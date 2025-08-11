https://ria.ru/20250811/briks-2034641346.html

Кандидат в президенты Боливии пообещал продолжить работу с БРИКС

САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 11 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты Боливии от правого альянса "Единство" Самуэль Дория Медина, являющийся, согласно опросам, одним из лидеров предвыборной гонки, сообщил в интервью РИА Новости, что в случае победы обещает продолжить работу с БРИКС. "Мы продолжим (участие - ред.) в (общем южноамериканском рынке - ред) Меркосур и будем работать с БРИКС и другими международными блоками. Боливия - бедная страна с небольшими международными возможностями, поэтому она не откажется ни от одной двери, которая ей откроется", - сказал кандидат. Дория Медина, политик и предприниматель, уже четвертый раз выставляет свою кандидатуру на выборах президента. Он и другой оппозиционный кандидат, экс-президент Хорхе Кирога, согласно опросам общественного мнения, будут основными претендентами на главный пост в стране. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Белоруссия, Боливия , Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС . Шестого января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в объединение в качестве полноправного участника.

