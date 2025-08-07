https://ria.ru/20250807/aids-2033972373.html

В России не выявили снижения ассортимента медизделий для диагностики ВИЧ

Снижение ассортимента медицинских изделий для диагностики ВИЧ заболеваний в РФ не выявлено, рассказали РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора. РИА Новости, 07.08.2025

здоровье - общество

амурская область

республика дагестан

удмуртская республика (удмуртия)

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Снижение ассортимента медицинских изделий для диагностики ВИЧ заболеваний в РФ не выявлено, рассказали РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора. Ранее газета "Ведомости" писала, что с начала года ВИЧ-положительные россияне как минимум из 16 регионов столкнулись с отказами в проведении тестов на вирусную нагрузку и иммунный статус (ИС). Среди регионов, в которых пациенты получали отказы - Самарская, Тюменская, Калужская, Оренбургская, Ростовская, Ленинградская, Амурская области, Дагестан, Удмуртия, Башкирия и другие. "Согласно государственному реестру медицинских изделий, реагенты для диагностики ВИЧ заболеваний зарегистрированы под 27 видами номенклатурной классификации медицинских изделий (МИ - ред.). Всего зарегистрированы 198 МИ, из них 94 - отечественного производства. По результатам анализа Единой информационной системы в сфере закупок, тенденции к сокращению потребности медицинскими организациями медицинских изделий не наблюдается. Также, согласно анализу, не выявлено снижения ассортимента медицинских изделий для диагностики ВИЧ заболеваний", - рассказали в пресс-службе. Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Дагестана, в республике перерыв в проведении исследований на иммунный статус составлял пять рабочих дней в начале 2025 года по причине ожидания поставки реагентов после проведения аукционных процедур. Проведение исследований на определение вирусной нагрузки осуществлялось в бесперебойном режиме. "В связи с кумуляцией пациентов с ВИЧ статусом, находящихся на диспансерном учёте, решается вопрос о приобретении дополнительного оборудования для повышения производительности исследований", - пояснили там. В пресс-служба министерства здравоохранения Самарской области сообщили, что информация о том, что с начала 2025 года пациентам не проводятся лабораторные исследования на иммунный статус и вирусную нагрузку в Самарском областном клиническом центре профилактики и борьбы со СПИДом, является недостоверной. "В Тюменской области дефицита с тест-системами на вирусную нагрузку и иммунограмму нет. Данные исследования выполняются в полном объеме. Для назначения исследований необходимо обратиться в Центр профилактики и борьбы со СПИД на прием к врачу-инфекционисту", - уточнили в пресс-службе регионального Минздрава. Как рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Калужской области, пациенты диспансерной группы, наблюдающиеся по ВИЧ-инфекции, получают всё необходимое медицинское обеспечение, включая лабораторные исследования, в соответствии с клиническими рекомендациями и стандартами оказания медицинской помощи. В пресс-службе министерства здравоохранения Оренбургской области отметили, что в 2025 году перебоев с поставками реагентов в регион не отмечается. Также в пресс-службе министерства здравоохранения Ростовской области сообщили, что исследования иммунного статуса в 2025 году проводились всем нуждающимся пациентам, отказов в обследовании не было. "Исследования вирусной нагрузки ВИЧ проводятся на двух приборах ПЦР диагностики. В 2025 году один из приборов выходил из строя и проводился внеплановый ремонт. В связи с этим у части пациентов дата обследования была перенесена на более поздние сроки. При этом детям, беременным, первичным пациентам, пациентам, начинающим лечение, исследования проводились в соответствии с действующими стандартами. В настоящее время приборы для исследования вирусной нагрузки ВИЧ работают в штатном режиме", - пояснили в Ростовском минздраве. Также пресс-служба комитета по здравоохранения Ленинградской области сообщила, что полномочия заказчика по закупке препаратов для диагностики ВИЧ-инфекции с 2023 года переданы Центру СПИД, в 2024 году он изменил статус – из казенных учреждений перешел в бюджетные. В связи с этим в 2025 году при передаче комитетом по здравоохранению средств на закупку диагностических препаратов в виде субсидии на иные цели возникла необходимость изменения кодов цели. Это привело к тому, что средства были доведены только в апреле текущего года. "В результате в первом квартале года образовался дефицит тест-систем для определения иммунного статуса и введены ограничения для данного вида обследования - обследовались только первичные пациенты. По обследованию пациентов на вирусную нагрузку проблем не возникало. В апреле тесты на иммунный статус были закуплены. В настоящее время имеются в достаточном количестве для обследования всех нуждающихся", - отметили в комитете. Пресс-служба министерства здравоохранения Амурской области сообщила, что на сегодняшний день реагенты для определения иммунного статуса в регионе имеются в достаточном количестве с учетом первого квартала 2026 года. Исследования на вирусную нагрузку проводятся в течение года всем пациентам без отказа. "В Удмуртской Республике проблем с тестированием ВИЧ-положительных пациентов на вирусную нагрузку и иммунный статус нет. С начала 2025 года перерывов в лечении и обеспечении пациентов не было, все необходимые реагенты имеются в наличии. Жалоб от граждан на отказы в тестировании в министерство здравоохранения Удмуртской Республики не поступало", - пояснили в региональном минздраве.

