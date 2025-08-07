https://ria.ru/20250807/lenoblast-2033958349.html

Ленобласть увеличит субсидии на покупку сельхозтехники для аграриев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг - РИА Новости. Ленинградская область рассматривает возможность увеличения областного субсидирования сельхозтехники для аграриев до миллиарда рублей в год, об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. "До миллиарда рублей в год увеличим областное субсидирование сельхозтехники для аграриев. В условиях непростой ленинградской погоды — именно эффективное производство и современный парк техники позволяет собрать с земли максимум", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале по итогам визита в хозяйство "Рапти" Лужского района, где идет уборка озимой пшеницы. В пресс-службе правительства региона отметили, что в Ленобласти собрано 8 тысяч тонн зерна, урожайность на 13% выше, чем в 2024 году. К уборке приступили хозяйства Волосовского, Волховского, Гатчинского, Лужского и Сланцевского районов. Первым обмолот на зерно начал племзавод "Рапти" в Лужском районе. В "Рапти" уже собрано 462 тонны пшеницы, урожайность — 33 центнера с гектара. Хозяйство выращивает почти треть объема зерновых культур района, средняя урожайность 44 центнера с гектара. Зерно идет на корм молочным животным, хозяйство производит более 13 тысяч тонн молока в год. В 2024 году "Рапти" построили новый коровник на 420 мест с роботизированным доением. Модернизация позволит увеличить производство молока до 18 тысяч тонн.

