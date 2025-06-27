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В Приамурье осудили организаторов фиктивных экзаменов для мигрантов - РИА Новости, 27.06.2025
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10:36 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/sud-2025745144.html
В Приамурье осудили организаторов фиктивных экзаменов для мигрантов
В Приамурье осудили организаторов фиктивных экзаменов для мигрантов - РИА Новости, 27.06.2025
В Приамурье осудили организаторов фиктивных экзаменов для мигрантов
Благовещенский городской суд назначил условные сроки наказания группе организаторов фиктивных экзаменов для мигрантов в Амурской области, сообщила объединённая... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T10:36:00+03:00
2025-06-27T10:36:00+03:00
происшествия
россия
амурская область
благовещенск
благовещенский городской суд
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июн – РИА Новости. Благовещенский городской суд назначил условные сроки наказания группе организаторов фиктивных экзаменов для мигрантов в Амурской области, сообщила объединённая пресс-служба судов Амурской области. По данным суда, с марта по август 2023 года четверо местных жителей организовали фиктивную сдачу экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства. Для этого они арендовали офисы в Благовещенске и Свободном и заключили договоры с РГПУ имени А. И. Герцена. Однако на экзаменах иностранцам, не знавшим русского языка, давали подсказки, а ответы за них выбирали сами экзаменаторы. Благодаря поддельным сертификатам 7 граждан Узбекистана и Таджикистана получили патенты на работу в России. Четверых организаторов осудили за организацию незаконного пребывания иностранцев в РФ (п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). "Суд признал их виновными в совершении преступления и назначил наказание: Косе Зафер — 2,5 года лишения свободы условно и штраф 150 тысяч рублей; Кадирову — 2 года 2 месяца лишения свободы условно; Терпуговой и Смирновой — по 2 года лишения свободы условно. Всем осуждённым назначен испытательный срок 2 года", - говорится в сообщении. Все фигуранты вину признали. Кроме того, им запрещено менять место жительства без уведомления контролирующих органов и ежемесячно отмечаться в специализированном учреждении, уточняется в тексте суда.
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происшествия, россия, амурская область, благовещенск, благовещенский городской суд
Происшествия, Россия, Амурская область, Благовещенск, Благовещенский городской суд
В Приамурье осудили организаторов фиктивных экзаменов для мигрантов

Организаторам фиктивных экзаменов для мигрантов в Приамурье дали условные сроки

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июн – РИА Новости. Благовещенский городской суд назначил условные сроки наказания группе организаторов фиктивных экзаменов для мигрантов в Амурской области, сообщила объединённая пресс-служба судов Амурской области.
По данным суда, с марта по август 2023 года четверо местных жителей организовали фиктивную сдачу экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства. Для этого они арендовали офисы в Благовещенске и Свободном и заключили договоры с РГПУ имени А. И. Герцена. Однако на экзаменах иностранцам, не знавшим русского языка, давали подсказки, а ответы за них выбирали сами экзаменаторы. Благодаря поддельным сертификатам 7 граждан Узбекистана и Таджикистана получили патенты на работу в России. Четверых организаторов осудили за организацию незаконного пребывания иностранцев в РФ (п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ).
"Суд признал их виновными в совершении преступления и назначил наказание: Косе Зафер — 2,5 года лишения свободы условно и штраф 150 тысяч рублей; Кадирову — 2 года 2 месяца лишения свободы условно; Терпуговой и Смирновой — по 2 года лишения свободы условно. Всем осуждённым назначен испытательный срок 2 года", - говорится в сообщении.
Все фигуранты вину признали. Кроме того, им запрещено менять место жительства без уведомления контролирующих органов и ежемесячно отмечаться в специализированном учреждении, уточняется в тексте суда.
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