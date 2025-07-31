https://ria.ru/20250731/telegram-2032731070.html

Россияне жалуются на сбой в работе Telegram

Россияне жалуются на сбой в работе Telegram - РИА Новости, 31.07.2025

Россияне жалуются на сбой в работе Telegram

Пользователи, в основном из России, сообщают о сбое в работе Telegram, на 22.53 мск насчитывалось более 3,6 тысячи жалоб, следует из данных сервиса по... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T23:13:00+03:00

2025-07-31T23:13:00+03:00

2025-07-31T23:13:00+03:00

общество

россия

telegram

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Пользователи, в основном из России, сообщают о сбое в работе Telegram, на 22.53 мск насчитывалось более 3,6 тысячи жалоб, следует из данных сервиса по отслеживанию сбоев Downdetector. Больше всего жалоб поступило от жителей Санкт-Петербурга, Москвы, Московской и Ленинградской областей. Сбой начался около 22.45 по московскому времени. Пользователи жаловались на проблемы с оповещениями, работой приложения, сайта и личного кабинета, а также на загрузку медиа.

https://ria.ru/20250731/telegram-2032729794.html

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2025

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общество, россия, telegram