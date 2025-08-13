Рейтинг@Mail.ru
Организатор терактов в Дагестане фигурирует в деле о мошенничестве - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:28 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/dagestan-2034925610.html
Организатор терактов в Дагестане фигурирует в деле о мошенничестве
Организатор терактов в Дагестане фигурирует в деле о мошенничестве - РИА Новости, 13.08.2025
Организатор терактов в Дагестане фигурирует в деле о мошенничестве
Сын бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Осман Омаров, который организовал теракты в Махачкале и Дербенте в июне 2024 года и был... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T06:28:00+03:00
2025-08-13T06:28:00+03:00
происшествия
республика дагестан
сергокалинский район
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
МАХАЧКАЛА, 13 авг - РИА Новости. Сын бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Осман Омаров, который организовал теракты в Махачкале и Дербенте в июне 2024 года и был ликвидирован силовиками, фугирует в уголовном деле отца о хищении бюджетных денег, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Ранее прокуратура Дагестана сообщила о передаче в суд уголовного дела против Магомеда Омарова, который был арестован в начале июля 2024 года, и "еще троих лиц". В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, подделке официального документа. По данным обвинения, в 2016-2022 годах глава Сергокалинского района в сговоре с главным редактором местной газеты и доверенным лицом фиктивно назначил двух местных жителей на должность водителя в редакцию газеты. Так они похитили бюджетные деньги на сумму более 696 тысяч рублей. Кроме того, Омаров дал указания главе сельскохозяйственного производственного кооператива выделить своему сыну земельный участок для дальнейшего получения гранта на поддержку начинающим фермерам. Затем он и его сын внесли ложные данные в официальные документы, подтверждающие приобретение крупного рогатого скота, и похитили грант минсельхозпрода Дагестана в размере более 2,9 миллиона рублей. Согласно документам, среди "троих лиц" фигурирует Осман Омаров – он был в числе пяти боевиков, уничтоженных силовиками 23 июня 2024 года. Ему инкриминировали мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ) и подделку официального документа (пункты "а" и "б" части 4 статьи 327 УК РФ). Еще два фигуранта – это Рашид Магомедов, возглавлявший ЕДДС Сергокалинского района, и главный редактор местной газеты Патимат Аледзиева. В Дербенте и Махачкале 23 июня 2024 года вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам. В верховном суде Дагестана позже сообщили, что преступную группу, организованную для совершения терактов, создал Осман Омаров. В релизе суда отмечалось, что для непосредственного участия в совершении преступлений он требовал от соучастников признать его единоличным лидером банды и дать ему присягу.
https://ria.ru/20250503/terakt-2014802597.html
https://ria.ru/20250812/ispolniteli-2034712207.html
республика дагестан
сергокалинский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика дагестан, сергокалинский район, россия
Происшествия, Республика Дагестан, Сергокалинский район, Россия
Организатор терактов в Дагестане фигурирует в деле о мошенничестве

Организатор терактов в Дагестане Омаров фигурирует в деле о мошенничестве

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 13 авг - РИА Новости. Сын бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Осман Омаров, который организовал теракты в Махачкале и Дербенте в июне 2024 года и был ликвидирован силовиками, фугирует в уголовном деле отца о хищении бюджетных денег, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Ранее прокуратура Дагестана сообщила о передаче в суд уголовного дела против Магомеда Омарова, который был арестован в начале июля 2024 года, и "еще троих лиц". В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, подделке официального документа.
Суд - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Суд арестовал жительницу Дагестана, готовившую теракт
3 мая, 19:10
По данным обвинения, в 2016-2022 годах глава Сергокалинского района в сговоре с главным редактором местной газеты и доверенным лицом фиктивно назначил двух местных жителей на должность водителя в редакцию газеты. Так они похитили бюджетные деньги на сумму более 696 тысяч рублей.
Кроме того, Омаров дал указания главе сельскохозяйственного производственного кооператива выделить своему сыну земельный участок для дальнейшего получения гранта на поддержку начинающим фермерам. Затем он и его сын внесли ложные данные в официальные документы, подтверждающие приобретение крупного рогатого скота, и похитили грант минсельхозпрода Дагестана в размере более 2,9 миллиона рублей.
Согласно документам, среди "троих лиц" фигурирует Осман Омаров – он был в числе пяти боевиков, уничтоженных силовиками 23 июня 2024 года. Ему инкриминировали мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ) и подделку официального документа (пункты "а" и "б" части 4 статьи 327 УК РФ).
Еще два фигуранта – это Рашид Магомедов, возглавлявший ЕДДС Сергокалинского района, и главный редактор местной газеты Патимат Аледзиева.
В Дербенте и Махачкале 23 июня 2024 года вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам. В верховном суде Дагестана позже сообщили, что преступную группу, организованную для совершения терактов, создал Осман Омаров. В релизе суда отмечалось, что для непосредственного участия в совершении преступлений он требовал от соучастников признать его единоличным лидером банды и дать ему присягу.
Фигуранты дела о теракте в Крокус Сити Холл в Басманном районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Напавшие на "Крокус" террористы получили оружие за день до преступления
Вчера, 07:14
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанСергокалинский районРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала