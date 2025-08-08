Рейтинг@Mail.ru
Путин и Си провели телефонный разговор
14:05 08.08.2025 (обновлено: 14:41 08.08.2025)
Путин и Си провели телефонный разговор
Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает Центральное телевидение Китая.
ПЕКИН, 8 авг — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает Центральное телевидение Китая.Китайский лидер отметил, что Пекин приветствует поддержание контактов между Москвой и Вашингтоном. Говоря об украинском кризисе, он заявил, что простых решений сложных вопросов не существует, Китай будет продолжать содействовать миру и переговорам.Телеканал уточнил, что беседа прошла по инициативе России.Серия телефонных разговоровВстреча Путина и ТрампаНа следующий день после визита Уиткоффа помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит с участием политиков в ближайшие дни.Стороны приступили к проработке встречи — следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения согласовано, о нем объявят позднее. Сам российский лидер впоследствии назвал ОАЭ подходящей локацией для этого.Спецпосланник главы Белого дома также затрагивал идею трехсторонней встречи президентов и Владимира Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.
Путин и Си провели телефонный разговор

ПЕКИН, 8 авг — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает Центральное телевидение Китая.
Китайский лидер отметил, что Пекин приветствует поддержание контактов между Москвой и Вашингтоном. Говоря об украинском кризисе, он заявил, что простых решений сложных вопросов не существует, Китай будет продолжать содействовать миру и переговорам.
Телеканал уточнил, что беседа прошла по инициативе России.

Серия телефонных разговоров

  • В пятницу Путин пообщался с президентами Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Он обсудил с ними итоги встречи со спецпосланником главы США Стивом Уиткоффом.

В среду Путин принял представителя Дональда Трампа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через Уиткоффа лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества России и США.

  • Накануне президент поделился оценками этих переговоров с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой.
  • Также в пятницу Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Встреча Путина и Трампа

На следующий день после визита Уиткоффа помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит с участием политиков в ближайшие дни.
Стороны приступили к проработке встречи — следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения согласовано, о нем объявят позднее. Сам российский лидер впоследствии назвал ОАЭ подходящей локацией для этого.
Спецпосланник главы Белого дома также затрагивал идею трехсторонней встречи президентов и Владимира Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.
