности, так и ради снижения риска ссоры между Зеленским и Трампом", - говорится в сообщении газеты. Издание также отмечает, что на публике европейские лидеры были осторожны в заявлениях о предстоящей встрече Трампа с президентом России Владимиром Путиным, но в частном порядке обсуждают свои опасения возможным улучшением отношений РФ и США. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

https://ria.ru/20250812/tramp-2034714632.html

https://ria.ru/20250516/peregovory-2017285485.html

россия

сша

германия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, германия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, европейский совет, еврокомиссия, нато, берлин (город)