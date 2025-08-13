Мерц рассказал об обещании Трампа по встрече на Аляске

Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
20:25 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал сразу после завершения переговоров с президентом России Владимиром Путиным на Аляске проинформировать Владимира Зеленского и европейских лидеров об их итогах, сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц после онлайн-встречи западных лидеров по украинскому вопросу. "Мы пожелали президенту Трампу всего самого наилучшего. Мы договорились, что он непосредственно после встречи с президентом Путиным сначала проинформирует президента Украины Владимира Зеленского, а затем непосредственно европейских глав государств и правительств, которые объединены этой инициативой", - сказал Мерц на совместной пресс-конференции с Зеленским в Берлине. Трансляция велась на официальном сайте канцлера ФРГ. Канцлер считает, что Трамп должен вести переговоры на Аляске в рамках общей "трансатлантической стратегии", которая делает ставку на продолжение интенсивной поддержки Украины и оказание "необходимого давления" на Россию. По словам немецкого лидера, США и европейцы "будут обязаны" усилить это давление, если на Аляске с российской стороны не будет "необходимого продвижения". Канцлер Германии в среду организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу с целью попытаться добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Для участия во встрече в Берлин прибыл Зеленский. Сначала состоялась видеоконференция европейских лидеров, в которой также приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого прошла онлайн-беседа с участием Трампа, европейских лидеров и Зеленского. Затем запланировано онлайн-заседание так называемой "коалиции желающих", которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева. В среду заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев заявил, что встреча Европы и Киева по Украине является политически и практически ничтожным действием. По его словам, европейцы на словах поддерживают дипломатические усилия Вашингтона и Москвы по урегулированию украинского кризиса, фактически же Евросоюз их саботирует. Москва полагает, что эскалация украинского конфликта для ряда европейских правительств - единственная возможность оправдать перед своими гражданами форсированные инвестиции в форсированную милитаризацию и стагнацию экономики, добавил Фадеев. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал сразу после завершения переговоров с президентом России Владимиром Путиным на Аляске проинформировать Владимира Зеленского и европейских лидеров об их итогах, сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц после онлайн-встречи западных лидеров по украинскому вопросу.
"Мы пожелали президенту Трампу всего самого наилучшего. Мы договорились, что он непосредственно после встречи с президентом Путиным сначала проинформирует президента Украины Владимира Зеленского, а затем непосредственно европейских глав государств и правительств, которые объединены этой инициативой", - сказал Мерц на совместной пресс-конференции с Зеленским в Берлине. Трансляция велась на официальном сайте канцлера ФРГ.
Канцлер считает, что Трамп должен вести переговоры на Аляске в рамках общей "трансатлантической стратегии", которая делает ставку на продолжение интенсивной поддержки Украины и оказание "необходимого давления" на Россию. По словам немецкого лидера, США и европейцы "будут обязаны" усилить это давление, если на Аляске с российской стороны не будет "необходимого продвижения".
Канцлер Германии в среду организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу с целью попытаться добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Для участия во встрече в Берлин прибыл Зеленский. Сначала состоялась видеоконференция европейских лидеров, в которой также приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого прошла онлайн-беседа с участием Трампа, европейских лидеров и Зеленского. Затем запланировано онлайн-заседание так называемой "коалиции желающих", которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева.
В среду заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев заявил, что встреча Европы и Киева по Украине является политически и практически ничтожным действием. По его словам, европейцы на словах поддерживают дипломатические усилия Вашингтона и Москвы по урегулированию украинского кризиса, фактически же Евросоюз их саботирует. Москва полагает, что эскалация украинского конфликта для ряда европейских правительств - единственная возможность оправдать перед своими гражданами форсированные инвестиции в форсированную милитаризацию и стагнацию экономики, добавил Фадеев.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
