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Суд назначил дату оглашения приговора питерским генералам МВД - РИА Новости, 04.08.2025
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14:25 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/prigovor-2033269138.html
Суд назначил дату оглашения приговора питерским генералам МВД
Суд назначил дату оглашения приговора питерским генералам МВД - РИА Новости, 04.08.2025
Суд назначил дату оглашения приговора питерским генералам МВД
Хамовнический суд Москвы 21 августа огласит приговор трем генералам МВД из Санкт-Петербурга Ивану Абакумову, Сергею Умнову и Алексею Семенову, обвиняемым во... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T14:25:00+03:00
2025-08-04T14:25:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы 21 августа огласит приговор трем генералам МВД из Санкт-Петербурга Ивану Абакумову, Сергею Умнову и Алексею Семенову, обвиняемым во взяточничестве на 64 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Оглашение приговора назначено на 21 августа 12:00", - сказали в суде. Ранее прокурор запросил для Умнова 12 лет лишения свободы, Абакумову и Семенову - 11 лет 6 месяцев и 11 лет соответственно. Кроме того, прокурор просит назначить им штрафы от 7 до 35 миллионов рублей, а также лишить званий и госнаград. Согласно обвинительному заключению, ранее озвученному в суде, сумма взяток составила около 64 миллионов 650 тысяч рублей. Вину в суде - процесс начался год назад - генералы не признали. Как уточнял РИА Новости один из участников процесса, экс-начальнице отдела правового обеспечения петербургского управления ГИБДД Елене Копьевой попросили 10 лет колонии общего режима. Для петербургских предпринимателей Владимира Платонова, Олега Иванова, Андрея Царнеца и Надежды Смирновой, которые, по версии следствия, давали взятки, - от штрафа в 2 миллиона рублей до лишения свободы сроком на 8,5 лет. Помощника министра внутренних дел РФ генерал-лейтенанта Умнова, начальника УГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майора Семенова и бывшего замначальника ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти генерал-майора в отставке Абакумова задержали и арестовали в июле 2022 года. Тогда им вменили статью 285 УК (превышение должностных полномочий), но во время расследования статью переквалифицировали на часть 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Как писал "Коммерсант", следствие полагает, что организатором коррупционной схемы выступал Умнов, он же привлек к участию в ней остальных фигурантов, которые входили в ведомственную комиссию, занимавшуюся размещением в Петербурге и области отделений УГИБДД по регистрации и учету автотранспорта. Часть получаемой прибыли регистраторы направляли в НКО "Фонд содействия программам ГУВД". За шесть лет, которые Умнов возглавлял главк, фонд получил около 65 миллионов рублей - следствие сочло это взятками, которые были потрачены на приобретение автомобилей премиум-класса, в том числе Toyota Land Cruiser 200, оплату абонементов в фитнес-центры для руководителей главка, а также на ремонт и оборудование их кабинетов.
https://ria.ru/20250804/sahalin-2033187877.html
https://ria.ru/20250712/peterburg-2028807135.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, москва, владимир платонов, угибдд, гибдд мвд рф, toyota corolla
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Москва, Владимир Платонов, УГИБДД, ГИБДД МВД РФ, Toyota Corolla
Суд назначил дату оглашения приговора питерским генералам МВД

Суд огласит приговор генералам МВД Абакумову, Умнову и Семенову 21 августа

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы 21 августа огласит приговор трем генералам МВД из Санкт-Петербурга Ивану Абакумову, Сергею Умнову и Алексею Семенову, обвиняемым во взяточничестве на 64 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Оглашение приговора назначено на 21 августа 12:00", - сказали в суде.
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Ранее прокурор запросил для Умнова 12 лет лишения свободы, Абакумову и Семенову - 11 лет 6 месяцев и 11 лет соответственно. Кроме того, прокурор просит назначить им штрафы от 7 до 35 миллионов рублей, а также лишить званий и госнаград. Согласно обвинительному заключению, ранее озвученному в суде, сумма взяток составила около 64 миллионов 650 тысяч рублей.
Вину в суде - процесс начался год назад - генералы не признали.
Как уточнял РИА Новости один из участников процесса, экс-начальнице отдела правового обеспечения петербургского управления ГИБДД Елене Копьевой попросили 10 лет колонии общего режима. Для петербургских предпринимателей Владимира Платонова, Олега Иванова, Андрея Царнеца и Надежды Смирновой, которые, по версии следствия, давали взятки, - от штрафа в 2 миллиона рублей до лишения свободы сроком на 8,5 лет.
Помощника министра внутренних дел РФ генерал-лейтенанта Умнова, начальника УГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майора Семенова и бывшего замначальника ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти генерал-майора в отставке Абакумова задержали и арестовали в июле 2022 года. Тогда им вменили статью 285 УК (превышение должностных полномочий), но во время расследования статью переквалифицировали на часть 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).
Как писал "Коммерсант", следствие полагает, что организатором коррупционной схемы выступал Умнов, он же привлек к участию в ней остальных фигурантов, которые входили в ведомственную комиссию, занимавшуюся размещением в Петербурге и области отделений УГИБДД по регистрации и учету автотранспорта. Часть получаемой прибыли регистраторы направляли в НКО "Фонд содействия программам ГУВД". За шесть лет, которые Умнов возглавлял главк, фонд получил около 65 миллионов рублей - следствие сочло это взятками, которые были потрачены на приобретение автомобилей премиум-класса, в том числе Toyota Land Cruiser 200, оплату абонементов в фитнес-центры для руководителей главка, а также на ремонт и оборудование их кабинетов.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияМоскваВладимир ПлатоновУГИБДДГИБДД МВД РФToyota Corolla
 
 
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