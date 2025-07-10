Рябков объяснил страх Запада перед БРИКС
Замглавы МИД Рябков назвал страх Запада перед БРИКС неуверенностью в своих силах
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Страх Запада перед БРИКС - это неуверенность в своих силах, объединение не имеет скрытой повестки дня, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«
"Всегда нужен внешний враг, какой-то объект, с которым нужно вести борьбу. Это, наверное, психологи могут объяснить ощущением внутренней ущербности или неуверенности в собственных силах... у БРИКС... нет скрытой повестки дня", - сказал Рябков на пресс-конференции по итогам XVII саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро, отвечая на вопрос про объединение и настороженности к нему у Запада.
Рябков прокомментировал угрозы США в адрес БРИКС
Вчера, 16:35
По словам замглавы МИД РФ, жаль тех, кто внедряет подобного рода концепции со стороны Запада в публичный дискурс. Кроме того, это также проникает в обсуждение и на закрытых площадках, отметил Рябков.
«
"Те, кто боится БРИКС... должны просто читать, что написано в документах. Они должны изучать матчасть... Тогда, может быть, им станет легче, но можно параллельно еще какое-то успокоительное принять", - добавил замглавы МИД РФ, выступая в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в объединение в качестве полноправного участника.