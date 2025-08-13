https://ria.ru/20250813/sanktsii-2035109047.html

Британия готовит новый пакет антироссийских санкций

Британия готовит новый пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 13.08.2025

Британия готовит новый пакет антироссийских санкций

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о подготовке Лондоном нового пакета антироссийских санкций и о готовности совместно с Европой "увеличить... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T19:39:00+03:00

2025-08-13T19:39:00+03:00

2025-08-13T19:39:00+03:00

в мире

россия

сша

европа

владимир зеленский

владимир путин

дональд трамп

европейский совет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_0:199:2935:1850_1920x0_80_0_0_2d855da40f07e6be2f62e29857c4a7bc.jpg

ЛОНДОН, 13 авг - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о подготовке Лондоном нового пакета антироссийских санкций и о готовности совместно с Европой "увеличить давление" на Москву на фоне переговоров по Украине. "Мы готовы при необходимости усилить давление на Россию, особенно в экономической сфере, с помощью санкций и более широких мер. Эффект от этих мер очевиден, и Великобритания готовит следующий пакет жестких санкций", - приводит слова Стармера газета Guardian по итогу телефонных переговоров с лидерами США и Европы в преддверии встречи президентов РФ и США.Премьер-министр также заявил, что так называемая "коалиция желающих" готова реализовать план по развертыванию своего контингента на Украине в случае прекращения огня. Канцлер Германии Фридрих Мерц в среду организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу с целью попытаться добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Для участия во встрече в Берлин прибыл Владимир Зеленский. Сначала состоялась видеоконференция европейских лидеров, в которой также приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого прошла онлайн-беседа с участием Трампа, европейских лидеров и Зеленского. Затем запланировано онлайн-заседание так называемой "коалиции желающих", которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева. В среду заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев заявил, что встреча Европы и Киева по Украине является политически и практически ничтожным действием. По его словам, европейцы на словах поддерживают дипломатические усилия Вашингтона и Москвы по урегулированию украинского кризиса, фактически же Евросоюз их саботирует. Москва полагает, что эскалация украинского конфликта для ряда европейских правительств - единственная возможность оправдать перед своими гражданами форсированные инвестиции в форсированную милитаризацию и стагнацию экономики, добавил Фадеев. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

https://ria.ru/20250813/makron-2035093299.html

https://ria.ru/20250813/sanktsii-2035066337.html

россия

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, европа, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, европейский совет, еврокомиссия, нато, встреча путина и трампа на аляске