Спецоперация, 10 августа: ВС России уничтожили за сутки до 1375 солдат ВСУ

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Группировки российских войск, участвующие в спецоперации, нанесли поражение формированиям ВСУ, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили положение по переднему краю, продолжили продвижение в глубину обороны противника, украинские войска при этом потеряли до 1375 военнослужащих, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в субботу. Отмечается, что ВС РФ нанесли удары по железнодорожному узлу в Днепропетровской области, обеспечивавшему переброску ВСУ в Донбасс, по складам беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 134 районах. Кроме того, средствами российской ПВО сбиты две управляемые ракеты большой дальности "Нептун", три управляемые авиационные бомбы, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 372 беспилотных летальных аппарата самолетного типа. В Крыму сравнили слова Зеленского об уступках с мнением куклы ПетрушкиЗаявление Владимира Зеленского об отказе идти на территориальные уступки для разрешения украинского конфликта ничего не значит и напоминает мнение перчаточной куклы Петрушки, выполняющей роль шута, заявил РИА Новости сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма, заместитель председателя Общественной палаты республики Роман Чегринец. Ранее Зеленский в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины. "Мнение куклы-перчатки Петрушки, выполняющей роль шута, мало интересно как кукловоду, так и зрителям. Думаю, что мнение Зеленского не будет основным при принятии решения. Важно и интересно мнение только украинского народа, а не мнение Зеленского и его правящей киевской хунты", - сказал Чегринец. По его словам, сегодня украинский народ в основной массе выступает за скорейшее завершение военного конфликта на любых условиях. Кремль и Белый дом ранее объявили, что президенты России и США встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Президент Российской Федерации в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Лидеры Европы поддержали Трампа в достижении мира на Украине Лидеры Европы перед встречей президентов России и США поддержали усилия Трампа, нацеленные на достижение мира на Украине, следует из совместного заявления. Совместное заявление президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджи Мелони, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьер-министра Польши Дональда Туска, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Финляндии Александра Стубба опубликовано на сайте британского правительства. "Мы приветствуем работу президента Трампа... по достижению справедливого и продолжительного мира и безопасности для Украины", - говорится в тексте. Согласно публикации, европейские лидеры готовы оказать Трампу дипломатическую поддержку, однако при этом они также готовы оказывать "существенную" военную и финансовую поддержку Киеву в рамках так называемой "коалиции желающих" и вводить санкции в отношении РФ. "Мы разделяем убеждение, что дипломатическое решение должно защищать жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы... Имеющие смысл переговоры могут происходить только в контексте прекращения огня или уменьшения боевых действий... Нынешняя линия соприкосновения должна быть начальной точкой переговоров", - отмечается в совместном заявлении. Потери ВСУ вынуждают их снижать требования к наемникам из КолумбииМасштаб потерь ВСУ настолько велик, что требования к потенциальным наемникам из Колумбии постоянно снижаются, сообщил РИА Новости преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе, автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес. "Требования минимальны. В бригаде "Магура" (ВСУ – ред.) заявляют, что опыт воинской службы не обязателен, и постоянно снижают требования (к кандидатам – ред.)", - заявил собеседник агентства. Также эксперт отметил, что первоначально колумбийских наемников на Украине ценили за их профессиональные качества, но при нынешнем уровне потерь навыки потеряли актуальность, а на первый план вышло количество бойцов. "Действительно, первоначально интересовали навыки, но по мере гибели профессионалов или их отъезда на другие конфликты (ВСУ – ред.) пришлось компенсировать их числом", - рассказал Уруэнья Санчес. