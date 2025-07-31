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Путин поручил сформировать модель развития ВСМ - РИА Новости, 31.07.2025
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17:22 31.07.2025 (обновлено: 17:57 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/model-2032672750.html
Путин поручил сформировать модель развития ВСМ
Путин поручил сформировать модель развития ВСМ - РИА Новости, 31.07.2025
Путин поручил сформировать модель развития ВСМ
Президент РФ Владимир Путин поручил до 31 марта 2026 года сформировать модель развития сети высокоскоростных железнодорожных магистралей в РФ с конкретными... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T17:22:00+03:00
2025-07-31T17:57:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
ржд
олег белозеров
москва
санкт-петербург
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 31 марта 2026 года сформировать модель развития сети высокоскоростных железнодорожных магистралей в РФ с конкретными сроками и параметрами каждого проекта. Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 2 июля, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с открытым акционерным обществом "Российские железные дороги"... сформировать модель развития сети высокоскоростных железнодорожных магистралей Российской Федерации, содержащую в том числе конкретные сроки и параметры реализации каждого проекта по созданию высокоскоростных железнодорожных магистралей", - говорится в перечне. Доклад необходимо представить до 31 марта 2026 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и генеральный директор РЖД Олег Белозеров.Вице-премьер Виталий Савельев в июле текущего года на совещании у Путина пообещал весной 2026 года доложить по срокам и параметрам ВСМ в России, которые планируется строить после такой дороги между Москвой и Санкт-Петербургом.ВСМ Москва - Санкт-Петербург – это первый из пяти проектов высокоскоростных железных дорог, утвержденных Путиным. После магистрали Москва-Петербург планируется строительство таких дорог из столицы в Екатеринбург, затем в Адлер, потом в Минск и после в Рязань.Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
https://ria.ru/20250716/stroitelstvo-2029373748.html
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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, ржд, олег белозеров, москва, санкт-петербург
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, РЖД, Олег Белозеров, Москва, Санкт-Петербург
Путин поручил сформировать модель развития ВСМ

Путин поручил сформировать модель развития ВСМ с конкретными сроками

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 31 марта 2026 года сформировать модель развития сети высокоскоростных железнодорожных магистралей в РФ с конкретными сроками и параметрами каждого проекта.
Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 2 июля, опубликован на сайте Кремля.
Строительство участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Правительство утвердило порядок контроля над строительством ВСМ
16 июля, 07:52
"Правительству Российской Федерации совместно с открытым акционерным обществом "Российские железные дороги"... сформировать модель развития сети высокоскоростных железнодорожных магистралей Российской Федерации, содержащую в том числе конкретные сроки и параметры реализации каждого проекта по созданию высокоскоростных железнодорожных магистралей", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 31 марта 2026 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и генеральный директор РЖД Олег Белозеров.
Вице-премьер Виталий Савельев в июле текущего года на совещании у Путина пообещал весной 2026 года доложить по срокам и параметрам ВСМ в России, которые планируется строить после такой дороги между Москвой и Санкт-Петербургом.
ВСМ Москва - Санкт-Петербург – это первый из пяти проектов высокоскоростных железных дорог, утвержденных Путиным. После магистрали Москва-Петербург планируется строительство таких дорог из столицы в Екатеринбург, затем в Адлер, потом в Минск и после в Рязань.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
Концепт высокоскоростного поезда для России - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Российский поезд для ВСМ будет оснащен опцией беспилотного движения
30 июля, 11:38
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинРЖДОлег БелозеровМоскваСанкт-Петербург
 
 
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