https://ria.ru/20250703/sudbische-2026314254.html

Судбищенская битва. Сражение, ставшее символом несгибаемого духа

Судбищенская битва. Сражение, ставшее символом несгибаемого духа - РИА Новости, 03.07.2025

Судбищенская битва. Сражение, ставшее символом несгибаемого духа

3 июля 1555 года небольшой отряд русских ратников во главе с боярином Иваном Шереметьевым встал на пути многократно превосходящего их по численности войска... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T09:00:00+03:00

2025-07-03T09:00:00+03:00

2025-07-03T09:00:00+03:00

что не найдешь в учебнике

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россия

восточная европа

общество

социальный навигатор

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3 июля 1555 года небольшой отряд русских ратников во главе с боярином Иваном Шереметьевым встал на пути многократно превосходящего их по численности войска крымского хана Девлет-Гирея. Поражение хана в ожесточенной двухдневной сече помешало ему разорить Тульскую, Рязанскую и Московскую земли. О том, где было обнаружено эпохальное место и как менялись представления ученых об этом событии, — смотрите в фотоленте РИА Новости, подготовленной к 470-летию битвы.

орловская область

россия

восточная европа

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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