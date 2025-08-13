Рейтинг@Mail.ru
Мерц назвал приоритетную задачу переговоров по Украине
Специальная военная операция на Украине
 
19:47 13.08.2025
Мерц назвал приоритетную задачу переговоров по Украине
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал приоритетом возможных мирных переговоров по Украине прекращение огня после онлайн-встречи по украинскому вопросу с европейскими лидерами, Владимиром Зеленским и американским президентом Дональдом Трампом в среду. "Сначала должно быть прекращение огня, существенные элементы затем должны быть согласованы в рамочном соглашении", - сказал Мерц на совместной пресс-конференции с Зеленским в Берлине. Трансляция велась на официальном сайте канцлера ФРГ. По словам канцлера, Трамп намерен сделать вопрос установления прекращения огня одним из приоритетов встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Мерц выразил надежду на достижение мира на Украине и пожелал успеха на переговорах Трампу. "В Анкоридже могут быть приняты важные решения. Мы, европейцы, делаем все в наших силах, чтобы направить ход этой встречи в правильную сторону. Мы хотим, чтобы президент Дональд Трамп в пятницу в Анкоридже добился успеха… Есть надежда на продвижение, есть надежда на мир на Украине", - сказал канцлер. Согласно его заявлению, участники онлайн-встречи сошлись на том, что Киеву нужны гарантии безопасности, но не обсуждали, какие страны и каким образом должны будут их обеспечивать. При этом Украина, по мнению европейцев, должна иметь возможность рассчитывать на западную помощь "в долгосрочной перспективе", отметил Мерц. Кроме того, европейские лидеры сообщили Трампу о необходимости соблюдения фундаментальных интересов безопасности Европы и Украины в ходе переговоров на Аляске, добавил канцлер. По его словам, европейцы исходят из того, что Киев должен сидеть за столом переговоров на следующих встречах. Канцлер Германии в среду организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу с целью попытаться добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Для участия во встрече в Берлин прибыл Владимир Зеленский. Сначала состоялась видеоконференция европейских лидеров, в которой также приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого прошла онлайн-беседа с участием Трампа, европейских лидеров и Зеленского. Затем запланировано онлайн-заседание так называемой "коалиции желающих", которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева. В среду заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев заявил, что встреча Европы и Киева по Украине является политически и практически ничтожным действием. По его словам, европейцы на словах поддерживают дипломатические усилия Вашингтона и Москвы по урегулированию украинского кризиса, фактически же Евросоюз их саботирует. Москва полагает, что эскалация украинского конфликта для ряда европейских правительств - единственная возможность оправдать перед своими гражданами форсированные инвестиции в форсированную милитаризацию и стагнацию экономики, добавил Фадеев. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал приоритетом возможных мирных переговоров по Украине прекращение огня после онлайн-встречи по украинскому вопросу с европейскими лидерами, Владимиром Зеленским и американским президентом Дональдом Трампом в среду.
"Сначала должно быть прекращение огня, существенные элементы затем должны быть согласованы в рамочном соглашении", - сказал Мерц на совместной пресс-конференции с Зеленским в Берлине. Трансляция велась на официальном сайте канцлера ФРГ.
По словам канцлера, Трамп намерен сделать вопрос установления прекращения огня одним из приоритетов встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Мерц выразил надежду на достижение мира на Украине и пожелал успеха на переговорах Трампу.
"В Анкоридже могут быть приняты важные решения. Мы, европейцы, делаем все в наших силах, чтобы направить ход этой встречи в правильную сторону. Мы хотим, чтобы президент Дональд Трамп в пятницу в Анкоридже добился успеха… Есть надежда на продвижение, есть надежда на мир на Украине", - сказал канцлер.
Согласно его заявлению, участники онлайн-встречи сошлись на том, что Киеву нужны гарантии безопасности, но не обсуждали, какие страны и каким образом должны будут их обеспечивать. При этом Украина, по мнению европейцев, должна иметь возможность рассчитывать на западную помощь "в долгосрочной перспективе", отметил Мерц.
Кроме того, европейские лидеры сообщили Трампу о необходимости соблюдения фундаментальных интересов безопасности Европы и Украины в ходе переговоров на Аляске, добавил канцлер. По его словам, европейцы исходят из того, что Киев должен сидеть за столом переговоров на следующих встречах.
Канцлер Германии в среду организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу с целью попытаться добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Для участия во встрече в Берлин прибыл Владимир Зеленский. Сначала состоялась видеоконференция европейских лидеров, в которой также приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого прошла онлайн-беседа с участием Трампа, европейских лидеров и Зеленского. Затем запланировано онлайн-заседание так называемой "коалиции желающих", которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева.
В среду заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев заявил, что встреча Европы и Киева по Украине является политически и практически ничтожным действием. По его словам, европейцы на словах поддерживают дипломатические усилия Вашингтона и Москвы по урегулированию украинского кризиса, фактически же Евросоюз их саботирует. Москва полагает, что эскалация украинского конфликта для ряда европейских правительств - единственная возможность оправдать перед своими гражданами форсированные инвестиции в форсированную милитаризацию и стагнацию экономики, добавил Фадеев.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
