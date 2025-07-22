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БРИКС не нацелено против коллективного Запада, заявил глава МИД Белоруссии - РИА Новости, 22.07.2025
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21:56 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/briks-2030728277.html
БРИКС не нацелено против коллективного Запада, заявил глава МИД Белоруссии
БРИКС не нацелено против коллективного Запада, заявил глава МИД Белоруссии - РИА Новости, 22.07.2025
БРИКС не нацелено против коллективного Запада, заявил глава МИД Белоруссии
Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что БРИКС не нацелено против США или коллективного Запада. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T21:56:00+03:00
2025-07-22T21:56:00+03:00
в мире
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максим рыженков
дональд трамп
юрий ушаков
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МИНСК, 22 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что БРИКС не нацелено против США или коллективного Запада. "БРИКС не несет в себе никакой нацеленности против кого-то: США или коллективного Запада. Нет. Просто эти страны собрались в условиях, когда пробуксовывают другие механизмы (в рамках других международных организаций - ред.), чтобы самостоятельно попытаться решить те вопросы, до которых "сильным мира" до сих пор было не до того", - сказал Рыженков в интервью телеканалу "Первый информационный". Глава МИД подчеркнул, что с учетом величины экономик стран, которых сегодня объединяет БРИКС, голос этого межгосударственного объединения на мировой арене будет звучать все громче. Рыженков отметил, что Белоруссии, стране-партнеру БРИКС, приятно ощущать себя в кругу единомышленников, которые смотрят на основные вызовы современности почти в том же ключе, что и республика. Среди злободневных вопросов, обсуждаемых в БРИКС, министр иностранных дел назвал идеи о создании альтернативных платежных систем в рамках этого объединения, уменьшение доверия к доллару, необходимость гарантий в проведении международных платежей, дальнейшее продвижение банка развития БРИКС, тему искусственного интеллекта. По его словам, в объединении есть желание продвинуть партнерство в тех областях, в которых монополия коллективного Запада ни к чему не привела, кроме как к попыткам укрепления своей гегемонии в управлении мировыми процессами. Он объяснил, что действия БРИКС в финансовой сфере вызывают недовольство Запада, поскольку это - самый главный вызов его доминированию. "Что такое платежная система, основанная на долларе или евро? Это контроль за всеми... это вожжи в отношении неугодных, то есть, если вы себя ведете политически неугодно с точки зрения понимания мировых процессов Западом, вас отключают от всех платежных систем, и вмиг останавливается ваша торговля, ваши экономические отношения со странами, платежи, и фактически это парализует вашу экономику. Сегодня нельзя быть уверенными, что вот эти механизмы могут в отрыве от политической конъюнктуры действовать", - заключил Рыженков. Страны-участницы БРИКС ранее обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и даже создания общей валюты в рамках объединения, на фоне чего сразу после вступления в должность президента США Дональд Трамп угрожал государствам-участникам БРИКС торговыми пошлинами в 100%. Однако никаких решений по вопросу общей валюты со стороны объединения пока не принималось. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в объединение в качестве полноправного участника.
https://ria.ru/20250719/tramp-2030086743.html
https://ria.ru/20250716/briks-2029388392.html
https://ria.ru/20250710/ryabkov-2028416713.html
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в мире, белоруссия, сша, россия, максим рыженков, дональд трамп, юрий ушаков, брикс
В мире, Белоруссия, США, Россия, Максим Рыженков, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, БРИКС
БРИКС не нацелено против коллективного Запада, заявил глава МИД Белоруссии

Глава МИД Белоруссии: БРИКС не нацелено против США или коллективного Запада

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип БРИКС
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МИНСК, 22 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что БРИКС не нацелено против США или коллективного Запада.
"БРИКС не несет в себе никакой нацеленности против кого-то: США или коллективного Запада. Нет. Просто эти страны собрались в условиях, когда пробуксовывают другие механизмы (в рамках других международных организаций - ред.), чтобы самостоятельно попытаться решить те вопросы, до которых "сильным мира" до сих пор было не до того", - сказал Рыженков в интервью телеканалу "Первый информационный".
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Трамп считает, что БРИКС якобы теряет свое влияние
19 июля, 00:45
Глава МИД подчеркнул, что с учетом величины экономик стран, которых сегодня объединяет БРИКС, голос этого межгосударственного объединения на мировой арене будет звучать все громче. Рыженков отметил, что Белоруссии, стране-партнеру БРИКС, приятно ощущать себя в кругу единомышленников, которые смотрят на основные вызовы современности почти в том же ключе, что и республика.
Среди злободневных вопросов, обсуждаемых в БРИКС, министр иностранных дел назвал идеи о создании альтернативных платежных систем в рамках этого объединения, уменьшение доверия к доллару, необходимость гарантий в проведении международных платежей, дальнейшее продвижение банка развития БРИКС, тему искусственного интеллекта. По его словам, в объединении есть желание продвинуть партнерство в тех областях, в которых монополия коллективного Запада ни к чему не привела, кроме как к попыткам укрепления своей гегемонии в управлении мировыми процессами. Он объяснил, что действия БРИКС в финансовой сфере вызывают недовольство Запада, поскольку это - самый главный вызов его доминированию.
"Что такое платежная система, основанная на долларе или евро? Это контроль за всеми... это вожжи в отношении неугодных, то есть, если вы себя ведете политически неугодно с точки зрения понимания мировых процессов Западом, вас отключают от всех платежных систем, и вмиг останавливается ваша торговля, ваши экономические отношения со странами, платежи, и фактически это парализует вашу экономику. Сегодня нельзя быть уверенными, что вот эти механизмы могут в отрыве от политической конъюнктуры действовать", - заключил Рыженков.
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В ТПП рассказали о сувенирной банкноте БРИКС
16 июля, 09:45
Страны-участницы БРИКС ранее обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и даже создания общей валюты в рамках объединения, на фоне чего сразу после вступления в должность президента США Дональд Трамп угрожал государствам-участникам БРИКС торговыми пошлинами в 100%. Однако никаких решений по вопросу общей валюты со стороны объединения пока не принималось.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в объединение в качестве полноправного участника.
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В миреБелоруссияСШАРоссияМаксим РыженковДональд ТрампЮрий УшаковБРИКС
 
 
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