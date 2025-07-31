Путин поручил сформировать модель развития ВСМ
Путин поручил сформировать модель развития ВСМ с конкретными сроками
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 31 марта 2026 года сформировать модель развития сети высокоскоростных железнодорожных магистралей в РФ с конкретными сроками и параметрами каждого проекта.
Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 2 июля, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с открытым акционерным обществом "Российские железные дороги"... сформировать модель развития сети высокоскоростных железнодорожных магистралей Российской Федерации, содержащую в том числе конкретные сроки и параметры реализации каждого проекта по созданию высокоскоростных железнодорожных магистралей", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 31 марта 2026 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и генеральный директор РЖД Олег Белозеров.
Вице-премьер Виталий Савельев в июле текущего года на совещании у Путина пообещал весной 2026 года доложить по срокам и параметрам ВСМ в России, которые планируется строить после такой дороги между Москвой и Санкт-Петербургом.
ВСМ Москва - Санкт-Петербург – это первый из пяти проектов высокоскоростных железных дорог, утвержденных Путиным. После магистрали Москва-Петербург планируется строительство таких дорог из столицы в Екатеринбург, затем в Адлер, потом в Минск и после в Рязань.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут.