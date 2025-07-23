Мишустин посетит Горный Алтай
Мишустин начнет недельную поездку в Горный Алтай
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава правительства России Михаил Мишустин начнет недельную поездку в Горно-Алтайск, где в ближайшие дни примет участие в Международной экологической конференции.
Глава кабмина в начале этой недели работал в Дальневосточном федеральном округе - в Амурской области и Забайкалье. Теперь премьер посетит с рабочей поездкой Сибирский федеральный округ. Как сообщили в пресс-службе кабмина, Мишустин будет работать в столице Горного Алтая с 23 по 28 июля.
Глава правительства в эти дни планирует осмотреть приемное отделение республиканской больницы, провести встречи с главой Республики Алтай Андреем Турчаком и губернатором Алтайского края Виктором Томенко.
Также в графике Мишустина будут мероприятия Международной экологической конференции, которая пройдет в Республике Алтай с 24 по 26 июля. Как ожидается, в ней примут участие правительственные делегации Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, уточнили в пресс-службе российского кабмина.
Сопровождать Мишустина в этой поездке будут вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Алексей Оверчук и Марат Хуснуллин, глава Минприроды Александр Козлов и министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Мишустин прибыл в Читу
Вчера, 07:04
Традиционные поездки на Дальний Восток
Очередную ежегодную поездку по регионам Дальнего Востока Мишустин на этот раз начал с Амурской области. В понедельник в Благовещенске он осмотрел строящийся аэровокзальный комплекс международного аэропорта.
Также премьер ознакомился с работой автомобильного пункта пропуска "Кани-Курган" и одноименного таможенно-логистического терминала. Кроме того, в столице Приамурья глава кабмина посетил строящийся Дом российско-китайской дружбы и побеседовал с губернатором Амурской области Василием Орловым.
Во вторник Мишустин прилетел в Забайкальский край. В Чите он провел совещание о развитии экспорта зерна. Помимо этого, глава кабмина посетил Забайкальский краевой перинатальный центр и провел встречу с главой региона Александром Осиповым.
Нередко поездки главы правительства на Дальний Восток совмещаются с посещением Сибирского федерального округа.
В июле 2021 года Мишустин посетил Хабаровский край, Сахалинскую и Иркутскую области. В 2023 году Мишустин также совершил ряд рабочих поездок по субъектам Дальневосточного федерального округа и Сибири. Премьер, в частности, посетил Владивосток, Улан-Удэ, Норильск и Горно-Алтайск. В прошлом году в рамках такой поездки глава кабмина приезжал в Магадан, Хабаровск, Новосибирск и Горно-Алтайск.