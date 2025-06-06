Рейтинг@Mail.ru
"Ему подали знак": Успенская добила лежащего в больнице Киркорова - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
18:40 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/znak-2021347463.html
"Ему подали знак": Успенская добила лежащего в больнице Киркорова
"Ему подали знак": Успенская добила лежащего в больнице Киркорова - РИА Новости, 06.06.2025
"Ему подали знак": Успенская добила лежащего в больнице Киркорова
Филипп Киркоров уже третью неделю лежит в больнице после серьезного инцидента на сцене. Врачи диагностировали целый букет заболеваний, артист отменил концерты... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T18:40:00+03:00
2025-06-06T18:40:00+03:00
шоубиз
санкт-петербург
любовь успенская
филипп киркоров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151715/85/1517158590_0:0:2856:1608_1920x0_80_0_0_d7dcceb72c6678fa54ca0919d7bb03bf.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Филипп Киркоров уже третью неделю лежит в больнице после серьезного инцидента на сцене. Врачи диагностировали целый букет заболеваний, артист отменил концерты. Но вместо слов поддержки коллега по цеху Любовь Успенская устроила настоящую атаку на беспомощного певца. Что заставило 71-летнюю артистку так жестоко "пнуть лежачего"? И почему общественность обвиняет ее в циничном хайпе на чужой беде?Пожар на сценеВсе началось с несчастного случая на концерте в Петербурге. Во время выступления у Киркорова загорелась пиротехника, прикрепленная за спиной. Пламя перекинулось на рукав куртки, артист взвыл от боли, но шоу не остановил.Поначалу казалось, что отделался легким испугом. Сам Филипп отшучивался: "Я как птица Феникс — то сгораю, то возрождаюсь. Раны заживут, Хайдаров (хирург артиста) подрихтует, если что". Но оптимизм оказался преждевременным.Через несколько дней выяснилось: король эстрады попал в больницу с серьезными диагнозами. Ожог второй степени, воспаление суставов, отмирание кожных тканей и увеличение лимфоузлов. Впервые за карьеру артист отменил запланированные концерты.Удар в спину от коллегиПока фанаты переживали за здоровье кумира, от Любови Успенской прозвучали шокирующие слова. Вместо поддержки 71-летняя певица устроила публичную порку больному коллеге."Ему свыше говорят, чтобы он покинул сцену и оставил всех в покое", — заявила артистка. По ее мнению, Киркоров сам навлек беду, решившись на многочисленные пластические операции."Это последствия хайдаровских операций. Нечего было ложиться к нему на стол. Сделал черт знает как, вот и лопнул имплант", — добавила Успенская, намекая на проблемы с силиконовыми мышцами певца.Корни враждыКонфликт звезд тянется не первый год. Началось все в 2017 году с конкуренции караоке-баров — Успенская открыла "Любу-Любоньку", а Киркоров владел "Филармонией". Он расценил это как попытку переманить клиентов.Временное перемирие наступило в 2019 году, когда Любовь закрыла заведение из-за финансовых проблем. Киркоров даже подарил ей дорогое платье, заявив о таланте и уважении. Но мир оказался хрупким.Новый виток противостояния начался в 2023 году из-за пластического хирурга Тимура Хайдарова. Успенская обвинила врача в неудачных операциях и вымогательстве. Киркоров, довольный работой хирурга, вступился за него и назвал поведение коллеги хамским.Особенно болезненно Киркоров воспринял неблагодарность коллеги. Как выяснилось позже, он не раз помогал Успенской с участием в телевизионных программах, продвигал ее творчество в медиа. "Я ей помог в ряде вопросов — с телепрограммами. Ничего, кроме хамства и плевка в ответ, не получил", — жаловался разочарованный певецСудебная войнаСловесные перепалки перешли в настоящие судебные баталии. Успенская обвинила Киркорова в женоненавистничестве, тот в ответ подал иск на десять миллионов рублей за моральный ущерб.Параллельно король эстрады публично назвал Любовь "попрошайкой". Эти слова стали основой для встречного иска певицы о защите чести и достоинства.По словам Киркорова, Успенская изначально воспринимала его знаки внимания как должное. "Я дарил ей подарки, потом она посчитала это за должное, начала выклянчивать то, другое", — вспоминал певец. Артист утверждал, что коллега проявляла алчность и постоянно требовала все больше дорогих презентов.Первый раунд выиграл Киркоров — суд взыскал с Успенской 280 тысяч рублей. Но та не сдалась и подала апелляцию. Во втором раунде победила Любовь — Филиппа обязали выплатить 90 тысяч рублей и опровергнуть оскорбительные высказывания.Хайп на больномНовая атака Успенской на госпитализированного коллегу вызвала возмущение в шоу-бизнесе. Многие увидели в этом циничную попытку привлечь внимание к забытому имени."Я думаю, эта старая кошелка привлекает интерес, потому что по большому счету никому не нужна", — резко высказался продюсер Леонид Дзюник. По его словам, творчество Успенской забывается, а на концерты Киркорова по-прежнему выстраиваются очереди."Пусть эта дура старая сходит и посмотрит, какие залы собирает Филипп Киркоров, сколько людей ходит на его концерты. За два месяца до выступления билеты все разбирают", — не сдерживался продюсер в выражениях. Возможно, именно зависть к чужому успеху толкает певицу на провокации.Удар по репутацииЗлорадный комментарий о болезни коллеги серьезно ударил по имиджу Успенской. В соцсетях ее обвиняют в бессердечности и цинизме. Многие фанаты призывают бойкотировать концерты артистки.Юристы предупреждают: Киркоров может подать новый иск за оскорбительные высказывания во время болезни. Если экспертиза подтвердит порочащий характер слов Любови, ей грозит очередная компенсация.Но Дзюник считает, что король эстрады не станет тратить силы на новые разбирательства: "Того суда было достаточно. Ковырять дерьмо нет смысла — будет еще больше вонять".
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151715/85/1517158590_483:0:2856:1780_1920x0_80_0_0_856d47dfc3409f522fb5f6edc0e42335.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, любовь успенская, филипп киркоров
Шоубиз, Санкт-Петербург, Любовь Успенская, Филипп Киркоров

"Ему подали знак": Успенская добила лежащего в больнице Киркорова

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПевица Любовь Успенская
Певица Любовь Успенская - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Филипп Киркоров уже третью неделю лежит в больнице после серьезного инцидента на сцене. Врачи диагностировали целый букет заболеваний, артист отменил концерты. Но вместо слов поддержки коллега по цеху Любовь Успенская устроила настоящую атаку на беспомощного певца. Что заставило 71-летнюю артистку так жестоко "пнуть лежачего"? И почему общественность обвиняет ее в циничном хайпе на чужой беде?

Пожар на сцене

Все началось с несчастного случая на концерте в Петербурге. Во время выступления у Киркорова загорелась пиротехника, прикрепленная за спиной. Пламя перекинулось на рукав куртки, артист взвыл от боли, но шоу не остановил.
Поначалу казалось, что отделался легким испугом. Сам Филипп отшучивался: "Я как птица Феникс — то сгораю, то возрождаюсь. Раны заживут, Хайдаров (хирург артиста) подрихтует, если что". Но оптимизм оказался преждевременным.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров на ежегодной премии "Женщина года" по версии журнала FB в пространстве событий Матрешка
Певец Филипп Киркоров на ежегодной премии Женщина года по версии журнала FB в пространстве событий Матрешка - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певец Филипп Киркоров на ежегодной премии "Женщина года" по версии журнала FB в пространстве событий Матрешка
Через несколько дней выяснилось: король эстрады попал в больницу с серьезными диагнозами. Ожог второй степени, воспаление суставов, отмирание кожных тканей и увеличение лимфоузлов. Впервые за карьеру артист отменил запланированные концерты.

Удар в спину от коллеги

Пока фанаты переживали за здоровье кумира, от Любови Успенской прозвучали шокирующие слова. Вместо поддержки 71-летняя певица устроила публичную порку больному коллеге.
"Ему свыше говорят, чтобы он покинул сцену и оставил всех в покое", — заявила артистка. По ее мнению, Киркоров сам навлек беду, решившись на многочисленные пластические операции.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Любовь Успенская с дочерью Татьяной
Певица Любовь Успенская с дочерью Татьяной - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певица Любовь Успенская с дочерью Татьяной
"Это последствия хайдаровских операций. Нечего было ложиться к нему на стол. Сделал черт знает как, вот и лопнул имплант", — добавила Успенская, намекая на проблемы с силиконовыми мышцами певца.

