https://ria.ru/20250724/an-2031174464.html
Си Цзиньпин выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24
Си Цзиньпин выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025
Си Цзиньпин выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24
Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолета в Амурской области, передает... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T15:38:00+03:00
2025-07-24T15:38:00+03:00
2025-07-24T15:53:00+03:00
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си цзиньпин
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ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолета в Амурской области, передает Центральное телевидение Китая.Как сообщает телеканал, в четверг Си Цзиньпин выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения российского пассажирского самолета."От имени правительства и народа Китая выражаю глубокие соболезнования в связи с жертвами и искреннее сочувствие семьям погибших", - приводит слова китайского лидера телеканал.Си Цзиньпин заявил, что был потрясен известием о крушении пассажирского самолета в Амурской области, повлекшем за собой многочисленные жертвы.Утром в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" не выходит на связь. На борту, выполнявшем рейс из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет.Позднее, как сообщили РИА Новости в амурском центре пожарной безопасности и гражданской защиты, обломки самолета были обнаружены в 15 километрах от Тынды на месте потери контакта с самолетом. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Также МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы. По поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина создана правительственная комиссия для ликвидации последствий катастрофы, ее возглавил министр транспорта Андрей Никитин. Родственникам погибших, как сообщил кабмин РФ, будет оказана вся необходимая помощь, а также будет проведена работа по выплате компенсаций.
https://ria.ru/20250724/an-24-2031067655.html
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Кадры с места крушения самолета Ан-24 в Амурской области
Видео, как утверждается, с потерпевшим крушение в Амурской области самолете Ан-24 публикуют в соцсетях.
2025-07-24T15:38
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Комментарий начальника ГУ МЧС России по Амурской области Игоря Смирнова
Комментарий начальника ГУ МЧС России по Амурской области Игоря Смирнова
2025-07-24T15:38
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китай, си цзиньпин, в мире, межгосударственный авиационный комитет, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, михаил мишустин, тында, россия, ан-24, крушение ан-24 в приамурье
Китай, Си Цзиньпин, В мире, Межгосударственный авиационный комитет, Следственный комитет России (СК РФ), Владимир Путин, Михаил Мишустин, Тында, Россия, Ан-24, Крушение Ан-24 в Приамурье
Си Цзиньпин выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24
Си Цзиньпин выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24 в Приамурье