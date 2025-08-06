https://ria.ru/20250806/malayziya-2033750704.html

Путин оценил получение Малайзией статуса страны-партнера БРИКС

Путин оценил получение Малайзией статуса страны-партнера БРИКС - РИА Новости, 06.08.2025

Путин оценил получение Малайзией статуса страны-партнера БРИКС

Президент России Владимир Путин считает получение Малайзией статуса страны-партнера БРИКС знаковым событием, которое пойдет на пользу и российско-малайзийским... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T16:21:00+03:00

2025-08-06T16:21:00+03:00

2025-08-06T16:21:00+03:00

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает получение Малайзией статуса страны-партнера БРИКС знаковым событием, которое пойдет на пользу и российско-малайзийским отношениям, и развитию всего объединения. Переговоры Путина с верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом проходят в среду в Кремле. "Мы, безусловно, поддержали желание Куала-Лумпура стать государством-партнером БРИКС. Считаю, что это знаковое событие, которое пойдет на пользу и нашим двусторонним отношениям, и развитию самого объединения. Знаю, что ваша страна приняла активное участие в недавнем саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро", - сказал Путин в ходе встречи. Саммит БРИКС прошел 6-7 июля в Рио-де-Жанейро. Главное пленарное заседание саммита было посвящено теме мира и безопасности, а также реформе глобального управления. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. Шестого января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в объединение в качестве полноправного участника.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, малайзия, бразилия, владимир путин, юрий ушаков, брикс