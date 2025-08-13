Археологи нашли на Оке следы древнего торгового пути

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Арабские серебряные монеты VIII-IX веков, артефакты византийского происхождения, а также многочисленные поселения раннеславянской эпохи III-VII веков обнаружили дайверы и археологи в верховьях Оки. По данным исследователей, находки подтверждают существование в этом месте древнего торгового пути, связывавшего Черное море с Каспийским, сообщили РИА Новости в пресс-службе клуба "Диво".Объединенный отряд дайверов клуба "Диво" и сотрудников Института археологии РАН отправился к истокам Оки в Орловской области, чтобы найти следы древнего торгового пути, связывавшего когда-то разные народы. Для исследований было выбрано место, где начинаются реки, принадлежащие разным бассейнам. Ока, несущая воды в Волгу и далее в Каспийское море, берет начало всего в нескольких десятках километров от истока реки Сосны, впадающей в Азовское море через Дон и Сейм — приток Днепра."Одним из узловых регионов древнего торгового пути было Самодуровское озеро в верховьях Оки. Из него вытекали реки разных бассейнов. Именно тут проходило международное передвижение, шли суда с товарами и грузом. Изучение таких мест очень важно. Сейчас мы прошли первый этап, который нам дал очень интересные результаты о заселении в верховьях Оки, о торговых путях и взаимоотношениях, которые тут существовали", — отметил научный сотрудник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего Средневековья Института археологии РАН Олег Радюш.По его словам, ученые давно предполагали, что именно здесь мог проходить один из маршрутов легендарного пути из Черного моря в Каспийское. Однако прямых доказательств не хватало, пока в эти места не отправились дайверы и археологи.Ока в верхнем течении — река узкая, извилистая, с песчаным дном и быстрым течением. Дайверы клуба "Диво" погружались со специальным оборудованием для поисковых работ. Им удалось поднять со дна фрагменты старинной керамики, якорные камни, металлические изделия. Особый интерес вызвала находка нескольких средневековых монет, свидетельствующих о том, что здесь шла оживленная торговля."Горшки, керамика и мелкие предметы попадаются на дне реки в этом месте рядом с поселениями. Также удалось обнаружить несколько старинных монет. Вижу такое впервые, наверняка это очень редкие артефакты, которые мы передадим специалистам для изучения", — сообщил дайвер клуба "Диво" Алексей Петрыкин.В это же время археологи исследовали берега, фиксируя исторические памятники разных эпох с помощью геодезических приборов. Среди находок из осыпей — гончарная керамика с волнистым и линейным орнаментом, многочисленные предметы быта, сельского хозяйства и промыслов. Некоторые изделия из керамики выполнены в технике грубой лепки глины, без использования гончарного круга, активное использование которого началось в IX-X веках."Монеты — важные следы торговых отношений. Найденное дайверами арабское серебро VIII-IX веков очень активно использовалось в международных экономических сообщениях. Там, где останавливались купцы и где осуществлялись обменные операции, очень часто остаются или клады, или отдельные монеты. Среди находок археологов стоит отметить лампаду 12-13 века, вероятно, византийского производства. Также удалось обнаружить памятник, связанный с осадой города Кромы в 1605 году, и многочисленные поселения раннеславянской эпохи III-VII веков нашей эры", — отметил Радюш.По мнению исследователей, им удалось открыть новую страницу в исследовании древних торговых связей. Верховья Оки, где "сходились" три моря – Черное, Каспийское и Азовское, оказались историческим узлом, через который шли товары, народы и культуры. Скорее всего, речь идет про часть системы Прикаспийского или Волго-каспийского водного пути, которые существовали в раннем Средневековье и практически не были изучены на этом участке.Сохранившиеся древнерусские летописи не содержат сведений об использовании Самодуровского "гидроузла", но находки арабских дирхемов, римских и византийских монет в верховьях Оки подтверждают такую возможность, считают археологи. Тем более, что Орловское течение Оки было судоходным вплоть до середины XIX века, особенно в весеннее половодье."Наша задача была обследовать дно рек, с чем дайверы отлично справились. Это только начало большой работы. В будущем мы планируем продолжить исследования, расширив зону поиска и применив новые технологии, включая 3D-сканирование дна, георадарное обследование берегов и анализ рельефа с помощью лидара. Интересно создать 3D-карту древнего торгового пути. Возможно, впереди ждут еще более значимые открытия — например, остатки древнего поселения или новые артефакты, которые прольют свет на историю Орловского края", — отметил руководитель клуба "Диво" Сергей Куликов.Исследование проходит в рамках большого исследовательского проекта, начатого дайверами и археологами совместно в 2021 году, и в результате которого были найдены многочисленные предметы, связанные с Судбищенской битвой.
Апрель 2021 года вошел в историю России сенсационной находкой — в Орловской области было обнаружено место легендарной Судбищенской битвы 1555 года. Это открытие пролило новый свет на страницу русской военной истории времен Ивана Грозного.
