https://ria.ru/20250703/mvd-2026917665.html

Полиция задержала подозреваемых в налете на частный дом в Петербурге

Полиция задержала подозреваемых в налете на частный дом в Петербурге - РИА Новости, 03.07.2025

Полиция задержала подозреваемых в налете на частный дом в Петербурге

Полиция задержала четырех человек по подозрению в налете на частный дом в Красносельском районе Санкт-Петербурга в стиле 1990-х годов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T12:52:00+03:00

2025-07-03T12:52:00+03:00

2025-07-03T12:52:00+03:00

санкт-петербург

красносельский район

республика дагестан

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Полиция задержала четырех человек по подозрению в налете на частный дом в Красносельском районе Санкт-Петербурга в стиле 1990-х годов, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Полиция в конце мая сообщала, что хозяин частного дома в Красносельском районе стал жертвой налетчиков в масках, которые проникли в дом через черный вход, связали и избили 78-летнего мужчину и заставили его рассказать, где находятся ключи от сейфа. Украв оттуда 4,6 миллиона рублей, нападавшие скрылись, а хозяина дома, которому потребовалась госпитализация, освободила его 74-летняя жена, находившаяся на втором этаже. Уголовное дело возбудили по статье о разбое. Как уточнили в ГУМВД, налетчики "применили к жертве методы убеждения из 90-х", молотком раздробив мужчине пальцы на левой ноге. Четверых предполагаемых участников нападения в возрасте от 34 до 48 лет задержали во вторник. "Трое из них были задержаны по местам проживания на севере Петербурга. За четвертым участником налета, жителем Дагестана, сыщики съездили к нему домой и задержали в Махачкале", – говорится в сообщении. В настоящее время правоохранители устанавливают, не причастны ли фигуранты к другим преступным эпизодам. В конце мая источник РИА Новости в оперативных службах уточнял, что внимание налетчиков привлек один из соучредителей компании, которая предоставляет ритуальные услуги в Ленинградской области. Официальным подтверждением этих сведений агентство пока не располагает.

https://ria.ru/20241121/rutberg-1985018691.html

https://ria.ru/20250515/krazha-2017108910.html

санкт-петербург

красносельский район

республика дагестан

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санкт-петербург, красносельский район, республика дагестан, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия