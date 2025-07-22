БРИКС не нацелено против коллективного Запада, заявил глава МИД Белоруссии
Глава МИД Белоруссии: БРИКС не нацелено против США или коллективного Запада
Логотип БРИКС. Архивное фото
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МИНСК, 22 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что БРИКС не нацелено против США или коллективного Запада.
"БРИКС не несет в себе никакой нацеленности против кого-то: США или коллективного Запада. Нет. Просто эти страны собрались в условиях, когда пробуксовывают другие механизмы (в рамках других международных организаций - ред.), чтобы самостоятельно попытаться решить те вопросы, до которых "сильным мира" до сих пор было не до того", - сказал Рыженков в интервью телеканалу "Первый информационный".
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Глава МИД подчеркнул, что с учетом величины экономик стран, которых сегодня объединяет БРИКС, голос этого межгосударственного объединения на мировой арене будет звучать все громче. Рыженков отметил, что Белоруссии, стране-партнеру БРИКС, приятно ощущать себя в кругу единомышленников, которые смотрят на основные вызовы современности почти в том же ключе, что и республика.
Среди злободневных вопросов, обсуждаемых в БРИКС, министр иностранных дел назвал идеи о создании альтернативных платежных систем в рамках этого объединения, уменьшение доверия к доллару, необходимость гарантий в проведении международных платежей, дальнейшее продвижение банка развития БРИКС, тему искусственного интеллекта. По его словам, в объединении есть желание продвинуть партнерство в тех областях, в которых монополия коллективного Запада ни к чему не привела, кроме как к попыткам укрепления своей гегемонии в управлении мировыми процессами. Он объяснил, что действия БРИКС в финансовой сфере вызывают недовольство Запада, поскольку это - самый главный вызов его доминированию.
"Что такое платежная система, основанная на долларе или евро? Это контроль за всеми... это вожжи в отношении неугодных, то есть, если вы себя ведете политически неугодно с точки зрения понимания мировых процессов Западом, вас отключают от всех платежных систем, и вмиг останавливается ваша торговля, ваши экономические отношения со странами, платежи, и фактически это парализует вашу экономику. Сегодня нельзя быть уверенными, что вот эти механизмы могут в отрыве от политической конъюнктуры действовать", - заключил Рыженков.
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Страны-участницы БРИКС ранее обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и даже создания общей валюты в рамках объединения, на фоне чего сразу после вступления в должность президента США Дональд Трамп угрожал государствам-участникам БРИКС торговыми пошлинами в 100%. Однако никаких решений по вопросу общей валюты со стороны объединения пока не принималось.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в объединение в качестве полноправного участника.
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