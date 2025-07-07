Пушков назвал БРИКС голосом глобального большинства
Пушков: БРИКС стало голосом глобального большинства, что не нравится Западу
Саммит БРИКС
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Межгосударственное объединение БРИКС стало голосом глобального большинства, что не нравится гегемонистскому меньшинству в лице стран Запада, выразил мнение сенатор РФ Алексей Пушков.
Саммит БРИКС проходит с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро.
"Если лет десять-15 назад на Западе БРИКС воспринимали не сильно всерьез, то теперь все изменилось: оно превратилась как минимум во влиятельный центр формирования мирового общественного мнения и альтернативной политики. По сути, БРИКС - это голос глобального большинства, что, разумеется, не нравится гегемонистскому "меньшинству", пытающемуся сохранить свое доминирование в меняющемся мире. Западу очень хотелось бы, чтобы большинство так и осталось - безголосым и безъязыким", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что БРИКС превратилось в важный фактор мировой политики.
"Это подтверждают прежние нервозные заявления (президента США Дональда) Трампа в адрес БРИКС, а теперь и угрозы ввести десятипроцентные пошлины для всех стран, которые поддерживают "антиамериканскую политику БРИКС", что бы это ни означало", - констатировал политик.
Ранее Трамп написал в социальной сети Truth Social, что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%, причем никаких исключений не будет. В понедельник советник президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы по международным вопросам Селсу Аморим выразил мнение, что американские власти "выстрелят себе в ногу", если решат ввести такие пошлины.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в объединение в качестве полноправного участника.