Рейтинг@Mail.ru
Судбищенская битва. Сражение, ставшее символом несгибаемого духа - РИА Новости, 03.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/sudbische-2026314254.html
Судбищенская битва. Сражение, ставшее символом несгибаемого духа
Судбищенская битва. Сражение, ставшее символом несгибаемого духа - РИА Новости, 03.07.2025
Судбищенская битва. Сражение, ставшее символом несгибаемого духа
3 июля 1555 года небольшой отряд русских ратников во главе с боярином Иваном Шереметьевым встал на пути многократно превосходящего их по численности войска... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T09:00:00+03:00
2025-07-03T09:00:00+03:00
что не найдешь в учебнике
иван грозный
орловская область
россия
восточная европа
общество
социальный навигатор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866657469_0:243:3073:1972_1920x0_80_0_0_f3e9a0c26f07c67c0e084e1c432f8493.jpg
3 июля 1555 года небольшой отряд русских ратников во главе с боярином Иваном Шереметьевым встал на пути многократно превосходящего их по численности войска крымского хана Девлет-Гирея. Поражение хана в ожесточенной двухдневной сече помешало ему разорить Тульскую, Рязанскую и Московскую земли. О том, где было обнаружено эпохальное место и как менялись представления ученых об этом событии, — смотрите в фотоленте РИА Новости, подготовленной к 470-летию битвы.
орловская область
россия
восточная европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866657469_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_b9165e4f1547656a62ac718e047035d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
что не найдешь в учебнике, фото, иван грозный, орловская область, россия, восточная европа, общество, социальный навигатор
Что не найдешь в учебнике, Иван Грозный, Орловская область, Россия, Восточная Европа, Общество, Социальный навигатор

Судбищенская битва. Сражение, ставшее символом несгибаемого духа

Читать ria.ru в
Дзен
3 июля 1555 года небольшой отряд русских ратников во главе с боярином Иваном Шереметьевым встал на пути многократно превосходящего их по численности войска крымского хана Девлет-Гирея. Поражение хана в ожесточенной двухдневной сече помешало ему разорить Тульскую, Рязанскую и Московскую земли. О том, где было обнаружено эпохальное место и как менялись представления ученых об этом событии, — смотрите в фотоленте РИА Новости, подготовленной к 470-летию битвы.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Апрель 2021 года вошел в историю России сенсационной находкой — в Орловской области было обнаружено место легендарной Судбищенской битвы 1555 года. Это открытие пролило новый свет на страницу русской военной истории времен Ивана Грозного.

Овраг неподалеку от села Судбищи в Орловской области, где были найдены исторические артефакты

Апрель 2021 года вошел в историю России сенсационной находкой — в Орловской области было обнаружено место легендарной Судбищенской битвы 1555 года. Это открытие пролило новый свет на страницу русской военной истории времен Ивана Грозного.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
1 из 9
© Фото : Cейминско-Суджинская археологическая экспедиция

За три года исследований из земли подняли более 4500 артефактов: наконечники стрел, пули, монеты, элементы оружия и доспехов середины XVI века. По концентрации находок — это крупнейшее поле битвы в Восточной Европе.

Стрела с куском войлока из доспеха

За три года исследований из земли подняли более 4500 артефактов: наконечники стрел, пули, монеты, элементы оружия и доспехов середины XVI века. По концентрации находок — это крупнейшее поле битвы в Восточной Европе.

© Фото : Cейминско-Суджинская археологическая экспедиция
2 из 9
© РИА Новости / Владимир Трефилов

Среди уникальных археологических находок – пулелейка (для отливки пуль), фрагменты раннего огнестрельного оружия, навершие меча, кресало. К "жизни" буквально возвращаются сотни предметов разной сохранности, от очень плохой до хорошей.

Археологические находки

Среди уникальных археологических находок – пулелейка (для отливки пуль), фрагменты раннего огнестрельного оружия, навершие меча, кресало. К "жизни" буквально возвращаются сотни предметов разной сохранности, от очень плохой до хорошей.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
3 из 9
© РИА Новости / Наталья Тюрина

Только за последние два года исследователями было "оживлено" около 400 предметов. Каждый восстановленный артефакт – прямое свидетельство драматических событий.

