Рейтинг@Mail.ru
СФ разрешил студентам непедагогических направлений преподавать в школах - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:26 25.07.2025 (обновлено: 17:08 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/rossiya-2031439048.html
СФ разрешил студентам непедагогических направлений преподавать в школах
СФ разрешил студентам непедагогических направлений преподавать в школах - РИА Новости, 25.07.2025
СФ разрешил студентам непедагогических направлений преподавать в школах
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, разрешающий успешно закончившим третий курс студентам непедагогических направлений преподавать в школах. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T15:26:00+03:00
2025-07-25T17:08:00+03:00
общество
совет федерации рф
россия
социальный навигатор
сн_образование
кем стать
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568434164_0:255:3187:2048_1920x0_80_0_0_262741f29fd5751171339c797799561f.jpg
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, разрешающий успешно закончившим третий курс студентам непедагогических направлений преподавать в школах. "Закон направлен на сокращение дефицита учителей. Предусматривается допуск к занятию педагогической деятельностью по учебным предметам, курсам, дисциплинам общего образования в школах и колледжах студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим образовательным программам общего образования, и успешно прошедших не менее чем за три года обучения промежуточную аттестацию, в том числе по предметам и дисциплинам в области педагогической деятельности", - сказала заместитель председателя научного комитета Совфеда Елена Писарева. Сенатор уточнила, что соответствие образовательной программы высшего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам общего образования будет определяться работодателем. Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20250711/shkoly-2028690694.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568434164_406:0:3137:2048_1920x0_80_0_0_0fa0ed4e4d4afff315f8b338fbcd5c46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, совет федерации рф, россия, социальный навигатор, сн_образование, кем стать
Общество, Совет Федерации РФ, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование, Кем стать
СФ разрешил студентам непедагогических направлений преподавать в школах

Совфед разрешил студентам непедагогических специальностей преподавать в школах

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, разрешающий успешно закончившим третий курс студентам непедагогических направлений преподавать в школах.
"Закон направлен на сокращение дефицита учителей. Предусматривается допуск к занятию педагогической деятельностью по учебным предметам, курсам, дисциплинам общего образования в школах и колледжах студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим образовательным программам общего образования, и успешно прошедших не менее чем за три года обучения промежуточную аттестацию, в том числе по предметам и дисциплинам в области педагогической деятельности", - сказала заместитель председателя научного комитета Совфеда Елена Писарева.
Сенатор уточнила, что соответствие образовательной программы высшего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам общего образования будет определяться работодателем.
Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Учебник русского языка - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
В школах внедрят единую методологию преподавания русского языка
11 июля, 21:53
 
ОбществоСовет Федерации РФРоссияСоциальный навигаторСН_ОбразованиеКем стать
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала