В правительстве ФРГ подтвердили визит Зеленского в Берлин
Штеффен Майер подтвердил визит Зеленского в Берлин для встречи по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
БЕРЛИН, 13 авг - РИА Новости. Кабмин ФРГ подтвердил визит Владимира Зеленского в Берлин с целью участия во встрече в онлайн-формате по Украине.
Ранее таблоид Bild со ссылкой на собственную информацию сообщил, что Владимир Зеленский прибудет в среду в Берлин на встречу по Украине.
"Мы очень рады приветствовать сегодня президента Украины Владимира Зеленского в Берлине. Они (канцлер ФРГ Фридрих Мерц и Зеленский - ред.) вместе в Берлине примут участие в запланированных переговорах. Переговоры, которые пройдут сегодня в цифровом форме, служат дальнейшему тесному взаимодействию с Украиной, европейскими партнерами, а также с США", - заявил на брифинге в среду заместитель официального представителя кабмина ФРГ Штеффен Майер.
По его словам, в 14.00 по местному времени (15.00 мск) состоится видеоконференция европейских лидеров, в ней также примут участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, а также Зеленский. После этого состоится конференция с европейскими лидерами, Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. После этого запланирован выход к прессе канцлера ФРГ и Зеленского. Затем запланирована онлайн-встреча так называемой "коалиции желающих", которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева.
Майер добавил, что в связи с визитом Зеленского в Берлин, также, безусловно, будет возможность провести двусторонние переговоры между ним и канцлером ФРГ.
Канцлер Германии Фридрих Мерц организует в среду онлайн-встречу по украинскому вопросу, где попытается добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
