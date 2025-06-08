https://ria.ru/20250608/kirkorov-2021577595.html
Киркоров сделал заявление о своем здоровье
Киркоров сделал заявление о своем здоровье - РИА Новости, 08.06.2025
Киркоров сделал заявление о своем здоровье
Филипп Киркоров оправился от травм, полученных во время концерта, об этом он рассказал "Известиям" во время церемонии на премии "Муз ТВ". РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T00:56:00+03:00
2025-06-08T00:56:00+03:00
2025-06-08T00:56:00+03:00
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Филипп Киркоров оправился от травм, полученных во время концерта, об этом он рассказал "Известиям" во время церемонии на премии "Муз ТВ"."Спасибо, все хорошо. Уже восстановился", — сказал он, отвечая на вопрос о состоянии здоровья.Инцидент с Киркоровым произошел 25 апреля в большом концертном зале (БКЗ) "Октябрьский". Одна из посетительниц концерта артиста рассказала, что во время исполнения одной из песен за спиной у Киркорова вспыхнули фейерверки, возникло впечатление, что на нем что-то загорелось. Сам артист позднее сказал, что обжегся.Позже представитель Киркорова Екатерина Успенская сообщила, артист проходит лечение из-за осложнений после полученного ожога, на восстановление потребуется время.
https://ria.ru/20250529/kirkorov-2019837597.html
https://ria.ru/20250430/kirkorov-2014111955.html
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филипп киркоров, россия
Шоубиз, Филипп Киркоров, Россия
Киркоров сделал заявление о своем здоровье
Киркоров рассказал, что уже восстановился после инцидента с пиротехникой