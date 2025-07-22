https://ria.ru/20250722/mishustin-2030534117.html

Мишустин прибыл в Читу

Мишустин прибыл в Читу - РИА Новости, 22.07.2025

Мишустин прибыл в Читу

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин из Благовещенска прилетел в Забайкальский край в рамках ежегодной рабочей поездки по дальневосточным регионам. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T07:04:00+03:00

2025-07-22T07:04:00+03:00

2025-07-22T09:35:00+03:00

чита

экономика

амурская область

дальний восток

оксана лут

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

александр осипов

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030546201_0:509:2048:1661_1920x0_80_0_0_879ebdfcd49c4d4b0c986586f2dae69e.jpg

ЧИТА, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин из Благовещенска прилетел в Забайкальский край в рамках ежегодной рабочей поездки по дальневосточным регионам.Глава кабмина во вторник проведет здесь совещание о развитии экспорта зерна. Также в Чите Мишустин посетит Забайкальский краевой перинатальный центр и проведет отдельную встречу с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым.Вместе с премьером в регионе будут работать и некоторые члены правительства - глава Минсельхоза Оксана Лут, министр транспорта Андрей Никитин и руководитель Минвостокразвития Алексей Чекунков.Глава кабмина в понедельник посетил Амурскую область. Мишустин осмотрел строящийся терминал международного аэропорта в Благовещенске, посетил автомобильный пункт пропуска "Кани-Курган" - один из ключевых погранпереходов на границе России и Китая, а также ознакомился с работой крупнейшего на Дальнем Востоке логистического хаба "Каникурган".Кроме того, премьер в столице Приамурья посетил строящийся Дом российско-китайской дружбы и провел отдельную встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым.Мишустин в статусе главы правительства не раз ездил на Дальний Восток. Первая поездка в дальневосточные регионы состоялась в августе 2020 года, в течение недели премьер посетил Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области. Нередко поездки главы правительства на Дальний Восток совмещаются с посещением Сибирского федерального округа.

https://ria.ru/20250720/ekspert-2030234790.html

https://realty.ria.ru/20250721/mishustin-2030346625.html

чита

амурская область

дальний восток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

чита, экономика, амурская область, дальний восток, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), александр осипов, михаил мишустин, россия