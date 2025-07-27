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Матвиенко прибыла в Женеву по вопросам МПС
Матвиенко прибыла в Женеву по вопросам МПС - РИА Новости, 27.07.2025
Матвиенко прибыла в Женеву по вопросам МПС
Делегация российского парламента во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко прибыла в Женеву для участия в мероприятиях по линии... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T17:44:00+03:00
2025-07-27T17:44:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 27 июл — РИА Новости. Делегация российского парламента во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко прибыла в Женеву для участия в мероприятиях по линии Межпарламентского союза (МПС), кроме того, ожидается ряд международных двухсторонних встреч, сообщили в пресс-службе СФ."Делегация Федерального Собрания во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко прибыла в Женеву для участия в мероприятиях, организованных Межпарламентским союзом, 28-30 июля", - говорится в сообщении.Как отметили в пресс-службе, ожидается ряд международных двухсторонних встреч Матвиенко, в том числе с председателем МПС Тулией Эксон. Кроме того, парламентарий примет участие в 15-м Саммите женщин–председателей парламентов, тема которого "Ведущая роль в обеспечении всеобъемлющего и прочного мира". Также председатель СФ выступит на шестой Всемирной конференции спикеров парламентов в рамках Общей дискуссии "Мир в смятении: парламентское сотрудничество и многосторонний подход к решению проблем во имя мира, справедливости и процветания каждого".В составе делегации – вице-спикер СФ Константин Косачев, глава научного комитета СФ Лилия Гумерова, первый замглавы международного комитета СФ Андрей Денисов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.
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женева (город), валентина матвиенко, лилия гумерова, совет федерации рф, межпарламентский союз, госдума рф, константин косачев, в мире
Женева (город), Валентина Матвиенко, Лилия Гумерова, Совет Федерации РФ, Межпарламентский союз, Госдума РФ, Константин Косачев, В мире
Матвиенко прибыла в Женеву по вопросам МПС
Матвиенко прибыла в Женеву для участия в мероприятиях по межпарламентскому союзу