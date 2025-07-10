https://ria.ru/20250710/ryabkov-2028416713.html

Рябков объяснил страх Запада перед БРИКС

Рябков объяснил страх Запада перед БРИКС - РИА Новости, 10.07.2025

Рябков объяснил страх Запада перед БРИКС

Страх Запада перед БРИКС - это неуверенность в своих силах, объединение не имеет скрытой повестки дня, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T17:50:00+03:00

2025-07-10T17:50:00+03:00

2025-07-10T17:50:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Страх Запада перед БРИКС - это неуверенность в своих силах, объединение не имеет скрытой повестки дня, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Всегда нужен внешний враг, какой-то объект, с которым нужно вести борьбу. Это, наверное, психологи могут объяснить ощущением внутренней ущербности или неуверенности в собственных силах... у БРИКС... нет скрытой повестки дня", - сказал Рябков на пресс-конференции по итогам XVII саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро, отвечая на вопрос про объединение и настороженности к нему у Запада. По словам замглавы МИД РФ, жаль тех, кто внедряет подобного рода концепции со стороны Запада в публичный дискурс. Кроме того, это также проникает в обсуждение и на закрытых площадках, отметил Рябков. "Те, кто боится БРИКС... должны просто читать, что написано в документах. Они должны изучать матчасть... Тогда, может быть, им станет легче, но можно параллельно еще какое-то успокоительное принять", - добавил замглавы МИД РФ, выступая в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в объединение в качестве полноправного участника.

https://ria.ru/20250710/ryabkov-2028396126.html

https://ria.ru/20250709/tramp-2028220828.html

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бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, россия, бразилия, рио-де-жанейро (город), сергей рябков, юрий ушаков, брикс