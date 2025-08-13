https://ria.ru/20250813/es-2035028691.html

Немецкий политик объяснил, почему ЕС организует встречу с Зеленским

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Руководители европейских государств собираются в Берлине на экстренную встречу с участием Владимира Зеленского перед саммитом РФ-США на Аляске, поскольку понимают, что проиграли в конфликте на Украине, и пытаются хоть как-то обеспечить себе место за столом переговоров, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Штеффен Майер ранее подтвердил визит Зеленского в немецкую столицу с целью участия во встрече в онлайн-формате по Украине. По его словам, состоится видеоконференция европейских лидеров, в ней также примут участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, а также Зеленский. После этого состоится конференция с европейскими лидерами, Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. "Очевидно, они поняли, что проиграли войну. Полностью проиграли, и теперь хотят получить место за столом переговоров. Когда я говорю "они", имею в виду не только Киев, но и всех, кто его поддерживал. Теперь они проснулись в последний момент, за пять минут до встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, и пытаются придать себе значимости, заявляя, что решения по Украине принимают именно они сами как европейцы", - сказал агентству Нимайер. При этом политик полагает, что маневр европейских лидеров не сработает, поскольку Трамп в итоге сам обсудит с Путиным вопрос урегулирования конфликта. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

