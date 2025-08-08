Путин и Си провели телефонный разговор
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 8 авг — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает Центральное телевидение Китая.
Китайский лидер отметил, что Пекин приветствует поддержание контактов между Москвой и Вашингтоном. Говоря об украинском кризисе, он заявил, что простых решений сложных вопросов не существует, Китай будет продолжать содействовать миру и переговорам.
Телеканал уточнил, что беседа прошла по инициативе России.
Серия телефонных разговоров
- В пятницу Путин пообщался с президентами Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Он обсудил с ними итоги встречи со спецпосланником главы США Стивом Уиткоффом.
В среду Путин принял представителя Дональда Трампа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через Уиткоффа лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества России и США.
- Накануне президент поделился оценками этих переговоров с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой.
- Также в пятницу Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Встреча Путина и Трампа
На следующий день после визита Уиткоффа помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит с участием политиков в ближайшие дни.
Стороны приступили к проработке встречи — следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения согласовано, о нем объявят позднее. Сам российский лидер впоследствии назвал ОАЭ подходящей локацией для этого.
Спецпосланник главы Белого дома также затрагивал идею трехсторонней встречи президентов и Владимира Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.