Артефакты

Только за последние два года исследователями было "оживлено" около 400 предметов. Каждый восстановленный артефакт – прямое свидетельство драматических событий.

© РИА Новости / Наталья Тюрина
4 из 9
© Фото : пресс-служба Музея "Куликово поле"/ Роман Солопов

Каждый сезон приносит новые открытия. Так, первоначально сосредоточившись на овраге с "фантастическим" количеством находок, археологи обнаружили, что битва шла и на поле. А минимальное количество пуль указывает на то, что это был ближний бой.

Сотрудники музея Александр Колоколов и Артем Крухмаль руководят работами

Каждый сезон приносит новые открытия. Так, первоначально сосредоточившись на овраге с "фантастическим" количеством находок, археологи обнаружили, что битва шла и на поле. А минимальное количество пуль указывает на то, что это был ближний бой.

© Фото : пресс-служба Музея "Куликово поле"/ Роман Солопов
5 из 9
© РИА Новости / Мария Девахина

Все артефакты наносятся на точную 3D-модель рельефа. Это ключ к воссозданию событий. Уже есть зацепки, позволяющие отличить залпы татарских и русских лучников. Цель работы – создать детальную модель битвы.

Заведующий отделом археологии эпохи Великого переселения народов и раннего Средневековья Института археологии РАН, ученый секретарь Государственного музея-заповедника Куликово поле Алексей Воронцов

Все артефакты наносятся на точную 3D-модель рельефа. Это ключ к воссозданию событий. Уже есть зацепки, позволяющие отличить залпы татарских и русских лучников. Цель работы – создать детальную модель битвы.

© РИА Новости / Мария Девахина
6 из 9
© Фото : Орловский краеведческий музей

Благодаря детальной реконструкции происходит буквально оживление истории. Например, создается документальный фильм "Судбищенская битва. Река времени". Фильм станет наглядным пособием о силе духа предков.

Фрагмент экспозиции выставки Судбищенская битва

Благодаря детальной реконструкции происходит буквально оживление истории. Например, создается документальный фильм "Судбищенская битва. Река времени". Фильм станет наглядным пособием о силе духа предков.

© Фото : Орловский краеведческий музей
7 из 9
© Фото : Орловский краеведческий музей

Сражение 1555 года – квинтэссенция героизма. Отряд Шереметьева был в 8,5 раз меньше войска хана Девлет-Гирея. Казалось бы, исход битвы должен был быть очевидным, но сила русского духа и невероятная отвага позволили одержать славную победу. Неожиданное поражение заставило хана отступить, потеряв 15 тысяч воинов.

Фрагмент экспозиции выставки Судбищенская битва

Сражение 1555 года – квинтэссенция героизма. Отряд Шереметьева был в 8,5 раз меньше войска хана Девлет-Гирея. Казалось бы, исход битвы должен был быть очевидным, но сила русского духа и невероятная отвага позволили одержать славную победу. Неожиданное поражение заставило хана отступить, потеряв 15 тысяч воинов.

© Фото : Орловский краеведческий музей
8 из 9
© РИА Новости / Мария Девахина

Спустя 470 лет Судбищенская битва обретает новое звучание: ученые воссоздают картину боя, реставраторы возвращают к жизни артефакты, кинематографисты снимают фильмы. Все это говорит о прочной связи поколений: героизм и любовь к Родине – в наших исторических генах.

Артефакты

Спустя 470 лет Судбищенская битва обретает новое звучание: ученые воссоздают картину боя, реставраторы возвращают к жизни артефакты, кинематографисты снимают фильмы. Все это говорит о прочной связи поколений: героизм и любовь к Родине – в наших исторических генах.

© РИА Новости / Мария Девахина
9 из 9
 
Что не найдешь в учебникеИван ГрозныйОрловская областьРоссияВосточная ЕвропаОбществоСоциальный навигатор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала