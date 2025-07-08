https://ria.ru/20250708/strashnoe-2027973346.html

"Одной ногой в могиле": Киркорову предсказали страшное

"Одной ногой в могиле": Киркорову предсказали страшное - РИА Новости, 08.07.2025

"Одной ногой в могиле": Киркорову предсказали страшное

Филипп Киркоров столкнулся с осложнениями после ожога. Бывший участник "Дома-2" связал проблемы артиста с его скандальными образами. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T19:42:00+03:00

2025-07-08T19:42:00+03:00

2025-07-08T19:42:00+03:00

шоубиз

филипп киркоров

санкт-петербург

любовь успенская

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Филипп Киркоров столкнулся с осложнениями после ожога. Бывший участник "Дома-2" связал проблемы артиста с его скандальными образами."Не уймется никак!"Популярный исполнитель Филипп Киркоров уже два месяца не может полностью восстановиться после ожога, полученного во время концерта в Санкт-Петербурге. По словам источников, близких к артисту, рана на руке до сих пор не заживает, что вызывает серьезное беспокойство у врачей.Бывший участник проекта "Дом-2" Роман Тертишный, известный под псевдонимом Май Абрикосов, высказал неожиданную версию происходящего. В своем блоге он заявил, что проблемы со здоровьем у короля российской эстрады могут быть следствием его скандальных сценических образов."Нехристь. Как можно в Православной России носить на себе распятия в виде украшений? Крест, на котором мучился Господь, под ноги себе нашил? Место креста на куполах церквей, на высоте! Мы поклоняемся кресту, знамению победы жизни над смертью. Киркоров уже отплясывал на распятии, а сейчас топчет, пинает. Не уймётся никак. Состарился, но любви к Богу не нажил, внутри пуст, - негодует Абрикосов. - Ну, богохульник, жди расплаты, не уголовной так небесной, умоешься горькими слезами!"Возмущение блогера вызвали недавние сценические костюмы Киркорова, расшитые религиозной символикой, а также его прошлые выступления с элементами, которые многие верующие сочли кощунственными."Хочу, чтобы гром и молния над ним разразились!"По мнению экс-участника реалити-шоу, артист сознательно провоцирует скандалы, переходя все границы допустимого. В своем эмоциональном посте Абрикосов не ограничился общими рассуждениями, перейдя к прямым угрозам:"Хочу, чтобы гром и молния над ним разразились, над человеком, натягивающим на себя кощунственную скандальность, - заявляет он. - Считай, одной ногой в могиле уже, впереди забрезжил свет иного мира, а не может совладать с собой, богохульствует, просто войну Богу объявил, тщедушный и безумный старик"Впрочем, поклонники артиста, обсуждающие эту позицию в соцсетях, разделились на два лагеря: одни поддерживают позицию Абрикосова, другие считают его слова неприемлемыми и призывают не связывать творчество с личными убеждениями артиста.Знак, чтобы покинул сцену?И пока фанаты переживали за здоровье кумира, от некоторых коллег по цеху неслись гневные тирады. Так, от Любови Успенской прозвучали шокирующие слова. Вместо поддержки 71-летняя певица устроила публичную порку Киркорову."Ему свыше говорят, чтобы он покинул сцену и оставил всех в покое", — заявила артистка. По ее мнению, Киркоров сам навлек беду, решившись на многочисленные пластические операции."Это последствия хайдаровских операций. Нечего было ложиться к нему на стол. Сделал черт знает как, вот и лопнул имплант", — добавилаУспенская, намекая на проблемы с силиконовыми мышцами певца.Атака Успенской на госпитализированного коллегу вызвала возмущение в шоу-бизнесе. Многие увидели в этом циничную попытку привлечь внимание к забытому имени."Спасибо, все хорошо!"Ранее стало известно, что певец уже дал комментарии журналистам о своем здоровье. В частности, Киркоров отметил, что он уже оправился от травм, полученных во время концерта. Информацию об этом он сообщил "Известиям""Спасибо, все хорошо. Уже восстановился", — сказал он, отвечая на вопрос о состоянии здоровья.Напомним, инцидент с Киркоровым произошел 25 апреля в большом концертном зале (БКЗ) "Октябрьский". Одна из посетительниц концерта артиста рассказала, что во время исполнения одной из песен за спиной у Киркорова вспыхнули фейерверки, возникло впечатление, что на нем что-то загорелось. Сам артист позднее сказал, что обжегся. А потом и вовсе отшутился:"Я как птица Феникс — то сгораю, то возрождаюсь. Раны заживут, Хайдаров (хирург артиста) подрихтует, если что".Однако через несколько дней после инцидента король эстрады попал в больницу с серьезными диагнозами. Ожог второй степени, воспаление суставов, отмирание кожных тканей и увеличение лимфоузлов. Впервые за карьеру артист отменил запланированные концерты.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

филипп киркоров, санкт-петербург, любовь успенская