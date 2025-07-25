https://ria.ru/20250725/rossiya-2031439048.html

СФ разрешил студентам непедагогических направлений преподавать в школах

СФ разрешил студентам непедагогических направлений преподавать в школах - РИА Новости, 25.07.2025

СФ разрешил студентам непедагогических направлений преподавать в школах

Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, разрешающий успешно закончившим третий курс студентам непедагогических направлений преподавать в школах. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T15:26:00+03:00

2025-07-25T15:26:00+03:00

2025-07-25T17:08:00+03:00

общество

совет федерации рф

россия

социальный навигатор

сн_образование

кем стать

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568434164_0:255:3187:2048_1920x0_80_0_0_262741f29fd5751171339c797799561f.jpg

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, разрешающий успешно закончившим третий курс студентам непедагогических направлений преподавать в школах. "Закон направлен на сокращение дефицита учителей. Предусматривается допуск к занятию педагогической деятельностью по учебным предметам, курсам, дисциплинам общего образования в школах и колледжах студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим образовательным программам общего образования, и успешно прошедших не менее чем за три года обучения промежуточную аттестацию, в том числе по предметам и дисциплинам в области педагогической деятельности", - сказала заместитель председателя научного комитета Совфеда Елена Писарева. Сенатор уточнила, что соответствие образовательной программы высшего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам общего образования будет определяться работодателем. Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20250711/shkoly-2028690694.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, совет федерации рф, россия, социальный навигатор, сн_образование, кем стать