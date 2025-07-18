https://ria.ru/20250718/pashinyan-2029851245.html

Эрдоган и Алиев нашли в Пашиняне того, кто все сдаст, считает Абрамян

Эрдоган и Алиев нашли в Пашиняне того, кто все сдаст, считает Абрамян - РИА Новости, 18.07.2025

Эрдоган и Алиев нашли в Пашиняне того, кто все сдаст, считает Абрамян

Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев нашли в премьер-министре Армении Николе Пашиняне того, кто "все сдаст", сообщил в интервью... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T09:03:00+03:00

2025-07-18T09:03:00+03:00

2025-07-18T09:03:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости, Полина Ковалева. Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев нашли в премьер-министре Армении Николе Пашиняне того, кто "все сдаст", сообщил в интервью РИА Новости глава Союза армян России Ара Абрамян, отвечая на вопрос о том, согласится ли Пашинян на изменения в конституции Армении, на которых настаивает Азербайджан. "Президент Азербайджана - он системный, очень умный человек. Или Эрдоган. Они знают, что такого человека (во главе Армении - ред.) больше может не быть, который будет делать все, что ему говорят. Поэтому они сейчас по полной катушке грузят, чтобы он (Пашинян - ред.) делал. А он будет делать. Они очень правильно понимают - нашли человека, который... все сдаст. И он все это делает. А нам не говорят об этом", - сказал Абрамян. Он отметил, что такого "мира", на который идет Пашинян, проводя переговоры об армяно-азербайджанском урегулировании не может быть, потому что Армения отдаст все стратегические объекты и окажется в окружении Азербайджана, ей придется принимать те законы, которые будут нужны Азербайджану. Абрамян подчеркнул, что у Армении в случае такого перемирия не останется никаких прав, "будут только обязанности". Конституция Армении была принята 5 июля 1995 года. Она менялась дважды - в 2005 и 2015 годах. В результате реформ 2015 года страна перешла от полупрезидентской к парламентской форме правления. В январе 2024 года Пашинян заявил, что стране нужна новая конституция, "которая обеспечит жизнеспособность страны в новых геополитических условиях". Позднее он уточнил, что положения Декларации о независимости, лежащей в основе армянской конституции, грозят стране войной. Азербайджан также настаивает на внесении Арменией поправок в конституцию, мотивируя это тем, что в ней содержатся прямые призывы к объединению Карабаха с Арменией. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, мир между Баку и Ереваном может быть достигнут в случае внесения изменений в конституцию Армении. В преамбуле действующей конституции Армении говорится, что в ее основе лежит Декларация о независимости, которая была принята 23 августа 1990 года, в том числе "основываясь на совместном постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха". Тридцатого сентября 2024 года КС Армении усмотрел в некоторых положениях декларации о независимости 1990 года угрозу "конституционного дуализма", что, по мнению судей, превратит документ "в родителя, пожирающего своего ребенка". А несколькими днями ранее КС признал соответствующим конституции республики положение о деятельности комиссий по делимитации границы с Азербайджаном. Оппозиция считает декларацию основополагающим документом государства.

https://ria.ru/20250526/pashinyan-2019059010.html

https://ria.ru/20250718/pashinyan-2029843015.html

https://ria.ru/20250416/pashinjane-2011548334.html

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Варвара Скокшина

в мире, армения, азербайджан, турция, реджеп тайип эрдоган, ильхам алиев, никол пашинян