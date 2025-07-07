Рейтинг@Mail.ru
Пушков назвал БРИКС голосом глобального большинства - РИА Новости, 07.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:24 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/briks-2027786754.html
Пушков назвал БРИКС голосом глобального большинства
Пушков назвал БРИКС голосом глобального большинства - РИА Новости, 07.07.2025
Пушков назвал БРИКС голосом глобального большинства
Межгосударственное объединение БРИКС стало голосом глобального большинства, что не нравится гегемонистскому меньшинству в лице стран Запада, выразил мнение... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T22:24:00+03:00
2025-07-07T22:24:00+03:00
в мире
россия
бразилия
рио-де-жанейро (город)
алексей пушков
луис инасиу лула да силва
юрий ушаков
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/06/2027516012_0:254:3190:2048_1920x0_80_0_0_9e4416ead2a743dd294c2db7b031a24b.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Межгосударственное объединение БРИКС стало голосом глобального большинства, что не нравится гегемонистскому меньшинству в лице стран Запада, выразил мнение сенатор РФ Алексей Пушков. Саммит БРИКС проходит с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. "Если лет десять-15 назад на Западе БРИКС воспринимали не сильно всерьез, то теперь все изменилось: оно превратилась как минимум во влиятельный центр формирования мирового общественного мнения и альтернативной политики. По сути, БРИКС - это голос глобального большинства, что, разумеется, не нравится гегемонистскому "меньшинству", пытающемуся сохранить свое доминирование в меняющемся мире. Западу очень хотелось бы, чтобы большинство так и осталось - безголосым и безъязыким", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Сенатор отметил, что БРИКС превратилось в важный фактор мировой политики. "Это подтверждают прежние нервозные заявления (президента США Дональда) Трампа в адрес БРИКС, а теперь и угрозы ввести десятипроцентные пошлины для всех стран, которые поддерживают "антиамериканскую политику БРИКС", что бы это ни означало", - констатировал политик. Ранее Трамп написал в социальной сети Truth Social, что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%, причем никаких исключений не будет. В понедельник советник президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы по международным вопросам Селсу Аморим выразил мнение, что американские власти "выстрелят себе в ногу", если решат ввести такие пошлины. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в объединение в качестве полноправного участника.
https://ria.ru/20250707/tramp-2027783460.html
https://ria.ru/20250707/oon-2027770471.html
россия
бразилия
рио-де-жанейро (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/06/2027516012_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e85e22605a9b1903acb6e0e0171a7e3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, бразилия, рио-де-жанейро (город), алексей пушков, луис инасиу лула да силва, юрий ушаков, брикс
В мире, Россия, Бразилия, Рио-де-Жанейро (город), Алексей Пушков, Луис Инасиу Лула да Силва, Юрий Ушаков, БРИКС
Пушков назвал БРИКС голосом глобального большинства

Пушков: БРИКС стало голосом глобального большинства, что не нравится Западу

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСаммит БРИКС
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Саммит БРИКС
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Межгосударственное объединение БРИКС стало голосом глобального большинства, что не нравится гегемонистскому меньшинству в лице стран Запада, выразил мнение сенатор РФ Алексей Пушков.
Саммит БРИКС проходит с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Трамп считает, что БРИКС хочет подорвать интересы США
Вчера, 21:38
"Если лет десять-15 назад на Западе БРИКС воспринимали не сильно всерьез, то теперь все изменилось: оно превратилась как минимум во влиятельный центр формирования мирового общественного мнения и альтернативной политики. По сути, БРИКС - это голос глобального большинства, что, разумеется, не нравится гегемонистскому "меньшинству", пытающемуся сохранить свое доминирование в меняющемся мире. Западу очень хотелось бы, чтобы большинство так и осталось - безголосым и безъязыким", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что БРИКС превратилось в важный фактор мировой политики.
"Это подтверждают прежние нервозные заявления (президента США Дональда) Трампа в адрес БРИКС, а теперь и угрозы ввести десятипроцентные пошлины для всех стран, которые поддерживают "антиамериканскую политику БРИКС", что бы это ни означало", - констатировал политик.
Ранее Трамп написал в социальной сети Truth Social, что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%, причем никаких исключений не будет. В понедельник советник президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы по международным вопросам Селсу Аморим выразил мнение, что американские власти "выстрелят себе в ногу", если решат ввести такие пошлины.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в объединение в качестве полноправного участника.
Здание ООН - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
В ООН ответили на угрозы Трампа ввести пошлины против партнеров БРИКС
Вчера, 20:10
 
В миреРоссияБразилияРио-де-Жанейро (город)Алексей ПушковЛуис Инасиу Лула да СилваЮрий УшаковБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала