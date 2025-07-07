Источник рассказал о встрече глав МИД Турции и России
Главы МИД Турции и России обсудили ядерную деятельность Ирана и ситуацию в Газе
Сергей Лавров и Хакан Фидан. Архивное фото
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АНКАРА, 7 июл - РИА Новости. Главы МИД Турции и РФ Хакан Фидан и Сергей Лавров на встрече на полях саммита БРИКС в Бразилии обсудили вопросы экономического сотрудничества, переговорный процесс по ядерной деятельности Ирана и ситуацию в секторе Газа, сообщил РИА Новости источник в турецком министерстве.
"Сегодня Фидан встретился с Лавровым на полях саммита БРИКС. В ходе встречи обсуждались двусторонние политические и экономические вопросы, а также сотрудничество в области энергетики... Была дана оценка рисков, связанных с растущей агрессией Израиля в регионе. Также обсуждались события в секторе Газа, ядерная деятельность Ирана, ситуация в Афганистане и другие региональные вопросы", - сказал собеседник агентства.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в объединение в качестве полноправного члена.
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