https://ria.ru/20250627/putin-2025794552.html

Путин назвал число граждан Белоруссии, обучающихся в российских вузах

Путин назвал число граждан Белоруссии, обучающихся в российских вузах - РИА Новости, 27.06.2025

Путин назвал число граждан Белоруссии, обучающихся в российских вузах

Порядка 13 тысяч граждан Белоруссии получают высшее образование в России, они учатся не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и во многих других городах,... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T12:47:00+03:00

2025-06-27T12:47:00+03:00

2025-06-27T12:47:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Порядка 13 тысяч граждан Белоруссии получают высшее образование в России, они учатся не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и во многих других городах, сообщил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер направил видеообращение к участникам пленарного заседания XII Форума регионов России и Белоруссии. "Интенсивно развиваются межвузовские связи. Белорусские студенты учатся не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и во многих других городах: в Великом Новгороде, Смоленске, Белгороде, Тольятти и Брянске. Всего у нас сейчас получают высшее образование порядка 13 тысяч граждан Белоруссии", - сказал Путин. Кроме того, он отметил, что по линии Союзного государства учреждена специальная премия за достижения талантливой молодёжи в естественных, технических и гуманитарных дисциплинах. "Проводимые с участием студентов и молодых учёных конгрессы, семинары и конкурсы реально помогают добиваться прогресса в науке, налаживать новые технологические партнёрства, укреплять связи между академическими кругами двух стран", - отметил президент.

https://ria.ru/20250627/belorussiya-2025753895.html

https://ria.ru/20250619/putin-2023759462.html

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белоруссия, россия, москва, владимир путин, общество