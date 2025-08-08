https://ria.ru/20250808/razgovor-2034140358.html

Путин и Си провели телефонный разговор

Путин и Си провели телефонный разговор - РИА Новости, 08.08.2025

Путин и Си провели телефонный разговор

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает Центральное телевидение Китая.

ПЕКИН, 8 авг — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает Центральное телевидение Китая.Китайский лидер отметил, что Пекин приветствует поддержание контактов между Москвой и Вашингтоном. Говоря об украинском кризисе, он заявил, что простых решений сложных вопросов не существует, Китай будет продолжать содействовать миру и переговорам.Телеканал уточнил, что беседа прошла по инициативе России.Серия телефонных разговоровВстреча Путина и ТрампаНа следующий день после визита Уиткоффа помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит с участием политиков в ближайшие дни.Стороны приступили к проработке встречи — следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения согласовано, о нем объявят позднее. Сам российский лидер впоследствии назвал ОАЭ подходящей локацией для этого.Спецпосланник главы Белого дома также затрагивал идею трехсторонней встречи президентов и Владимира Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.

