Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган и Алиев нашли в Пашиняне того, кто все сдаст, считает Абрамян - РИА Новости, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:03 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/pashinyan-2029851245.html
Эрдоган и Алиев нашли в Пашиняне того, кто все сдаст, считает Абрамян
Эрдоган и Алиев нашли в Пашиняне того, кто все сдаст, считает Абрамян - РИА Новости, 18.07.2025
Эрдоган и Алиев нашли в Пашиняне того, кто все сдаст, считает Абрамян
Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев нашли в премьер-министре Армении Николе Пашиняне того, кто "все сдаст", сообщил в интервью... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T09:03:00+03:00
2025-07-18T09:03:00+03:00
в мире
армения
азербайджан
турция
реджеп тайип эрдоган
ильхам алиев
никол пашинян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029501020_199:545:2871:2048_1920x0_80_0_0_3768dcecd76b54e81452a453bf94160f.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости, Полина Ковалева. Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев нашли в премьер-министре Армении Николе Пашиняне того, кто "все сдаст", сообщил в интервью РИА Новости глава Союза армян России Ара Абрамян, отвечая на вопрос о том, согласится ли Пашинян на изменения в конституции Армении, на которых настаивает Азербайджан. "Президент Азербайджана - он системный, очень умный человек. Или Эрдоган. Они знают, что такого человека (во главе Армении - ред.) больше может не быть, который будет делать все, что ему говорят. Поэтому они сейчас по полной катушке грузят, чтобы он (Пашинян - ред.) делал. А он будет делать. Они очень правильно понимают - нашли человека, который... все сдаст. И он все это делает. А нам не говорят об этом", - сказал Абрамян. Он отметил, что такого "мира", на который идет Пашинян, проводя переговоры об армяно-азербайджанском урегулировании не может быть, потому что Армения отдаст все стратегические объекты и окажется в окружении Азербайджана, ей придется принимать те законы, которые будут нужны Азербайджану. Абрамян подчеркнул, что у Армении в случае такого перемирия не останется никаких прав, "будут только обязанности". Конституция Армении была принята 5 июля 1995 года. Она менялась дважды - в 2005 и 2015 годах. В результате реформ 2015 года страна перешла от полупрезидентской к парламентской форме правления. В январе 2024 года Пашинян заявил, что стране нужна новая конституция, "которая обеспечит жизнеспособность страны в новых геополитических условиях". Позднее он уточнил, что положения Декларации о независимости, лежащей в основе армянской конституции, грозят стране войной. Азербайджан также настаивает на внесении Арменией поправок в конституцию, мотивируя это тем, что в ней содержатся прямые призывы к объединению Карабаха с Арменией. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, мир между Баку и Ереваном может быть достигнут в случае внесения изменений в конституцию Армении. В преамбуле действующей конституции Армении говорится, что в ее основе лежит Декларация о независимости, которая была принята 23 августа 1990 года, в том числе "основываясь на совместном постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха". Тридцатого сентября 2024 года КС Армении усмотрел в некоторых положениях декларации о независимости 1990 года угрозу "конституционного дуализма", что, по мнению судей, превратит документ "в родителя, пожирающего своего ребенка". А несколькими днями ранее КС признал соответствующим конституции республики положение о деятельности комиссий по делимитации границы с Азербайджаном. Оппозиция считает декларацию основополагающим документом государства.
https://ria.ru/20250526/pashinyan-2019059010.html
https://ria.ru/20250718/pashinyan-2029843015.html
https://ria.ru/20250416/pashinjane-2011548334.html
армения
азербайджан
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029501020_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_158add5d13aadd3eae5b901c78b59254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, азербайджан, турция, реджеп тайип эрдоган, ильхам алиев, никол пашинян
В мире, Армения, Азербайджан, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Ильхам Алиев, Никол Пашинян
Эрдоган и Алиев нашли в Пашиняне того, кто все сдаст, считает Абрамян

Абрамян: Эрдоган и Алиев нашли в Пашиняне того, кто сделает все, что ему скажут

© AP Photo / Photolure/Vahram BaghdasaryanПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Photolure/Vahram Baghdasaryan
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости, Полина Ковалева. Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев нашли в премьер-министре Армении Николе Пашиняне того, кто "все сдаст", сообщил в интервью РИА Новости глава Союза армян России Ара Абрамян, отвечая на вопрос о том, согласится ли Пашинян на изменения в конституции Армении, на которых настаивает Азербайджан.
"Президент Азербайджана - он системный, очень умный человек. Или Эрдоган. Они знают, что такого человека (во главе Армении - ред.) больше может не быть, который будет делать все, что ему говорят. Поэтому они сейчас по полной катушке грузят, чтобы он (Пашинян - ред.) делал. А он будет делать. Они очень правильно понимают - нашли человека, который... все сдаст. И он все это делает. А нам не говорят об этом", - сказал Абрамян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Пашинян пригрозил поменять Конституцию ради соглашения с Баку
26 мая, 10:41
Он отметил, что такого "мира", на который идет Пашинян, проводя переговоры об армяно-азербайджанском урегулировании не может быть, потому что Армения отдаст все стратегические объекты и окажется в окружении Азербайджана, ей придется принимать те законы, которые будут нужны Азербайджану.
Абрамян подчеркнул, что у Армении в случае такого перемирия не останется никаких прав, "будут только обязанности".
Конституция Армении была принята 5 июля 1995 года. Она менялась дважды - в 2005 и 2015 годах. В результате реформ 2015 года страна перешла от полупрезидентской к парламентской форме правления.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Глава союза армян России назвал стратегическую ошибку Пашиняна
07:31
В январе 2024 года Пашинян заявил, что стране нужна новая конституция, "которая обеспечит жизнеспособность страны в новых геополитических условиях". Позднее он уточнил, что положения Декларации о независимости, лежащей в основе армянской конституции, грозят стране войной. Азербайджан также настаивает на внесении Арменией поправок в конституцию, мотивируя это тем, что в ней содержатся прямые призывы к объединению Карабаха с Арменией. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, мир между Баку и Ереваном может быть достигнут в случае внесения изменений в конституцию Армении.
В преамбуле действующей конституции Армении говорится, что в ее основе лежит Декларация о независимости, которая была принята 23 августа 1990 года, в том числе "основываясь на совместном постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха".
Тридцатого сентября 2024 года КС Армении усмотрел в некоторых положениях декларации о независимости 1990 года угрозу "конституционного дуализма", что, по мнению судей, превратит документ "в родителя, пожирающего своего ребенка". А несколькими днями ранее КС признал соответствующим конституции республики положение о деятельности комиссий по делимитации границы с Азербайджаном. Оппозиция считает декларацию основополагающим документом государства.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Пашинян оценил предложение по новой конституции Армении
16 апреля, 12:27
 
В миреАрменияАзербайджанТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганИльхам АлиевНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала