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Мишустин поручил проанализировать обеспеченность школ учебниками - РИА Новости, 01.08.2025
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11:22 01.08.2025 (обновлено: 11:44 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/mishustin--2032789457.html
Мишустин поручил проанализировать обеспеченность школ учебниками
Мишустин поручил проанализировать обеспеченность школ учебниками - РИА Новости, 01.08.2025
Мишустин поручил проанализировать обеспеченность школ учебниками
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к 15 сентября проанализировать ценообразование на учебники, включенные в федеральный перечень, а также уровень... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T11:22:00+03:00
2025-08-01T11:44:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
совет федерации рф
министерство финансов рф (минфин россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
образование
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к 15 сентября проанализировать ценообразование на учебники, включенные в федеральный перечень, а также уровень обеспеченности учебниками общеобразовательных организаций, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина. Мишустин дал поручения по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации. "Минпросвещения, Минфину и ФАС поручено к 15 сентября проанализировать ценообразование на учебники, включённые в федеральный перечень, а также уровень обеспеченности учебниками общеобразовательных организаций", - говорится в сообщении. О результатах такой работы необходимо проинформировать Совет Федерации и правительство до 15 сентября 2025 года. Кроме того, по поручению премьер-министра Минсельхоз и Минпромторг займутся вопросом совершенствования регулирования рынка детского питания и его компонентов, включая введение маркировки такой продукции. "Предложения сенаторов, прозвучавшие во время встречи, должны быть проработаны до 1 ноября 2025 года", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20250704/oblozhka-2027140907.html
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общество, россия, михаил мишустин, совет федерации рф, министерство финансов рф (минфин россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), образование, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Совет Федерации РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Образование, Социальный навигатор, СН_Образование
Мишустин поручил проанализировать обеспеченность школ учебниками

Премьер РФ Мишустин поручил проанализировать обеспеченность школ учебниками

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к 15 сентября проанализировать ценообразование на учебники, включенные в федеральный перечень, а также уровень обеспеченности учебниками общеобразовательных организаций, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
Мишустин дал поручения по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации.
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"Минпросвещения, Минфину и ФАС поручено к 15 сентября проанализировать ценообразование на учебники, включённые в федеральный перечень, а также уровень обеспеченности учебниками общеобразовательных организаций", - говорится в сообщении.
О результатах такой работы необходимо проинформировать Совет Федерации и правительство до 15 сентября 2025 года.
Кроме того, по поручению премьер-министра Минсельхоз и Минпромторг займутся вопросом совершенствования регулирования рынка детского питания и его компонентов, включая введение маркировки такой продукции.
"Предложения сенаторов, прозвучавшие во время встречи, должны быть проработаны до 1 ноября 2025 года", - отмечается в сообщении.
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ОбществоРоссияМихаил МишустинСовет Федерации РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)ОбразованиеСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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