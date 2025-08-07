Рейтинг@Mail.ru
Ленобласть увеличит субсидии на покупку сельхозтехники для аграриев - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
15:31 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/lenoblast-2033958349.html
Ленобласть увеличит субсидии на покупку сельхозтехники для аграриев
Ленобласть увеличит субсидии на покупку сельхозтехники для аграриев - РИА Новости, 07.08.2025
Ленобласть увеличит субсидии на покупку сельхозтехники для аграриев
Ленинградская область рассматривает возможность увеличения областного субсидирования сельхозтехники для аграриев до миллиарда рублей в год, об этом сообщил... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T15:31:00+03:00
2025-08-07T15:31:00+03:00
ленинградская область
александр дрозденко
сланцевский район
лужский район
ленинградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014263121_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d426850d72d840e5e9b7d5d2741114d4.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг - РИА Новости. Ленинградская область рассматривает возможность увеличения областного субсидирования сельхозтехники для аграриев до миллиарда рублей в год, об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. "До миллиарда рублей в год увеличим областное субсидирование сельхозтехники для аграриев. В условиях непростой ленинградской погоды — именно эффективное производство и современный парк техники позволяет собрать с земли максимум", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале по итогам визита в хозяйство "Рапти" Лужского района, где идет уборка озимой пшеницы. В пресс-службе правительства региона отметили, что в Ленобласти собрано 8 тысяч тонн зерна, урожайность на 13% выше, чем в 2024 году. К уборке приступили хозяйства Волосовского, Волховского, Гатчинского, Лужского и Сланцевского районов. Первым обмолот на зерно начал племзавод "Рапти" в Лужском районе. В "Рапти" уже собрано 462 тонны пшеницы, урожайность — 33 центнера с гектара. Хозяйство выращивает почти треть объема зерновых культур района, средняя урожайность 44 центнера с гектара. Зерно идет на корм молочным животным, хозяйство производит более 13 тысяч тонн молока в год. В 2024 году "Рапти" построили новый коровник на 420 мест с роботизированным доением. Модернизация позволит увеличить производство молока до 18 тысяч тонн.
https://ria.ru/20250804/lep-2033353344.html
сланцевский район
лужский район
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014263121_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8230f8e039c8b2a5ad41eb3a6d1bf32a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр дрозденко, сланцевский район, лужский район, ленинградская область
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Сланцевский район, Лужский район, Ленинградская область
Ленобласть увеличит субсидии на покупку сельхозтехники для аграриев

Ленобласть рассматривает увеличение субсидирования сельхозтехники для аграриев

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСельхозтехника
Сельхозтехника - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сельхозтехника. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг - РИА Новости. Ленинградская область рассматривает возможность увеличения областного субсидирования сельхозтехники для аграриев до миллиарда рублей в год, об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"До миллиарда рублей в год увеличим областное субсидирование сельхозтехники для аграриев. В условиях непростой ленинградской погоды — именно эффективное производство и современный парк техники позволяет собрать с земли максимум", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале по итогам визита в хозяйство "Рапти" Лужского района, где идет уборка озимой пшеницы.
В пресс-службе правительства региона отметили, что в Ленобласти собрано 8 тысяч тонн зерна, урожайность на 13% выше, чем в 2024 году. К уборке приступили хозяйства Волосовского, Волховского, Гатчинского, Лужского и Сланцевского районов. Первым обмолот на зерно начал племзавод "Рапти" в Лужском районе. В "Рапти" уже собрано 462 тонны пшеницы, урожайность — 33 центнера с гектара. Хозяйство выращивает почти треть объема зерновых культур района, средняя урожайность 44 центнера с гектара. Зерно идет на корм молочным животным, хозяйство производит более 13 тысяч тонн молока в год.
В 2024 году "Рапти" построили новый коровник на 420 мест с роботизированным доением. Модернизация позволит увеличить производство молока до 18 тысяч тонн.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Ленобласть готова инициировать расширение полосы для отвода ЛЭП
4 августа, 21:01
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоСланцевский районЛужский районЛенинградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала