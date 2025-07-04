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Силуанов высказался о создании в БРИКС собственных страховых организаций - РИА Новости, 04.07.2025
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18:03 04.07.2025 (обновлено: 18:49 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/siluanov-2027263224.html
Силуанов высказался о создании в БРИКС собственных страховых организаций
Силуанов высказался о создании в БРИКС собственных страховых организаций - РИА Новости, 04.07.2025
Силуанов высказался о создании в БРИКС собственных страховых организаций
Консенсус по механизмам страхования в рамках БРИКС может быть найден после встречи министров финансов стран объединения в субботу, заявил журналистам министр... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T18:03:00+03:00
2025-07-04T18:49:00+03:00
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июл - РИА Новости. Консенсус по механизмам страхования в рамках БРИКС может быть найден после встречи министров финансов стран объединения в субботу, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.В пятницу Силуанов сообщил, что Россия поддерживает инициативу, выдвинутую Бразилией, о создании в рамках БРИКС гарантийного фонда для увеличения инвестиций в страны-участницы объединения."Вопрос страхования, как показало общение с моими коллегами, в целом поддерживается. Я думаю, что по итогам завтрашней встречи министров финансов стран-членов БРИКС мы найдем понимание и консенсус, чтобы договориться об этом инструменте", - сказал министр финансов журналистам.Силуанов отметил, что в БРИКС есть понимание необходимости создавать собственные страховые организации, которые могли бы достойно конкурировать с западными."Видим, что основные страховые компании сегодня - это компании стран Запада. И понимаем, что нам необходимо создавать собственные страховые организации, которые могли бы достойно конкурировать, помогать нашим компаниям, в первую очередь, логистическим компаниям, компаниям-перевозчикам, которые нуждаются в использовании страховых инструментов глобального масштаба", - подчеркнул министр.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в объединение в качестве полноправного члена.
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брикс, россия, антон силуанов, бразилия, китай, юрий ушаков, в мире
БРИКС, Россия, Антон Силуанов, Бразилия, Китай, Юрий Ушаков, В мире
Силуанов высказался о создании в БРИКС собственных страховых организаций

Силуанов: в БРИКС есть понимания о необходимости своих страховых организаций

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСаммит БРИКС
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Саммит БРИКС. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июл - РИА Новости. Консенсус по механизмам страхования в рамках БРИКС может быть найден после встречи министров финансов стран объединения в субботу, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
В пятницу Силуанов сообщил, что Россия поддерживает инициативу, выдвинутую Бразилией, о создании в рамках БРИКС гарантийного фонда для увеличения инвестиций в страны-участницы объединения.
"Вопрос страхования, как показало общение с моими коллегами, в целом поддерживается. Я думаю, что по итогам завтрашней встречи министров финансов стран-членов БРИКС мы найдем понимание и консенсус, чтобы договориться об этом инструменте", - сказал министр финансов журналистам.
Силуанов отметил, что в БРИКС есть понимание необходимости создавать собственные страховые организации, которые могли бы достойно конкурировать с западными.
"Видим, что основные страховые компании сегодня - это компании стран Запада. И понимаем, что нам необходимо создавать собственные страховые организации, которые могли бы достойно конкурировать, помогать нашим компаниям, в первую очередь, логистическим компаниям, компаниям-перевозчикам, которые нуждаются в использовании страховых инструментов глобального масштаба", - подчеркнул министр.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в объединение в качестве полноправного члена.
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