https://ria.ru/20250710/ryabkov-2028396126.html

Рябков прокомментировал угрозы США в адрес БРИКС

Рябков прокомментировал угрозы США в адрес БРИКС - РИА Новости, 10.07.2025

Рябков прокомментировал угрозы США в адрес БРИКС

Россия в контексте угроз США в адрес БРИКС призывает к компромиссам и не рекомендует говорить с участниками объединения на языке манипуляций, заявил замглавы... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T16:35:00+03:00

2025-07-10T16:35:00+03:00

2025-07-10T16:51:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия в контексте угроз США в адрес БРИКС призывает к компромиссам и не рекомендует говорить с участниками объединения на языке манипуляций, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.Американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social ранее написал, что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%. По его словам, никаких исключений не будет."Тарифные войны, переговоры по тарифам, пошлинам, торговым условиям и так далее должны рассматриваться, и это тоже происходит, на двухсторонней основе между государствами, которые становятся объектами подобного воздействия со стороны США, объединениями государств. Я думаю, это должно происходить путем нормального, спокойного диалога, и должны находиться компромиссы и решения. Вот к этому мы призываем американскую сторону", - сказал Рябков на пресс-конференции в международной медиагруппе "Россия сегодня".Замглавы МИД подчеркнул, что язык манипуляций для общения с участниками БРИКС не подойдет.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в объединение в качестве полноправного участника.

https://ria.ru/20250709/tramp-2028220828.html

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сша, в мире, россия, сергей рябков, дональд трамп, юрий ушаков, бразилия, брикс