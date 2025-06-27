https://ria.ru/20250627/lukashenko-2025836685.html

Лукашенко назвал сроки проведения неформального саммита ЕАЭС

Лукашенко назвал сроки проведения неформального саммита ЕАЭС - РИА Новости, 27.06.2025

Лукашенко назвал сроки проведения неформального саммита ЕАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в декабре, вероятно, в Санкт-Петербурге пройдет неформальный саммит Евразийского экономического союза... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T14:57:00+03:00

2025-06-27T14:57:00+03:00

2025-06-27T15:01:00+03:00

белоруссия

санкт-петербург

астана

александр лукашенко

евразийский экономический союз

в мире

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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в декабре, вероятно, в Санкт-Петербурге пройдет неформальный саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а следующий официальный саммит состоится в 2026 году в Астане. "По повестке дня мы рассмотрели все вопросы и решения достигли по всем вопросам. Прежде чем представить документы (к подписанию - реж.), я хочу сообщить всем вам, что традиционно в декабре месяце мы соберемся в Санкт-Петербурге, скорее всего, в России, для проведения неформального саммита ЕАЭС, а в 2026 году, в следующем, председательство переходит нашим друзьям из Казахстана, и в Астане мы проведем следующий официальный саммит ЕАЭС", - сказал президент Белоруссии перед завершением заседания Высшего Евразийского экономического совета в Минске.

https://ria.ru/20250627/lukashenko-2025773930.html

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Лукашенко о неформальном саммите ЕАЭС в Петербурге О том, что Россия предложит провести заседание высшего Евразийского экономического совета в Петербурге в конце декабря, недавно заявлял Ушаков. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-06-27T14:57 true PT0M24S

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белоруссия, санкт-петербург, астана, александр лукашенко, евразийский экономический союз, в мире