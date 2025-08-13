https://ria.ru/20250813/dagestan-2034925610.html

Организатор терактов в Дагестане фигурирует в деле о мошенничестве

Сын бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Осман Омаров, который организовал теракты в Махачкале и Дербенте в июне 2024 года и был... РИА Новости, 13.08.2025

МАХАЧКАЛА, 13 авг - РИА Новости. Сын бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Осман Омаров, который организовал теракты в Махачкале и Дербенте в июне 2024 года и был ликвидирован силовиками, фугирует в уголовном деле отца о хищении бюджетных денег, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Ранее прокуратура Дагестана сообщила о передаче в суд уголовного дела против Магомеда Омарова, который был арестован в начале июля 2024 года, и "еще троих лиц". В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, подделке официального документа. По данным обвинения, в 2016-2022 годах глава Сергокалинского района в сговоре с главным редактором местной газеты и доверенным лицом фиктивно назначил двух местных жителей на должность водителя в редакцию газеты. Так они похитили бюджетные деньги на сумму более 696 тысяч рублей. Кроме того, Омаров дал указания главе сельскохозяйственного производственного кооператива выделить своему сыну земельный участок для дальнейшего получения гранта на поддержку начинающим фермерам. Затем он и его сын внесли ложные данные в официальные документы, подтверждающие приобретение крупного рогатого скота, и похитили грант минсельхозпрода Дагестана в размере более 2,9 миллиона рублей. Согласно документам, среди "троих лиц" фигурирует Осман Омаров – он был в числе пяти боевиков, уничтоженных силовиками 23 июня 2024 года. Ему инкриминировали мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ) и подделку официального документа (пункты "а" и "б" части 4 статьи 327 УК РФ). Еще два фигуранта – это Рашид Магомедов, возглавлявший ЕДДС Сергокалинского района, и главный редактор местной газеты Патимат Аледзиева. В Дербенте и Махачкале 23 июня 2024 года вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам. В верховном суде Дагестана позже сообщили, что преступную группу, организованную для совершения терактов, создал Осман Омаров. В релизе суда отмечалось, что для непосредственного участия в совершении преступлений он требовал от соучастников признать его единоличным лидером банды и дать ему присягу.

