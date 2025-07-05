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В Дербенте похоронили погибшего вместе с Гудковым подполковника - РИА Новости, 05.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:48 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/shikhaliev-2027407136.html
В Дербенте похоронили погибшего вместе с Гудковым подполковника
В Дербенте похоронили погибшего вместе с Гудковым подполковника - РИА Новости, 05.07.2025
В Дербенте похоронили погибшего вместе с Гудковым подполковника
Похороны подполковника Наримана Шихалиева, погибшего вместе с заместителем главнокомандующего ВМФ России Михаилом Гудковым, состоялись в субботу в дагестанском... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T19:48:00+03:00
2025-07-05T19:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
дербент
курская область
михаил гудков
сергей меликов
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 5 июл - РИА Новости. Похороны подполковника Наримана Шихалиева, погибшего вместе с заместителем главнокомандующего ВМФ России Михаилом Гудковым, состоялись в субботу в дагестанском Дербенте, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале. В среду Минобороны РФ сообщило о гибели замглавкома ВМФ по береговым и сухопутным войскам, Героя России, генерал-майора Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы. "Сегодня в Дербенте состоялись похороны отважного офицера морской пехоты, подполковника Шихалиева Наримана Шамсутдиновича. Он погиб, защищая страну вместе со своим боевым командиром – Героем России, заместителем командующего ВМФ РФ, гвардии генерал-майором Михаилом Гудковым", – написал Меликов. Родина Шихалиева – село Дюбек Табасаранского района Дагестана. Он проходил военную службу в 155-й бригаде морской пехоты. С самого начала СВО Шихалиев был на переднем крае, отметил Меликов. Награжден двумя орденами Мужества, медалью "За отвагу", медалью "За храбрость", наградным оружием от министра обороны России, орденом Доблести, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами. Помимо государственных наград, за доблестное выполнение боевых задач в зоне СВО был отмечен региональной наградой "Герой Приморья". "Горжусь, что Нариман – наш земляк, и выражаю глубокие соболезнования его родным и близким: родителям Шамсутдину Шарафутдиновичу и Гюльназ Мусаевне, его супруге Елизавете Сергеевне и двум его дочерям Элине и Камиле. Мы разделяем вашу скорбь и сделаем всё, чтобы вы чувствовали нашу поддержку и участие. Рассчитываю в ближайшее время встретиться с вами", – добавил Меликов.
https://ria.ru/20250705/gudkov-2027360151.html
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россия, дербент, курская область, михаил гудков, сергей меликов, республика дагестан
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дербент, Курская область, Михаил Гудков, Сергей Меликов, Республика Дагестан
В Дербенте похоронили погибшего вместе с Гудковым подполковника

Погибшего вместе с Гудковым подполковника Шихалиева похоронили в Дербенте

© Фото : пресс-служба главы муниципального района "Табасаранский район" Республики ДагестанНариман Шихалиев
Нариман Шихалиев - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© Фото : пресс-служба главы муниципального района "Табасаранский район" Республики Дагестан
Нариман Шихалиев. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 5 июл - РИА Новости. Похороны подполковника Наримана Шихалиева, погибшего вместе с заместителем главнокомандующего ВМФ России Михаилом Гудковым, состоялись в субботу в дагестанском Дербенте, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
В среду Минобороны РФ сообщило о гибели замглавкома ВМФ по береговым и сухопутным войскам, Героя России, генерал-майора Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы.
Михаил Гудков - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Прощание с погибшим замглавкома ВМФ Гудковым пройдет в Москве
Вчера, 12:46
"Сегодня в Дербенте состоялись похороны отважного офицера морской пехоты, подполковника Шихалиева Наримана Шамсутдиновича. Он погиб, защищая страну вместе со своим боевым командиром – Героем России, заместителем командующего ВМФ РФ, гвардии генерал-майором Михаилом Гудковым", – написал Меликов.
Родина Шихалиева – село Дюбек Табасаранского района Дагестана. Он проходил военную службу в 155-й бригаде морской пехоты.
С самого начала СВО Шихалиев был на переднем крае, отметил Меликов. Награжден двумя орденами Мужества, медалью "За отвагу", медалью "За храбрость", наградным оружием от министра обороны России, орденом Доблести, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами. Помимо государственных наград, за доблестное выполнение боевых задач в зоне СВО был отмечен региональной наградой "Герой Приморья".
"Горжусь, что Нариман – наш земляк, и выражаю глубокие соболезнования его родным и близким: родителям Шамсутдину Шарафутдиновичу и Гюльназ Мусаевне, его супруге Елизавете Сергеевне и двум его дочерям Элине и Камиле. Мы разделяем вашу скорбь и сделаем всё, чтобы вы чувствовали нашу поддержку и участие. Рассчитываю в ближайшее время встретиться с вами", – добавил Меликов.
Видео с погибшим в Курской области замглавкома ВМФ Михаилом Гудковым - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Губернатор Приморья опубликовал видео с погибшим замглавкома ВМФ Гудковым
3 июля, 21:35
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДербентКурская областьМихаил ГудковСергей МеликовРеспублика Дагестан
 
 
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