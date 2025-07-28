https://ria.ru/20250728/shkolniki-2032007038.html

Московские школьники завоевали пять медалей на олимпиаде по экономике

Московские школьники завоевали пять медалей на олимпиаде по экономике - РИА Новости, 28.07.2025

Московские школьники завоевали пять медалей на олимпиаде по экономике

Московские школьники завоевали пять медалей на VIII Международной олимпиаде по экономике, которая прошла в Баку, сообщили журналистам в пресс-службе столичного... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T18:30:00+03:00

2025-07-28T18:30:00+03:00

2025-07-28T18:30:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Московские школьники завоевали пять медалей на VIII Международной олимпиаде по экономике, которая прошла в Баку, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента образования и науки. "Международная олимпиада по экономике, в которой принимают участие школьники от 16 до 18 лет, проходит с 2018-го. В составе российской сборной в нем приняли участие юные москвичи: Дарья Голубева из лицея "Вторая школа" имени В. Ф. Овчинникова, Арина Гунбина и Андрей Ленглер из школы №57, Георгий Антонов из лицея Финансового университета и Александр Лукашин из школы №179. Ребята успешно справились с заданиями, посвященными экономике, финансовой грамотности и бизнесу, и завоевали три золотые и две серебряные медали", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что олимпиада включала три тура, задания были подготовлены на английском языке. Участники выполнили тест на знание экономических вопросов, справились с заданиями по финансовой грамотности и предложили решение бизнес-кейса. Так, в этом году последний тур был посвящен строительству торгового маршрута между Казахстаном и Азербайджаном. Командам нужно было оценить перспективы строительства прямой магистрали через море с точки зрения заинтересованных стран и развития мировой торговли. "Российскую команду сформировали по итогам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике. Перед соревнованием сборная прошла интенсивную подготовку. Занятия были организованы на базе экономического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Школьники решали задания, посвященные экономической теории и финансам, а также практиковали английский язык и навыки публичных выступлений", - добавили в ведомстве.

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москва, баку, олимпиада