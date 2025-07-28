Гособвинение запросило для питерских генералов МВД до 12 лет колонии
Гособвинение запросило 12 лет колонии генералу МВД Умнову по делу о взятках
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон попросило приговорить к срокам до 12 лет трех генералов МВД из Санкт-Петербурга Ивана Абакумова, Сергея Умнова и Алексея Семенова по делу о получении взяток, сообщил РИА Новости адвокат Егор Золкин.
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"Умнову запросили 12 лет лишения свободы, Абакумову и Семенову - 11 лет 6 месяцев и 11 лет соответственно", - сказал защитник.
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Кроме того, прокурор просит назначить им штрафы от 7 до 35 миллионов рублей, а также лишить званий и госнаград.
Согласно обвинительному заключению, ранее озвученному в суде, сумма взяток составила около 64 миллионов 650 тысяч рублей.
Вину в суде - процесс начался год назад - генералы не признали.
Как уточнил РИА Новости один из участников процесса, экс-начальнице отдела правового обеспечения петербургского управления ГИБДД Елене Копьевой попросили 10 лет колонии общего режима. Для петербургских предпринимателей Владимира Платонова, Олега Иванова, Андрея Царнеца и Надежды Смирновой, которые, по версии следствия, давали взятки, - от штрафа в 2 миллиона рублей до лишения свободы сроком на 8,5 лет.
Помощника министра внутренних дел РФ генерал-лейтенанта Умнова, начальника УГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майора Семенова и бывшего замначальника ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти генерал-майора в отставке Абакумова задержали и арестовали в июле 2022 года. Тогда им вменили статью 285 УК (превышение должностных полномочий), но во время расследования статью переквалифицировали на часть 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).
Как писал "Коммерсант", следствие полагает, что организатором коррупционной схемы выступал Умнов, он же привлек к участию в ней остальных фигурантов, которые входили в ведомственную комиссию, занимавшуюся размещением в Петербурге и области отделений УГИБДД по регистрации и учету автотранспорта. Часть получаемой прибыли регистраторы направляли в НКО "Фонд содействия программам ГУВД". За шесть лет, которые Умнов возглавлял главк, фонд получил около 65 миллионов рублей - следствие сочло это взятками, которые были потрачены на приобретение автомобилей премиум-класса, в том числе Toyota Land Cruiser 200, оплату абонементов в фитнес-центры для руководителей главка, а также на ремонт и оборудование их кабинетов.