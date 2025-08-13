Рейтинг@Mail.ru
Украина готова обсуждать территориальные вопросы, заявил Мерц - РИА Новости, 13.08.2025
17:51 13.08.2025 (обновлено: 18:23 13.08.2025)
Украина готова обсуждать территориальные вопросы, заявил Мерц
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Украина готова к переговорам по территориальным вопросам, так называемая "линия соприкосновения" должна стать отправной точкой, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц после организованной им онлайн-встречи по Украине."Украина готова к переговорам по территориальным вопросам, но так называемая "линия соприкосновения" должна быть отправной точкой", - сказал Мерц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. Трансляция велась на официальном сайте канцлера ФРГ.При этом юридическое признание находящихся под российским контролем территорий, по словам Мерца, "не подлежит обсуждению".Канцлер Германии в среду организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу с целью попытаться добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Для участия во встрече в Берлин прибыл Владимир Зеленский. Сначала состоялась видеоконференция европейских лидеров, в которой также приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого прошла онлайн-беседа с участием Трампа, европейских лидеров и Зеленского. Затем запланировано онлайн-заседание так называемой "коалиции желающих", которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева.В среду заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев заявил, что встреча Европы и Киева по Украине является политически и практически ничтожным действием. По его словам, европейцы на словах поддерживают дипломатические усилия Вашингтона и Москвы по урегулированию украинского кризиса, фактически же Евросоюз их саботирует. Москва полагает, что эскалация украинского конфликта для ряда европейских правительств - единственная возможность оправдать перед своими гражданами форсированные инвестиции в форсированную милитаризацию и стагнацию экономики, добавил Фадеев.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Украина готова к переговорам по территориальным вопросам, так называемая "линия соприкосновения" должна стать отправной точкой, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц после организованной им онлайн-встречи по Украине.
"Украина готова к переговорам по территориальным вопросам, но так называемая "линия соприкосновения" должна быть отправной точкой", - сказал Мерц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. Трансляция велась на официальном сайте канцлера ФРГ.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Фон дер Ляйен сделала странное заявление после переговоров с Зеленским
Вчера, 18:00
При этом юридическое признание находящихся под российским контролем территорий, по словам Мерца, "не подлежит обсуждению".
Канцлер Германии в среду организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу с целью попытаться добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Для участия во встрече в Берлин прибыл Владимир Зеленский. Сначала состоялась видеоконференция европейских лидеров, в которой также приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого прошла онлайн-беседа с участием Трампа, европейских лидеров и Зеленского. Затем запланировано онлайн-заседание так называемой "коалиции желающих", которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева.
В среду заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев заявил, что встреча Европы и Киева по Украине является политически и практически ничтожным действием. По его словам, европейцы на словах поддерживают дипломатические усилия Вашингтона и Москвы по урегулированию украинского кризиса, фактически же Евросоюз их саботирует. Москва полагает, что эскалация украинского конфликта для ряда европейских правительств - единственная возможность оправдать перед своими гражданами форсированные инвестиции в форсированную милитаризацию и стагнацию экономики, добавил Фадеев.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
МИД исключил обсуждение статуса новых территорий на саммите на Аляске
Вчера, 14:55
 
