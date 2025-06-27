Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал число граждан Белоруссии, обучающихся в российских вузах - РИА Новости, 27.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:47 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/putin-2025794552.html
Путин назвал число граждан Белоруссии, обучающихся в российских вузах
Путин назвал число граждан Белоруссии, обучающихся в российских вузах - РИА Новости, 27.06.2025
Путин назвал число граждан Белоруссии, обучающихся в российских вузах
Порядка 13 тысяч граждан Белоруссии получают высшее образование в России, они учатся не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и во многих других городах,... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T12:47:00+03:00
2025-06-27T12:47:00+03:00
белоруссия
россия
москва
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:84:3086:1820_1920x0_80_0_0_faad885677221c20053be1a879e99e9c.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Порядка 13 тысяч граждан Белоруссии получают высшее образование в России, они учатся не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и во многих других городах, сообщил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер направил видеообращение к участникам пленарного заседания XII Форума регионов России и Белоруссии. "Интенсивно развиваются межвузовские связи. Белорусские студенты учатся не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и во многих других городах: в Великом Новгороде, Смоленске, Белгороде, Тольятти и Брянске. Всего у нас сейчас получают высшее образование порядка 13 тысяч граждан Белоруссии", - сказал Путин. Кроме того, он отметил, что по линии Союзного государства учреждена специальная премия за достижения талантливой молодёжи в естественных, технических и гуманитарных дисциплинах. "Проводимые с участием студентов и молодых учёных конгрессы, семинары и конкурсы реально помогают добиваться прогресса в науке, налаживать новые технологические партнёрства, укреплять связи между академическими кругами двух стран", - отметил президент.
https://ria.ru/20250627/belorussiya-2025753895.html
https://ria.ru/20250619/putin-2023759462.html
белоруссия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1eb507a3b3eca8bd2b1981dbf91f86fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, москва, владимир путин, общество
Белоруссия, Россия, Москва, Владимир Путин, Общество
Путин назвал число граждан Белоруссии, обучающихся в российских вузах

Путин: порядка 13 тысяч граждан Белоруссии получают высшее образование в России

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Порядка 13 тысяч граждан Белоруссии получают высшее образование в России, они учатся не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и во многих других городах, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер направил видеообращение к участникам пленарного заседания XII Форума регионов России и Белоруссии.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Матвиенко рассказала о росте взаимного товарооборота России и Белоруссии
10:58
"Интенсивно развиваются межвузовские связи. Белорусские студенты учатся не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и во многих других городах: в Великом Новгороде, Смоленске, Белгороде, Тольятти и Брянске. Всего у нас сейчас получают высшее образование порядка 13 тысяч граждан Белоруссии", - сказал Путин.
Кроме того, он отметил, что по линии Союзного государства учреждена специальная премия за достижения талантливой молодёжи в естественных, технических и гуманитарных дисциплинах.
"Проводимые с участием студентов и молодых учёных конгрессы, семинары и конкурсы реально помогают добиваться прогресса в науке, налаживать новые технологические партнёрства, укреплять связи между академическими кругами двух стран", - отметил президент.
флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин рассказал о совместных планах развития России и Белоруссии
19 июня, 03:10
 
БелоруссияРоссияМоскваВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала