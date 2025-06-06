https://ria.ru/20250606/znak-2021347463.html

"Ему подали знак": Успенская добила лежащего в больнице Киркорова

"Ему подали знак": Успенская добила лежащего в больнице Киркорова - РИА Новости, 06.06.2025

"Ему подали знак": Успенская добила лежащего в больнице Киркорова

Филипп Киркоров уже третью неделю лежит в больнице после серьезного инцидента на сцене. Врачи диагностировали целый букет заболеваний, артист отменил концерты... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T18:40:00+03:00

2025-06-06T18:40:00+03:00

2025-06-06T18:40:00+03:00

шоубиз

санкт-петербург

любовь успенская

филипп киркоров

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Филипп Киркоров уже третью неделю лежит в больнице после серьезного инцидента на сцене. Врачи диагностировали целый букет заболеваний, артист отменил концерты. Но вместо слов поддержки коллега по цеху Любовь Успенская устроила настоящую атаку на беспомощного певца. Что заставило 71-летнюю артистку так жестоко "пнуть лежачего"? И почему общественность обвиняет ее в циничном хайпе на чужой беде?Пожар на сценеВсе началось с несчастного случая на концерте в Петербурге. Во время выступления у Киркорова загорелась пиротехника, прикрепленная за спиной. Пламя перекинулось на рукав куртки, артист взвыл от боли, но шоу не остановил.Поначалу казалось, что отделался легким испугом. Сам Филипп отшучивался: "Я как птица Феникс — то сгораю, то возрождаюсь. Раны заживут, Хайдаров (хирург артиста) подрихтует, если что". Но оптимизм оказался преждевременным.Через несколько дней выяснилось: король эстрады попал в больницу с серьезными диагнозами. Ожог второй степени, воспаление суставов, отмирание кожных тканей и увеличение лимфоузлов. Впервые за карьеру артист отменил запланированные концерты.Удар в спину от коллегиПока фанаты переживали за здоровье кумира, от Любови Успенской прозвучали шокирующие слова. Вместо поддержки 71-летняя певица устроила публичную порку больному коллеге."Ему свыше говорят, чтобы он покинул сцену и оставил всех в покое", — заявила артистка. По ее мнению, Киркоров сам навлек беду, решившись на многочисленные пластические операции."Это последствия хайдаровских операций. Нечего было ложиться к нему на стол. Сделал черт знает как, вот и лопнул имплант", — добавила Успенская, намекая на проблемы с силиконовыми мышцами певца.Корни враждыКонфликт звезд тянется не первый год. Началось все в 2017 году с конкуренции караоке-баров — Успенская открыла "Любу-Любоньку", а Киркоров владел "Филармонией". Он расценил это как попытку переманить клиентов.Временное перемирие наступило в 2019 году, когда Любовь закрыла заведение из-за финансовых проблем. Киркоров даже подарил ей дорогое платье, заявив о таланте и уважении. Но мир оказался хрупким.Новый виток противостояния начался в 2023 году из-за пластического хирурга Тимура Хайдарова. Успенская обвинила врача в неудачных операциях и вымогательстве. Киркоров, довольный работой хирурга, вступился за него и назвал поведение коллеги хамским.Особенно болезненно Киркоров воспринял неблагодарность коллеги. Как выяснилось позже, он не раз помогал Успенской с участием в телевизионных программах, продвигал ее творчество в медиа. "Я ей помог в ряде вопросов — с телепрограммами. Ничего, кроме хамства и плевка в ответ, не получил", — жаловался разочарованный певецСудебная войнаСловесные перепалки перешли в настоящие судебные баталии. Успенская обвинила Киркорова в женоненавистничестве, тот в ответ подал иск на десять миллионов рублей за моральный ущерб.Параллельно король эстрады публично назвал Любовь "попрошайкой". Эти слова стали основой для встречного иска певицы о защите чести и достоинства.По словам Киркорова, Успенская изначально воспринимала его знаки внимания как должное. "Я дарил ей подарки, потом она посчитала это за должное, начала выклянчивать то, другое", — вспоминал певец. Артист утверждал, что коллега проявляла алчность и постоянно требовала все больше дорогих презентов.Первый раунд выиграл Киркоров — суд взыскал с Успенской 280 тысяч рублей. Но та не сдалась и подала апелляцию. Во втором раунде победила Любовь — Филиппа обязали выплатить 90 тысяч рублей и опровергнуть оскорбительные высказывания.Хайп на больномНовая атака Успенской на госпитализированного коллегу вызвала возмущение в шоу-бизнесе. Многие увидели в этом циничную попытку привлечь внимание к забытому имени."Я думаю, эта старая кошелка привлекает интерес, потому что по большому счету никому не нужна", — резко высказался продюсер Леонид Дзюник. По его словам, творчество Успенской забывается, а на концерты Киркорова по-прежнему выстраиваются очереди."Пусть эта дура старая сходит и посмотрит, какие залы собирает Филипп Киркоров, сколько людей ходит на его концерты. За два месяца до выступления билеты все разбирают", — не сдерживался продюсер в выражениях. Возможно, именно зависть к чужому успеху толкает певицу на провокации.Удар по репутацииЗлорадный комментарий о болезни коллеги серьезно ударил по имиджу Успенской. В соцсетях ее обвиняют в бессердечности и цинизме. Многие фанаты призывают бойкотировать концерты артистки.Юристы предупреждают: Киркоров может подать новый иск за оскорбительные высказывания во время болезни. Если экспертиза подтвердит порочащий характер слов Любови, ей грозит очередная компенсация.Но Дзюник считает, что король эстрады не станет тратить силы на новые разбирательства: "Того суда было достаточно. Ковырять дерьмо нет смысла — будет еще больше вонять".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, любовь успенская, филипп киркоров