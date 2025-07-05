https://ria.ru/20250705/shikhaliev-2027407136.html

В Дербенте похоронили погибшего вместе с Гудковым подполковника

В Дербенте похоронили погибшего вместе с Гудковым подполковника - РИА Новости, 05.07.2025

В Дербенте похоронили погибшего вместе с Гудковым подполковника

Похороны подполковника Наримана Шихалиева, погибшего вместе с заместителем главнокомандующего ВМФ России Михаилом Гудковым, состоялись в субботу в дагестанском... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T19:48:00+03:00

2025-07-05T19:48:00+03:00

2025-07-05T19:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

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дербент

курская область

михаил гудков

сергей меликов

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МАХАЧКАЛА, 5 июл - РИА Новости. Похороны подполковника Наримана Шихалиева, погибшего вместе с заместителем главнокомандующего ВМФ России Михаилом Гудковым, состоялись в субботу в дагестанском Дербенте, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале. В среду Минобороны РФ сообщило о гибели замглавкома ВМФ по береговым и сухопутным войскам, Героя России, генерал-майора Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы. "Сегодня в Дербенте состоялись похороны отважного офицера морской пехоты, подполковника Шихалиева Наримана Шамсутдиновича. Он погиб, защищая страну вместе со своим боевым командиром – Героем России, заместителем командующего ВМФ РФ, гвардии генерал-майором Михаилом Гудковым", – написал Меликов. Родина Шихалиева – село Дюбек Табасаранского района Дагестана. Он проходил военную службу в 155-й бригаде морской пехоты. С самого начала СВО Шихалиев был на переднем крае, отметил Меликов. Награжден двумя орденами Мужества, медалью "За отвагу", медалью "За храбрость", наградным оружием от министра обороны России, орденом Доблести, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами. Помимо государственных наград, за доблестное выполнение боевых задач в зоне СВО был отмечен региональной наградой "Герой Приморья". "Горжусь, что Нариман – наш земляк, и выражаю глубокие соболезнования его родным и близким: родителям Шамсутдину Шарафутдиновичу и Гюльназ Мусаевне, его супруге Елизавете Сергеевне и двум его дочерям Элине и Камиле. Мы разделяем вашу скорбь и сделаем всё, чтобы вы чувствовали нашу поддержку и участие. Рассчитываю в ближайшее время встретиться с вами", – добавил Меликов.

https://ria.ru/20250705/gudkov-2027360151.html

https://ria.ru/20250703/gudkov-2027055869.html

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россия, дербент, курская область, михаил гудков, сергей меликов, республика дагестан