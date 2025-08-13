Рейтинг@Mail.ru
В правительстве ФРГ подтвердили визит Зеленского в Берлин - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:43 13.08.2025 (обновлено: 13:46 13.08.2025)
https://ria.ru/20250813/kabmin-2035002814.html
В правительстве ФРГ подтвердили визит Зеленского в Берлин
В правительстве ФРГ подтвердили визит Зеленского в Берлин - РИА Новости, 13.08.2025
В правительстве ФРГ подтвердили визит Зеленского в Берлин
Кабмин ФРГ подтвердил визит Владимира Зеленского в Берлин с целью участия во встрече в онлайн-формате по Украине. РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T13:43:00+03:00
2025-08-13T13:46:00+03:00
в мире
германия
берлин (город)
украина
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934992146_0:69:3000:1757_1920x0_80_0_0_f2daa0bfdb045599f3fd75797ae0cd34.jpg
БЕРЛИН, 13 авг - РИА Новости. Кабмин ФРГ подтвердил визит Владимира Зеленского в Берлин с целью участия во встрече в онлайн-формате по Украине. Ранее таблоид Bild со ссылкой на собственную информацию сообщил, что Владимир Зеленский прибудет в среду в Берлин на встречу по Украине. "Мы очень рады приветствовать сегодня президента Украины Владимира Зеленского в Берлине. Они (канцлер ФРГ Фридрих Мерц и Зеленский - ред.) вместе в Берлине примут участие в запланированных переговорах. Переговоры, которые пройдут сегодня в цифровом форме, служат дальнейшему тесному взаимодействию с Украиной, европейскими партнерами, а также с США", - заявил на брифинге в среду заместитель официального представителя кабмина ФРГ Штеффен Майер. По его словам, в 14.00 по местному времени (15.00 мск) состоится видеоконференция европейских лидеров, в ней также примут участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, а также Зеленский. После этого состоится конференция с европейскими лидерами, Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. После этого запланирован выход к прессе канцлера ФРГ и Зеленского. Затем запланирована онлайн-встреча так называемой "коалиции желающих", которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева. Майер добавил, что в связи с визитом Зеленского в Берлин, также, безусловно, будет возможность провести двусторонние переговоры между ним и канцлером ФРГ. Канцлер Германии Фридрих Мерц организует в среду онлайн-встречу по украинскому вопросу, где попытается добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
https://ria.ru/20250813/glava-2034966242.html
https://ria.ru/20250812/buduschee-2034742547.html
германия
берлин (город)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934992146_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_1077c2b62121feb04f4445ad410b9320.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, берлин (город), украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, bild, европейский совет, еврокомиссия
В мире, Германия, Берлин (город), Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Bild, Европейский совет, Еврокомиссия
В правительстве ФРГ подтвердили визит Зеленского в Берлин

Штеффен Майер подтвердил визит Зеленского в Берлин для встречи по Украине

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 13 авг - РИА Новости. Кабмин ФРГ подтвердил визит Владимира Зеленского в Берлин с целью участия во встрече в онлайн-формате по Украине.
Ранее таблоид Bild со ссылкой на собственную информацию сообщил, что Владимир Зеленский прибудет в среду в Берлин на встречу по Украине.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Скандал в Белом доме был самоубийством для Зеленского, признал Ермак
Вчера, 11:28
"Мы очень рады приветствовать сегодня президента Украины Владимира Зеленского в Берлине. Они (канцлер ФРГ Фридрих Мерц и Зеленский - ред.) вместе в Берлине примут участие в запланированных переговорах. Переговоры, которые пройдут сегодня в цифровом форме, служат дальнейшему тесному взаимодействию с Украиной, европейскими партнерами, а также с США", - заявил на брифинге в среду заместитель официального представителя кабмина ФРГ Штеффен Майер.
По его словам, в 14.00 по местному времени (15.00 мск) состоится видеоконференция европейских лидеров, в ней также примут участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, а также Зеленский. После этого состоится конференция с европейскими лидерами, Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. После этого запланирован выход к прессе канцлера ФРГ и Зеленского. Затем запланирована онлайн-встреча так называемой "коалиции желающих", которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева.
Майер добавил, что в связи с визитом Зеленского в Берлин, также, безусловно, будет возможность провести двусторонние переговоры между ним и канцлером ФРГ.
Канцлер Германии Фридрих Мерц организует в среду онлайн-встречу по украинскому вопросу, где попытается добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Евросоюз заявил о праве Украины определять свое будущее
12 августа, 10:54
 
В миреГерманияБерлин (город)УкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинBildЕвропейский советЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала