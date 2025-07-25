https://ria.ru/20250725/traur-2031282711.html

В Амурской области и Хабаровском крае объявили трехдневный траур

В Амурской области и Хабаровском крае объявили трехдневный траур - РИА Новости, 25.07.2025

В Амурской области и Хабаровском крае объявили трехдневный траур

Трёхдневный траур с 25 по 27 июля объявлен в Амурской области и Хабаровском крае после крушения Ан-24, где погибли 48 человек. РИА Новости, 25.07.2025

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происшествия

амурская область

россия

тында

василий орлов (губернатор)

дмитрий демешин

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июл – РИА Новости. Трёхдневный траур с 25 по 27 июля объявлен в Амурской области и Хабаровском крае после крушения Ан-24, где погибли 48 человек. "С прискорбием сообщаю: в авиакатастрофе Ан-24 в Тындинском округе, по предварительным данным, выживших нет. Объявляю в регионе трехдневный траур. 25, 26 и 27 июля во всех территориях Амурской области будут приспущены флаги. Эта ужасная трагедия унесла жизни 48 человек", - написал губернатор Амурской области Василий Орлов в Telegram-канале. Также в регионе отменят развлекательные мероприятия, во всех храмах Благовещенской епархии проведут панихиду по жертвам авиакатастрофы. Трехдневный траур также объявлен в Хабаровском крае, на борту Ан-24 были жители края. По словам губернатора Дмитрия Демешина, их семьи получат по миллиону рублей, кроме того, им оплатят проезд к месту крушения. Президенту РФ Владимиру Путину доложено о крушении самолета Ан-24 в Амурской области, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Соболезнования президенту РФ по факту крушения Ан-24 выразили главы государств Белоруссии, Казахстана, Египта, КНР, в посольстве Великобритании. Также родным и близким погибших выразили слова соболезнования федеральные министры и губернаторы регионов РФ. В четверг утром в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что пассажирский самолет Ан-24 "Ангара" не выходит на связь. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Обломки самолета обнаружили в 15 километрах от Тынды. На место отправилась группировка спасателей, в том числе из Хабаровского края, Якутии и Амурской области. Им пришлось прорубать к лесу просеку, так как местность сложная, нет дорог. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Также МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы. В авиакомпании "Ангара" в связи с расследованием уголовного дела, проводится выемка документов. В пятницу на месте крушения будет работать группа из 20 следователей. Организован круглосуточный оперативный штаб для координации работы по ликвидации последствий крушения самолета Ан– 24. По поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина создана правительственная комиссия для ликвидации последствий катастрофы, ее возглавил министр транспорта Андрей Никитин. Родственникам погибших, как сообщил кабмин РФ, будет оказана вся необходимая помощь, а также будет проведена работа по выплате компенсаций. Авиакомпания "Ангара" сообщила, что окажет материальную поддержку семьям погибших в крушении Ан-24. Также РЖД финансово поддержит семьи пяти сотрудников, погибших в авиакатастрофе. В аэропорту Тынды усилена группа медиков и психологов для оказания помощи родственникам погибших. Открыты "горячие линии" на базе регионального и федерального МЧС, Соцфонда, колл-центра авиакомпании "Ангара". Для родственников пассажиров потерпевшего крушение Ан-24 в Благовещенске и Тынде организуют пункты временного размещения, расходы на проживание и питание возьмет на себя правительство Приамурья.

https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html

https://ria.ru/20250724/putin--2031214002.html

https://ria.ru/20250724/semya-2031227094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, амурская область, россия, тында, василий орлов (губернатор), дмитрий демешин, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ржд, ан-24, хабаровский край