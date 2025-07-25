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В Амурской области и Хабаровском крае объявили трехдневный траур - РИА Новости, 25.07.2025
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00:26 25.07.2025 (обновлено: 00:30 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/traur-2031282711.html
В Амурской области и Хабаровском крае объявили трехдневный траур
В Амурской области и Хабаровском крае объявили трехдневный траур - РИА Новости, 25.07.2025
В Амурской области и Хабаровском крае объявили трехдневный траур
Трёхдневный траур с 25 по 27 июля объявлен в Амурской области и Хабаровском крае после крушения Ан-24, где погибли 48 человек. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T00:26:00+03:00
2025-07-25T00:30:00+03:00
происшествия
амурская область
россия
тында
василий орлов (губернатор)
дмитрий демешин
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июл – РИА Новости. Трёхдневный траур с 25 по 27 июля объявлен в Амурской области и Хабаровском крае после крушения Ан-24, где погибли 48 человек. "С прискорбием сообщаю: в авиакатастрофе Ан-24 в Тындинском округе, по предварительным данным, выживших нет. Объявляю в регионе трехдневный траур. 25, 26 и 27 июля во всех территориях Амурской области будут приспущены флаги. Эта ужасная трагедия унесла жизни 48 человек", - написал губернатор Амурской области Василий Орлов в Telegram-канале. Также в регионе отменят развлекательные мероприятия, во всех храмах Благовещенской епархии проведут панихиду по жертвам авиакатастрофы. Трехдневный траур также объявлен в Хабаровском крае, на борту Ан-24 были жители края. По словам губернатора Дмитрия Демешина, их семьи получат по миллиону рублей, кроме того, им оплатят проезд к месту крушения. Президенту РФ Владимиру Путину доложено о крушении самолета Ан-24 в Амурской области, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Соболезнования президенту РФ по факту крушения Ан-24 выразили главы государств Белоруссии, Казахстана, Египта, КНР, в посольстве Великобритании. Также родным и близким погибших выразили слова соболезнования федеральные министры и губернаторы регионов РФ. В четверг утром в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что пассажирский самолет Ан-24 "Ангара" не выходит на связь. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Обломки самолета обнаружили в 15 километрах от Тынды. На место отправилась группировка спасателей, в том числе из Хабаровского края, Якутии и Амурской области. Им пришлось прорубать к лесу просеку, так как местность сложная, нет дорог. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Также МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы. В авиакомпании "Ангара" в связи с расследованием уголовного дела, проводится выемка документов. В пятницу на месте крушения будет работать группа из 20 следователей. Организован круглосуточный оперативный штаб для координации работы по ликвидации последствий крушения самолета Ан– 24. По поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина создана правительственная комиссия для ликвидации последствий катастрофы, ее возглавил министр транспорта Андрей Никитин. Родственникам погибших, как сообщил кабмин РФ, будет оказана вся необходимая помощь, а также будет проведена работа по выплате компенсаций. Авиакомпания "Ангара" сообщила, что окажет материальную поддержку семьям погибших в крушении Ан-24. Также РЖД финансово поддержит семьи пяти сотрудников, погибших в авиакатастрофе. В аэропорту Тынды усилена группа медиков и психологов для оказания помощи родственникам погибших. Открыты "горячие линии" на базе регионального и федерального МЧС, Соцфонда, колл-центра авиакомпании "Ангара". Для родственников пассажиров потерпевшего крушение Ан-24 в Благовещенске и Тынде организуют пункты временного размещения, расходы на проживание и питание возьмет на себя правительство Приамурья.
https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html
https://ria.ru/20250724/putin--2031214002.html
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амурская область
россия
тында
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происшествия, амурская область, россия, тында, василий орлов (губернатор), дмитрий демешин, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ржд, ан-24, хабаровский край
Происшествия, Амурская область, Россия, Тында, Василий Орлов (губернатор), Дмитрий Демешин, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Межгосударственный авиационный комитет, РЖД, Ан-24, Хабаровский край
В Амурской области и Хабаровском крае объявили трехдневный траур

В Приамурье и Хабаровском крае объявили трехдневный траур после крушения Ан-24

© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратураМесто крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июл – РИА Новости. Трёхдневный траур с 25 по 27 июля объявлен в Амурской области и Хабаровском крае после крушения Ан-24, где погибли 48 человек.
"С прискорбием сообщаю: в авиакатастрофе Ан-24 в Тындинском округе, по предварительным данным, выживших нет. Объявляю в регионе трехдневный траур. 25, 26 и 27 июля во всех территориях Амурской области будут приспущены флаги. Эта ужасная трагедия унесла жизни 48 человек", - написал губернатор Амурской области Василий Орлов в Telegram-канале.
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Аэропорты готовы помочь в перевозке родственников погибших в крушении Ан-24
Вчера, 15:14
Также в регионе отменят развлекательные мероприятия, во всех храмах Благовещенской епархии проведут панихиду по жертвам авиакатастрофы.
Трехдневный траур также объявлен в Хабаровском крае, на борту Ан-24 были жители края. По словам губернатора Дмитрия Демешина, их семьи получат по миллиону рублей, кроме того, им оплатят проезд к месту крушения.
Президенту РФ Владимиру Путину доложено о крушении самолета Ан-24 в Амурской области, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Соболезнования президенту РФ по факту крушения Ан-24 выразили главы государств Белоруссии, Казахстана, Египта, КНР, в посольстве Великобритании. Также родным и близким погибших выразили слова соболезнования федеральные министры и губернаторы регионов РФ.
Минута молчания в память о погибших в авиакатастрофе в Амурской области на совещании в Северодвинске - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Путин объявил минуту молчания по погибшим при крушении Ан-24
Вчера, 17:33
В четверг утром в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что пассажирский самолет Ан-24 "Ангара" не выходит на связь. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Обломки самолета обнаружили в 15 километрах от Тынды. На место отправилась группировка спасателей, в том числе из Хабаровского края, Якутии и Амурской области. Им пришлось прорубать к лесу просеку, так как местность сложная, нет дорог.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Также МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы. В авиакомпании "Ангара" в связи с расследованием уголовного дела, проводится выемка документов. В пятницу на месте крушения будет работать группа из 20 следователей. Организован круглосуточный оперативный штаб для координации работы по ликвидации последствий крушения самолета Ан– 24.
По поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина создана правительственная комиссия для ликвидации последствий катастрофы, ее возглавил министр транспорта Андрей Никитин. Родственникам погибших, как сообщил кабмин РФ, будет оказана вся необходимая помощь, а также будет проведена работа по выплате компенсаций.
Авиакомпания "Ангара" сообщила, что окажет материальную поддержку семьям погибших в крушении Ан-24. Также РЖД финансово поддержит семьи пяти сотрудников, погибших в авиакатастрофе.
В аэропорту Тынды усилена группа медиков и психологов для оказания помощи родственникам погибших. Открыты "горячие линии" на базе регионального и федерального МЧС, Соцфонда, колл-центра авиакомпании "Ангара". Для родственников пассажиров потерпевшего крушение Ан-24 в Благовещенске и Тынде организуют пункты временного размещения, расходы на проживание и питание возьмет на себя правительство Приамурья.
Место крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании Ангара в Амурской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
На борту потерпевшего крушение Ан-24 летела семья врачей из Тынды
Вчера, 18:05
 
ПроисшествияАмурская областьРоссияТындаВасилий Орлов (губернатор)Дмитрий ДемешинВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)Межгосударственный авиационный комитетРЖДАн-24Хабаровский край
 
 
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