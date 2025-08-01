https://ria.ru/20250801/mishustin--2032789457.html

Мишустин поручил проанализировать обеспеченность школ учебниками

Мишустин поручил проанализировать обеспеченность школ учебниками - РИА Новости, 01.08.2025

Мишустин поручил проанализировать обеспеченность школ учебниками

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к 15 сентября проанализировать ценообразование на учебники, включенные в федеральный перечень, а также уровень... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T11:22:00+03:00

2025-08-01T11:22:00+03:00

2025-08-01T11:44:00+03:00

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совет федерации рф

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к 15 сентября проанализировать ценообразование на учебники, включенные в федеральный перечень, а также уровень обеспеченности учебниками общеобразовательных организаций, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина. Мишустин дал поручения по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации. "Минпросвещения, Минфину и ФАС поручено к 15 сентября проанализировать ценообразование на учебники, включённые в федеральный перечень, а также уровень обеспеченности учебниками общеобразовательных организаций", - говорится в сообщении. О результатах такой работы необходимо проинформировать Совет Федерации и правительство до 15 сентября 2025 года. Кроме того, по поручению премьер-министра Минсельхоз и Минпромторг займутся вопросом совершенствования регулирования рынка детского питания и его компонентов, включая введение маркировки такой продукции. "Предложения сенаторов, прозвучавшие во время встречи, должны быть проработаны до 1 ноября 2025 года", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20250704/oblozhka-2027140907.html

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общество, россия, михаил мишустин, совет федерации рф, министерство финансов рф (минфин россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), образование, социальный навигатор, сн_образование