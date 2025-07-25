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СФ разрешил студентам непедагогических направлений преподавать в школах
СФ разрешил студентам непедагогических направлений преподавать в школах - РИА Новости, 25.07.2025
СФ разрешил студентам непедагогических направлений преподавать в школах
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, разрешающий успешно закончившим третий курс студентам непедагогических направлений преподавать в школах. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T15:26:00+03:00
2025-07-25T15:26:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, разрешающий успешно закончившим третий курс студентам непедагогических направлений преподавать в школах. "Закон направлен на сокращение дефицита учителей. Предусматривается допуск к занятию педагогической деятельностью по учебным предметам, курсам, дисциплинам общего образования в школах и колледжах студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим образовательным программам общего образования, и успешно прошедших не менее чем за три года обучения промежуточную аттестацию, в том числе по предметам и дисциплинам в области педагогической деятельности", - сказала заместитель председателя научного комитета Совфеда Елена Писарева. Сенатор уточнила, что соответствие образовательной программы высшего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам общего образования будет определяться работодателем. Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
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Общество, Совет Федерации РФ, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование, Кем стать
СФ разрешил студентам непедагогических направлений преподавать в школах
Совфед разрешил студентам непедагогических специальностей преподавать в школах