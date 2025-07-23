https://ria.ru/20250723/mishustin-2030738831.html

Мишустин посетит Горный Алтай

Мишустин посетит Горный Алтай - РИА Новости, 23.07.2025

Мишустин посетит Горный Алтай

Глава правительства России Михаил Мишустин начнет недельную поездку в Горно-Алтайск, где в ближайшие дни примет участие в Международной экологической... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T00:47:00+03:00

2025-07-23T00:47:00+03:00

2025-07-23T00:47:00+03:00

амурская область

горно-алтайск

республика алтай

михаил мишустин

андрей турчак

виктор томенко

снг

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава правительства России Михаил Мишустин начнет недельную поездку в Горно-Алтайск, где в ближайшие дни примет участие в Международной экологической конференции. Глава кабмина в начале этой недели работал в Дальневосточном федеральном округе - в Амурской области и Забайкалье. Теперь премьер посетит с рабочей поездкой Сибирский федеральный округ. Как сообщили в пресс-службе кабмина, Мишустин будет работать в столице Горного Алтая с 23 по 28 июля. Глава правительства в эти дни планирует осмотреть приемное отделение республиканской больницы, провести встречи с главой Республики Алтай Андреем Турчаком и губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Также в графике Мишустина будут мероприятия Международной экологической конференции, которая пройдет в Республике Алтай с 24 по 26 июля. Как ожидается, в ней примут участие правительственные делегации Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, уточнили в пресс-службе российского кабмина. Мишустин ранее пригласил глав правительств стран СНГ на эту конференцию. Глава кабмина РФ во время поездки в Душанбе в начале июня отметил, что российская сторона ждёт их на Алтае. Сопровождать Мишустина в этой поездке будут вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Алексей Оверчук и Марат Хуснуллин, глава Минприроды Александр Козлов и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Традиционные поездки на Дальний Восток Очередную ежегодную поездку по регионам Дальнего Востока Мишустин на этот раз начал с Амурской области. В понедельник в Благовещенске он осмотрел строящийся аэровокзальный комплекс международного аэропорта. Также премьер ознакомился с работой автомобильного пункта пропуска "Кани-Курган" и одноименного таможенно-логистического терминала. Кроме того, в столице Приамурья глава кабмина посетил строящийся Дом российско-китайской дружбы и побеседовал с губернатором Амурской области Василием Орловым. Во вторник Мишустин прилетел в Забайкальский край. В Чите он провел совещание о развитии экспорта зерна. Помимо этого, глава кабмина посетил Забайкальский краевой перинатальный центр и провел встречу с главой региона Александром Осиповым. Мишустин в статусе главы правительства не раз ездил на Дальний Восток. Первая поездка в дальневосточные регионы состоялась в августе 2020 года, в течение недели премьер посетил Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области. Нередко поездки главы правительства на Дальний Восток совмещаются с посещением Сибирского федерального округа. В июле 2021 года Мишустин посетил Хабаровский край, Сахалинскую и Иркутскую области. В 2023 году Мишустин также совершил ряд рабочих поездок по субъектам Дальневосточного федерального округа и Сибири. Премьер, в частности, посетил Владивосток, Улан-Удэ, Норильск и Горно-Алтайск. В прошлом году в рамках такой поездки глава кабмина приезжал в Магадан, Хабаровск, Новосибирск и Горно-Алтайск.

https://realty.ria.ru/20250722/gubernator-2030620411.html

https://ria.ru/20250722/mishustin-2030534117.html

https://ria.ru/20250721/mishustin-2030335892.html

амурская область

горно-алтайск

республика алтай

дальний восток

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Дарья Буймова

амурская область, горно-алтайск, республика алтай, михаил мишустин, андрей турчак, виктор томенко, снг, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), дальний восток, политика