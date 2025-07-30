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Депутата Апостолевского арестовали на семь суток за поддержку Навального* - РИА Новости, 30.07.2025
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19:54 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/arest-2032456740.html
Депутата Апостолевского арестовали на семь суток за поддержку Навального*
Депутата Апостолевского арестовали на семь суток за поддержку Навального* - РИА Новости, 30.07.2025
Депутата Апостолевского арестовали на семь суток за поддержку Навального*
Депутат законодательного собрания Ленинградской области от КПРФ Иван Апостолевский арестован на 7 суток за пропаганду символики экстремистской организации из-за РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T19:54:00+03:00
2025-07-30T19:54:00+03:00
происшествия
ленинградская область
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россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Депутат законодательного собрания Ленинградской области от КПРФ Иван Апостолевский арестован на 7 суток за пропаганду символики экстремистской организации из-за размещенных им в 2017 году в соцсетях постов с поддержкой Алексея Навального*, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. "Привлекаемое лицо - Апостолевский Иван Кириллович. Рассмотрение дела по существу - вынесено решение 7 суток административного ареста", - сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе. Сообщалось, что Апостолевского задержали во вторник на Московском вокзале Санкт-Петербурга. Ему вменяют правонарушение, предусмотренное статьей 20.3 (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами) КоАП РФ. Поводом для возбуждения административного делопроизводства послужили размещенные Апостолевским в 2017 году и не удаленные публикации в социальных сетях в поддержку Навального*. Иван Апостолевский является лидером фракции КПРФ в законодательном собрании депутатов Ленинградской области. В 2023 году его задерживали за организацию незаконного массового мероприятия. Также размещенные им публикации ранее блокировались Роскомнадзором в качестве экстремистских.* Внесен в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250716/zhaloba-2029449780.html
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происшествия, ленинградская область, санкт-петербург, россия
Происшествия, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Россия
Депутата Апостолевского арестовали на семь суток за поддержку Навального*

Депутат Апостолевский арестован на 7 суток из-за постов в поддержку Навального

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Депутат законодательного собрания Ленинградской области от КПРФ Иван Апостолевский арестован на 7 суток за пропаганду символики экстремистской организации из-за размещенных им в 2017 году в соцсетях постов с поддержкой Алексея Навального*, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
"Привлекаемое лицо - Апостолевский Иван Кириллович. Рассмотрение дела по существу - вынесено решение 7 суток административного ареста", - сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе.
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Сообщалось, что Апостолевского задержали во вторник на Московском вокзале Санкт-Петербурга. Ему вменяют правонарушение, предусмотренное статьей 20.3 (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами) КоАП РФ. Поводом для возбуждения административного делопроизводства послужили размещенные Апостолевским в 2017 году и не удаленные публикации в социальных сетях в поддержку Навального*.
Иван Апостолевский является лидером фракции КПРФ в законодательном собрании депутатов Ленинградской области. В 2023 году его задерживали за организацию незаконного массового мероприятия. Также размещенные им публикации ранее блокировались Роскомнадзором в качестве экстремистских.
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