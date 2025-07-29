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В Петербурге задержали депутата за поддержку Навального* - РИА Новости, 29.07.2025
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11:01 29.07.2025 (обновлено: 16:11 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/zaderzhanie-2032089119.html
В Петербурге задержали депутата за поддержку Навального*
В Петербурге задержали депутата за поддержку Навального* - РИА Новости, 29.07.2025
В Петербурге задержали депутата за поддержку Навального*
Депутат законодательного собрания Ленинградской области от КПРФ Иван Апостолевский задержан за пропаганду символики экстремистской организации из-за размещенных РИА Новости, 29.07.2025
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2025-07-29T16:11:00+03:00
ленинградская область
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Депутат законодательного собрания Ленинградской области от КПРФ Иван Апостолевский задержан за пропаганду символики экстремистской организации из-за размещенных им в 2017 году в соцсетях постов с поддержкой Алексея Навального*, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. "Апостолевского задержали сегодня на Московском вокзале Санкт-Петербурга. Апостолевскому вменяют правонарушение, предусмотренное ст. 20.3 (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами) КоАП РФ", - сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что поводом для возбуждения административного делопроизводства послужили размещенные Апостолевским в 2017 году и не удаленные публикации в социальных сетях в поддержку Навального*. Иван Апостолевский является лидером фракции КПРФ в законодательном собрании депутатов Ленинградской области. В 2023 году его задерживали за организацию незаконного массового мероприятия. Также размещенные им публикации ранее блокировались Роскомнадзором в качестве экстремистских.* внесен в перечень террористов и экстремистов
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ленинградская область
санкт-петербург
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Задержание депутата заксобрания Ленинградской области от КПРФ
Депутат заксобрания Ленинградской области от КПРФ Иван Апостолевский задержан за пропаганду символики экстремистской организации, сообщил РИА Новости источник. Поводом для возбуждения административного делопроизводства стали публикации Апостолевского в соцсетях в поддержку Навального, размещенные в 2017-м.
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ленинградская область, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Ленинградская область, Санкт-Петербург, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
В Петербурге задержали депутата за поддержку Навального*

В Петербурге задержали депутата Апостолевского за публикации с Навальным

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Депутат законодательного собрания Ленинградской области от КПРФ Иван Апостолевский задержан за пропаганду символики экстремистской организации из-за размещенных им в 2017 году в соцсетях постов с поддержкой Алексея Навального*, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
"Апостолевского задержали сегодня на Московском вокзале Санкт-Петербурга. Апостолевскому вменяют правонарушение, предусмотренное ст. 20.3 (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами) КоАП РФ", - сообщил собеседник агентства.
Он уточнил, что поводом для возбуждения административного делопроизводства послужили размещенные Апостолевским в 2017 году и не удаленные публикации в социальных сетях в поддержку Навального*.
Иван Апостолевский является лидером фракции КПРФ в законодательном собрании депутатов Ленинградской области. В 2023 году его задерживали за организацию незаконного массового мероприятия. Также размещенные им публикации ранее блокировались Роскомнадзором в качестве экстремистских.
* внесен в перечень террористов и экстремистов
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Ленинградская областьСанкт-ПетербургФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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