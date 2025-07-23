https://ria.ru/20250723/briks-2030963613.html

Боливия должна стать частью БРИКС, заявил кандидат в президенты Кастильо

Боливия должна стать частью БРИКС, заявил кандидат в президенты Кастильо - РИА Новости, 23.07.2025

Боливия должна стать частью БРИКС, заявил кандидат в президенты Кастильо

Боливия должна быть частью БРИКС, потому что необходимо стремиться к многополярности, сообщил РИА Новости кандидат в президенты Боливии от правящего "Движения к РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T20:01:00+03:00

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САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 23 июл - РИА Новости. Боливия должна быть частью БРИКС, потому что необходимо стремиться к многополярности, сообщил РИА Новости кандидат в президенты Боливии от правящего "Движения к социализму", бывший глава МВД Карлос Эдуардо Дель Кастильо. "Да, мы будем активно работать над вступлением в БРИКС и укреплением нашего участия в (общем южноамериканском рынке - ред.) Меркосур", - сказал Кастильо, отвечая на вопрос, будет ли Боливия, в случае его победы на выборах, больше сближаться с БРИКС. "Мы верим в справедливую многополярность, во взаимодополняющую региональную торговлю и в стратегические альянсы, уважающие суверенитет народов", - добавил политик. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. Шестого января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в объединение в качестве полноправного участника.

https://ria.ru/20250723/boliviya-2030951671.html

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в мире, боливия, россия, бразилия, юрий ушаков, брикс