Корни вражды

Конфликт звезд тянется не первый год. Началось все в 2017 году с конкуренции караоке-баров — Успенская открыла "Любу-Любоньку", а Киркоров владел "Филармонией". Он расценил это как попытку переманить клиентов.
Временное перемирие наступило в 2019 году, когда Любовь закрыла заведение из-за финансовых проблем. Киркоров даже подарил ей дорогое платье, заявив о таланте и уважении. Но мир оказался хрупким.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров и певица Любовь Успенская
Певец Филипп Киркоров и певица Любовь Успенская - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Певец Филипп Киркоров и певица Любовь Успенская
Новый виток противостояния начался в 2023 году из-за пластического хирурга Тимура Хайдарова. Успенская обвинила врача в неудачных операциях и вымогательстве. Киркоров, довольный работой хирурга, вступился за него и назвал поведение коллеги хамским.
Особенно болезненно Киркоров воспринял неблагодарность коллеги. Как выяснилось позже, он не раз помогал Успенской с участием в телевизионных программах, продвигал ее творчество в медиа. "Я ей помог в ряде вопросов — с телепрограммами. Ничего, кроме хамства и плевка в ответ, не получил", — жаловался разочарованный певец
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии "Виктория - 2022"
Певец Филипп Киркоров на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии Виктория - 2022 - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певец Филипп Киркоров на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии "Виктория - 2022"

Судебная война

Словесные перепалки перешли в настоящие судебные баталии. Успенская обвинила Киркорова в женоненавистничестве, тот в ответ подал иск на десять миллионов рублей за моральный ущерб.
Параллельно король эстрады публично назвал Любовь "попрошайкой". Эти слова стали основой для встречного иска певицы о защите чести и достоинства.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкXXVIII Церемония вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон"
XXVIII Церемония вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
XXVIII Церемония вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон"
По словам Киркорова, Успенская изначально воспринимала его знаки внимания как должное. "Я дарил ей подарки, потом она посчитала это за должное, начала выклянчивать то, другое", — вспоминал певец. Артист утверждал, что коллега проявляла алчность и постоянно требовала все больше дорогих презентов.
Первый раунд выиграл Киркоров — суд взыскал с Успенской 280 тысяч рублей. Но та не сдалась и подала апелляцию. Во втором раунде победила Любовь — Филиппа обязали выплатить 90 тысяч рублей и опровергнуть оскорбительные высказывания.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкИздание Cosmopolitan будет выходить под новым названием The VOICE Magazine
Издание Cosmopolitan будет выходить под новым названием The VOICE Magazine - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Издание Cosmopolitan будет выходить под новым названием The VOICE Magazine

Хайп на больном

Новая атака Успенской на госпитализированного коллегу вызвала возмущение в шоу-бизнесе. Многие увидели в этом циничную попытку привлечь внимание к забытому имени.
"Я думаю, эта старая кошелка привлекает интерес, потому что по большому счету никому не нужна", — резко высказался продюсер Леонид Дзюник. По его словам, творчество Успенской забывается, а на концерты Киркорова по-прежнему выстраиваются очереди.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПевица Любовь Успенская
Певица Любовь Успенская - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Певица Любовь Успенская
"Пусть эта дура старая сходит и посмотрит, какие залы собирает Филипп Киркоров, сколько людей ходит на его концерты. За два месяца до выступления билеты все разбирают", — не сдерживался продюсер в выражениях. Возможно, именно зависть к чужому успеху толкает певицу на провокации.

Удар по репутации

Злорадный комментарий о болезни коллеги серьезно ударил по имиджу Успенской. В соцсетях ее обвиняют в бессердечности и цинизме. Многие фанаты призывают бойкотировать концерты артистки.
Юристы предупреждают: Киркоров может подать новый иск за оскорбительные высказывания во время болезни. Если экспертиза подтвердит порочащий характер слов Любови, ей грозит очередная компенсация.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКонцерт Филиппа Киркорова "55. Голд. Золотые хиты"
Концерт Филиппа Киркорова 55. Голд. Золотые хиты - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Концерт Филиппа Киркорова "55. Голд. Золотые хиты"
Но Дзюник считает, что король эстрады не станет тратить силы на новые разбирательства: "Того суда было достаточно. Ковырять дерьмо нет смысла — будет еще больше вонять".
 
ШоубизСанкт-ПетербургЛюбовь УспенскаяФилипп Киркоров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала