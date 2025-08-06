Путин оценил получение Малайзией статуса страны-партнера БРИКС
Путин назвал получение Малайзией статуса страны-партнера БРИКС знаковым событием
Одна из улиц города Куала-Лумпур, Малайзия. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает получение Малайзией статуса страны-партнера БРИКС знаковым событием, которое пойдет на пользу и российско-малайзийским отношениям, и развитию всего объединения.
"Мы, безусловно, поддержали желание Куала-Лумпура стать государством-партнером БРИКС. Считаю, что это знаковое событие, которое пойдет на пользу и нашим двусторонним отношениям, и развитию самого объединения. Знаю, что ваша страна приняла активное участие в недавнем саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро", - сказал Путин в ходе встречи.
Саммит БРИКС прошел 6-7 июля в Рио-де-Жанейро. Главное пленарное заседание саммита было посвящено теме мира и безопасности, а также реформе глобального управления.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. Шестого января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в объединение в качестве полноправного участника.
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