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Путин оценил получение Малайзией статуса страны-партнера БРИКС - РИА Новости, 06.08.2025
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16:21 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/malayziya-2033750704.html
Путин оценил получение Малайзией статуса страны-партнера БРИКС
Путин оценил получение Малайзией статуса страны-партнера БРИКС - РИА Новости, 06.08.2025
Путин оценил получение Малайзией статуса страны-партнера БРИКС
Президент России Владимир Путин считает получение Малайзией статуса страны-партнера БРИКС знаковым событием, которое пойдет на пользу и российско-малайзийским... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T16:21:00+03:00
2025-08-06T16:21:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает получение Малайзией статуса страны-партнера БРИКС знаковым событием, которое пойдет на пользу и российско-малайзийским отношениям, и развитию всего объединения. Переговоры Путина с верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом проходят в среду в Кремле. "Мы, безусловно, поддержали желание Куала-Лумпура стать государством-партнером БРИКС. Считаю, что это знаковое событие, которое пойдет на пользу и нашим двусторонним отношениям, и развитию самого объединения. Знаю, что ваша страна приняла активное участие в недавнем саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро", - сказал Путин в ходе встречи. Саммит БРИКС прошел 6-7 июля в Рио-де-Жанейро. Главное пленарное заседание саммита было посвящено теме мира и безопасности, а также реформе глобального управления. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. Шестого января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в объединение в качестве полноправного участника.
https://ria.ru/20250708/zapad-2027716873.html
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в мире, россия, малайзия, бразилия, владимир путин, юрий ушаков, брикс
В мире, Россия, Малайзия, Бразилия, Владимир Путин, Юрий Ушаков, БРИКС
Путин оценил получение Малайзией статуса страны-партнера БРИКС

Путин назвал получение Малайзией статуса страны-партнера БРИКС знаковым событием

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкОдна из улиц города Куала-Лумпур, Малайзия
Одна из улиц города Куала-Лумпур, Малайзия - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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Одна из улиц города Куала-Лумпур, Малайзия. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает получение Малайзией статуса страны-партнера БРИКС знаковым событием, которое пойдет на пользу и российско-малайзийским отношениям, и развитию всего объединения.
Переговоры Путина с верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом проходят в среду в Кремле.
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"Мы, безусловно, поддержали желание Куала-Лумпура стать государством-партнером БРИКС. Считаю, что это знаковое событие, которое пойдет на пользу и нашим двусторонним отношениям, и развитию самого объединения. Знаю, что ваша страна приняла активное участие в недавнем саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро", - сказал Путин в ходе встречи.
Саммит БРИКС прошел 6-7 июля в Рио-де-Жанейро. Главное пленарное заседание саммита было посвящено теме мира и безопасности, а также реформе глобального управления.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. Шестого января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в объединение в качестве полноправного участника.
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