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Европейцы хотят помешать усилиям США в урегулировании конфликта на УкраинеЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о попытках европейских стран воспрепятстовать усилиям США в урегулировании конфликта на Украине. "Пока евроимбецилы пытаются воспрепятствовать американским попыткам помочь в разрешении украинского конфликта, агонизирующий бандеровский режим в панике рекрутирует на фронт самые мерзкие отбросы человечества", - написал Медведев в своем Telegram-канале. ВС РФ быстро уничтожают наемников из картелей, которых используют ВСУРоссийские военные быстро уничтожают наемников из наркокартелей стран Латинской Америки, которых использует Киев на поле боя, заявил зампред Совбеза РФ. "Дело дошло до убийц из картелей Колумбии и Мексики, названия которых известны всему миру по репортажам и сериалам про наркопреступность: "Клан дель Гольфо", "Синалоа", "Халиско нуэва генерасьон" и другие. Набором головорезов занимается компания "Сегюркол Лтд" из Медельина", - отметил он. В то же время Медведев констатировал низкую эффективность наемников из картелей на поле боя. "Нарконаëмники, хоть и головорезы, но солдаты из них дерьмовые. Отморозки умеют только отсекать головы мирным жителям в наркотическом угаре. Поэтому наши воины уничтожают их так быстро, что грузоотправители не успевают забирать гробы всех, кто не нашел покоя в сырой земле", - подчеркнул он. Ранее большой резонанс в Латинской Америке вызвали сообщения о многочисленных наемниках ВСУ из Колумбии и других стран, которых заманивают большими выплатами, а потом не переводят деньги и не возвращают семьям тела. Украинские военные наладили поставки оружия из зоны боевых действия криминалуУкраинские военные переправляли оружие, вывезенное из зоны боевых действий, для продажи крупными партиями криминальным группировкам в Киеве и других областях Украины, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Схемы украинских военных заключались в переправке оружия с территорий, где шли боевые действия, для продажи в Киеве, а также в сбыте крупных партий оружия и взрывчатки представителям криминальной среды в других областях Украины", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что через криминальный канал проходило различное вооружение: автоматическое оружие (включая автоматы Калашникова АК-74 и снайперские винтовки), ручные противотанковые гранатометы (РПГ), взрывчатые вещества и боевые гранаты. "Долгое время украинские правоохранители закрывали глаза на незаконную продажу оружия военными", - добавил он. Захарова сравнила с некрофилией отношения Евросоюза и УкраиныОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила с некрофилией отношения Евросоюза и Киева, комментируя заявление лидеров ЕС о том, что мира на Украине можно достигнуть только путем давления на Москву и поддержки киевских властей. "Офис Зеленского" опубликовал совместное заявление лидеров некоторых стран ЕС и (главы Еврокомиссии) Урсулы фон дер Ляйен, в котором призывает к прекращению огня. Но не того, который будет достигнут прекращением поставок вооружений киевским террористам. Наоборот, в очередной нацисткой листовке утверждается, что успеха в достижении мира на Украине якобы можно добиться только при давлении на Россию и поддержке Киева", - написала Захарова в своем Telegram-канале. "Взаимоотношения Банковой и брюссельской бюрократии уже похожи на некрофилию, и она отличается ярой взаимностью сторон", - добавила официальный представитель МИД. Конфликт нужно завершитьАмериканский постпред при НАТО Мэттью Уитакер, комментируя отказ Зеленского от территориальных уступок, заявил, что обе стороны конфликта на Украине должны согласиться его завершить. В интервью телеканалу CNN американского дипломата попросили прокомментировать позицию Зеленского, который в преддверии встречи российского и американского лидеров на Аляске сделал заявление, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины. "Обе стороны должны согласиться завершить эту войну… нам нужно, чтобы она закончилась. Мы могли бы спасти тысячи жизней благодаря соглашению", - ответил Уитакер. Постпред США при альянсе также сообщил, что в настоящее время ведутся обсуждения того, какие территории могут быть обменены в рамках возможного соглашения по урегулированию конфликта. Мерц надеется на прорыв по Украине в ходе переговоров Путина и ТрампаКанцлер Германии Фридрих Мерц надеется, что на предстоящих переговорах Путина и Трампа на Аляске будет достигнут прорыв по вопросу мирного урегулирования украинского конфликта. "Мы надеемся, что в пятницу произойдёт прорыв. Прежде всего, чтобы наконец было достигнуто прекращение огня и чтобы могли начаться мирные переговоры по Украине", - сказал он в интервью телеканалу ARD. Он также выразил надежду на то, что в предстоящей встрече будет участвовать Зеленский. "Мы не можем принять, чтобы через головы европейцев и через голову Украины обсуждались или тем более решались территориальные вопросы между Россией и Америкой", - добавил он. Трамп хочет, что США покончили с финансированием конфликта на УкраинеПрезидент США хочет, чтобы страна покончила с финансированием конфликта на Украине, американцам надоело тратить на него свои налоги, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. "Президент и я хотим, чтобы Америка, мы покончили с финансированием войны на Украине. Мы хотим добиться мирного урегулирования. Мы хотим прекратить убийства. Американцы устали продолжать тратить свои деньги, свои налоги, на этот конфликт", - сказал он в интервью телеканалу Fox News. Вэнс добавил, что если европейцы хотят закупать оружие у американских производителей для передачи его Украине, то Вашингтон не возражает. "Но сами финансировать это не будем", - подчеркнул он.

