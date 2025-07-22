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Мишустин прибыл в Читу - РИА Новости, 22.07.2025
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07:04 22.07.2025 (обновлено: 09:35 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/mishustin-2030534117.html
Мишустин прибыл в Читу
Мишустин прибыл в Читу - РИА Новости, 22.07.2025
Мишустин прибыл в Читу
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин из Благовещенска прилетел в Забайкальский край в рамках ежегодной рабочей поездки по дальневосточным регионам. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T07:04:00+03:00
2025-07-22T09:35:00+03:00
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оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
александр осипов
михаил мишустин
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ЧИТА, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин из Благовещенска прилетел в Забайкальский край в рамках ежегодной рабочей поездки по дальневосточным регионам.Глава кабмина во вторник проведет здесь совещание о развитии экспорта зерна. Также в Чите Мишустин посетит Забайкальский краевой перинатальный центр и проведет отдельную встречу с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым.Вместе с премьером в регионе будут работать и некоторые члены правительства - глава Минсельхоза Оксана Лут, министр транспорта Андрей Никитин и руководитель Минвостокразвития Алексей Чекунков.Глава кабмина в понедельник посетил Амурскую область. Мишустин осмотрел строящийся терминал международного аэропорта в Благовещенске, посетил автомобильный пункт пропуска "Кани-Курган" - один из ключевых погранпереходов на границе России и Китая, а также ознакомился с работой крупнейшего на Дальнем Востоке логистического хаба "Каникурган".Кроме того, премьер в столице Приамурья посетил строящийся Дом российско-китайской дружбы и провел отдельную встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым.Мишустин в статусе главы правительства не раз ездил на Дальний Восток. Первая поездка в дальневосточные регионы состоялась в августе 2020 года, в течение недели премьер посетил Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области. Нередко поездки главы правительства на Дальний Восток совмещаются с посещением Сибирского федерального округа.
https://ria.ru/20250720/ekspert-2030234790.html
https://realty.ria.ru/20250721/mishustin-2030346625.html
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чита, экономика, амурская область, дальний восток, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), александр осипов, михаил мишустин, россия
Чита, Экономика, Амурская область, Дальний Восток, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Александр Осипов, Михаил Мишустин, Россия
Мишустин прибыл в Читу

Мишустин прибыл в Читу, где проведет совещание о развитии экспорта зерна

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время церемонии встречи в аэропорту Кадала в Чите. 22 июля 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время церемонии встречи в аэропорту Кадала в Чите. 22 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время церемонии встречи в аэропорту Кадала в Чите. 22 июля 2025
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ЧИТА, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин из Благовещенска прилетел в Забайкальский край в рамках ежегодной рабочей поездки по дальневосточным регионам.
Глава кабмина во вторник проведет здесь совещание о развитии экспорта зерна. Также в Чите Мишустин посетит Забайкальский краевой перинатальный центр и проведет отдельную встречу с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым.
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Вместе с премьером в регионе будут работать и некоторые члены правительства - глава Минсельхоза Оксана Лут, министр транспорта Андрей Никитин и руководитель Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Глава кабмина в понедельник посетил Амурскую область. Мишустин осмотрел строящийся терминал международного аэропорта в Благовещенске, посетил автомобильный пункт пропуска "Кани-Курган" - один из ключевых погранпереходов на границе России и Китая, а также ознакомился с работой крупнейшего на Дальнем Востоке логистического хаба "Каникурган".
Кроме того, премьер в столице Приамурья посетил строящийся Дом российско-китайской дружбы и провел отдельную встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым.
Мишустин в статусе главы правительства не раз ездил на Дальний Восток. Первая поездка в дальневосточные регионы состоялась в августе 2020 года, в течение недели премьер посетил Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области. Нередко поездки главы правительства на Дальний Восток совмещаются с посещением Сибирского федерального округа.
Рабочая поездка премьер-министра Михаила Мишустина в Дальневосточный федеральный округ - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
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ЧитаЭкономикаАмурская областьДальний ВостокОксана ЛутМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Александр ОсиповМихаил МишустинРоссия
 
 
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