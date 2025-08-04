https://ria.ru/20250804/prigovor-2033269138.html

Суд назначил дату оглашения приговора питерским генералам МВД

Суд назначил дату оглашения приговора питерским генералам МВД - РИА Новости, 04.08.2025

Суд назначил дату оглашения приговора питерским генералам МВД

Хамовнический суд Москвы 21 августа огласит приговор трем генералам МВД из Санкт-Петербурга Ивану Абакумову, Сергею Умнову и Алексею Семенову, обвиняемым во... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T14:25:00+03:00

2025-08-04T14:25:00+03:00

2025-08-04T14:25:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы 21 августа огласит приговор трем генералам МВД из Санкт-Петербурга Ивану Абакумову, Сергею Умнову и Алексею Семенову, обвиняемым во взяточничестве на 64 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Оглашение приговора назначено на 21 августа 12:00", - сказали в суде. Ранее прокурор запросил для Умнова 12 лет лишения свободы, Абакумову и Семенову - 11 лет 6 месяцев и 11 лет соответственно. Кроме того, прокурор просит назначить им штрафы от 7 до 35 миллионов рублей, а также лишить званий и госнаград. Согласно обвинительному заключению, ранее озвученному в суде, сумма взяток составила около 64 миллионов 650 тысяч рублей. Вину в суде - процесс начался год назад - генералы не признали. Как уточнял РИА Новости один из участников процесса, экс-начальнице отдела правового обеспечения петербургского управления ГИБДД Елене Копьевой попросили 10 лет колонии общего режима. Для петербургских предпринимателей Владимира Платонова, Олега Иванова, Андрея Царнеца и Надежды Смирновой, которые, по версии следствия, давали взятки, - от штрафа в 2 миллиона рублей до лишения свободы сроком на 8,5 лет. Помощника министра внутренних дел РФ генерал-лейтенанта Умнова, начальника УГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майора Семенова и бывшего замначальника ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти генерал-майора в отставке Абакумова задержали и арестовали в июле 2022 года. Тогда им вменили статью 285 УК (превышение должностных полномочий), но во время расследования статью переквалифицировали на часть 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Как писал "Коммерсант", следствие полагает, что организатором коррупционной схемы выступал Умнов, он же привлек к участию в ней остальных фигурантов, которые входили в ведомственную комиссию, занимавшуюся размещением в Петербурге и области отделений УГИБДД по регистрации и учету автотранспорта. Часть получаемой прибыли регистраторы направляли в НКО "Фонд содействия программам ГУВД". За шесть лет, которые Умнов возглавлял главк, фонд получил около 65 миллионов рублей - следствие сочло это взятками, которые были потрачены на приобретение автомобилей премиум-класса, в том числе Toyota Land Cruiser 200, оплату абонементов в фитнес-центры для руководителей главка, а также на ремонт и оборудование их кабинетов.

https://ria.ru/20250804/sahalin-2033187877.html

https://ria.ru/20250712/peterburg-2028807135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, россия, москва, владимир платонов, угибдд, гибдд мвд рф, toyota corolla