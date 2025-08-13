Рейтинг@Mail.ru
Немецкий политик объяснил, почему ЕС организует встречу с Зеленским
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:05 13.08.2025 (обновлено: 15:09 13.08.2025)
Немецкий политик объяснил, почему ЕС организует встречу с Зеленским
Немецкий политик объяснил, почему ЕС организует встречу с Зеленским - РИА Новости, 13.08.2025
Немецкий политик объяснил, почему ЕС организует встречу с Зеленским
Руководители европейских государств собираются в Берлине на экстренную встречу с участием Владимира Зеленского перед саммитом РФ-США на Аляске, поскольку... РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Руководители европейских государств собираются в Берлине на экстренную встречу с участием Владимира Зеленского перед саммитом РФ-США на Аляске, поскольку понимают, что проиграли в конфликте на Украине, и пытаются хоть как-то обеспечить себе место за столом переговоров, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Штеффен Майер ранее подтвердил визит Зеленского в немецкую столицу с целью участия во встрече в онлайн-формате по Украине. По его словам, состоится видеоконференция европейских лидеров, в ней также примут участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, а также Зеленский. После этого состоится конференция с европейскими лидерами, Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. "Очевидно, они поняли, что проиграли войну. Полностью проиграли, и теперь хотят получить место за столом переговоров. Когда я говорю "они", имею в виду не только Киев, но и всех, кто его поддерживал. Теперь они проснулись в последний момент, за пять минут до встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, и пытаются придать себе значимости, заявляя, что решения по Украине принимают именно они сами как европейцы", - сказал агентству Нимайер. При этом политик полагает, что маневр европейских лидеров не сработает, поскольку Трамп в итоге сам обсудит с Путиным вопрос урегулирования конфликта. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Немецкий политик объяснил, почему ЕС организует встречу с Зеленским

Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Руководители европейских государств собираются в Берлине на экстренную встречу с участием Владимира Зеленского перед саммитом РФ-США на Аляске, поскольку понимают, что проиграли в конфликте на Украине, и пытаются хоть как-то обеспечить себе место за столом переговоров, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Штеффен Майер ранее подтвердил визит Зеленского в немецкую столицу с целью участия во встрече в онлайн-формате по Украине. По его словам, состоится видеоконференция европейских лидеров, в ней также примут участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, а также Зеленский. После этого состоится конференция с европейскими лидерами, Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.
"Очевидно, они поняли, что проиграли войну. Полностью проиграли, и теперь хотят получить место за столом переговоров. Когда я говорю "они", имею в виду не только Киев, но и всех, кто его поддерживал. Теперь они проснулись в последний момент, за пять минут до встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, и пытаются придать себе значимости, заявляя, что решения по Украине принимают именно они сами как европейцы", - сказал агентству Нимайер.
При этом политик полагает, что маневр европейских лидеров не сработает, поскольку Трамп в итоге сам обсудит с Путиным вопрос урегулирования конфликта.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
СМИ: Зеленский устроил "суперкатастрофу" в Берлине
