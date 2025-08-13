https://ria.ru/20250813/tramp-2035136126.html

Трамп пообещал внести вклад в гарантии безопасности для Украины

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе видеоконференции с лидерами Европы пообещал, что США внесут вклад в обеспечение разработанных так называемой "Коалицией желающих" гарантий безопасности для Украины, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. "Президент Трамп ясно дал понять Украине и ее союзникам, собравшимся сегодня, ... что США внесут свой вклад в гарантии безопасности, разработанные Коалицией желающих во главе с Францией, Великобританией и Германией", - написал Барро на странице в соцсети X. Также, по словам Барро, Трамп заявил, что запросит у президента России Владимира Путина безоговорочного прекращения огня на Украине, и заверил, что переговоры по вопросу территорий пройдут только в присутствии Владимира Зеленского. Канцлер Германии Фридрих Мерц в среду организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу с целью попытаться добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президентов России и США на Аляске. Для участия во встрече в Берлин прибыл Владимир Зеленский. Сначала состоялась видеоконференция европейских лидеров, в которой также приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого прошла онлайн-беседа с участием Трампа, европейских лидеров и Зеленского. Затем состоялось онлайн-заседание так называемой коалиции желающих, которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева. В среду заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев заявил, что встреча Европы и Киева по Украине является политически и практически ничтожным действием. По его словам, европейцы на словах поддерживают дипломатические усилия Вашингтона и Москвы по урегулированию украинского кризиса, фактически же Евросоюз их саботирует. Москва полагает, что эскалация украинского конфликта для ряда европейских правительств - единственная возможность оправдать перед своими гражданами форсированные инвестиции в милитаризацию и стагнацию экономики, добавил Фадеев. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

