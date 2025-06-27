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Лукашенко назвал сроки проведения неформального саммита ЕАЭС - РИА Новости, 27.06.2025
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14:57 27.06.2025 (обновлено: 15:01 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/lukashenko-2025836685.html
Лукашенко назвал сроки проведения неформального саммита ЕАЭС
Лукашенко назвал сроки проведения неформального саммита ЕАЭС - РИА Новости, 27.06.2025
Лукашенко назвал сроки проведения неформального саммита ЕАЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в декабре, вероятно, в Санкт-Петербурге пройдет неформальный саммит Евразийского экономического союза... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T14:57:00+03:00
2025-06-27T15:01:00+03:00
белоруссия
санкт-петербург
астана
александр лукашенко
евразийский экономический союз
в мире
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в декабре, вероятно, в Санкт-Петербурге пройдет неформальный саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а следующий официальный саммит состоится в 2026 году в Астане. "По повестке дня мы рассмотрели все вопросы и решения достигли по всем вопросам. Прежде чем представить документы (к подписанию - реж.), я хочу сообщить всем вам, что традиционно в декабре месяце мы соберемся в Санкт-Петербурге, скорее всего, в России, для проведения неформального саммита ЕАЭС, а в 2026 году, в следующем, председательство переходит нашим друзьям из Казахстана, и в Астане мы проведем следующий официальный саммит ЕАЭС", - сказал президент Белоруссии перед завершением заседания Высшего Евразийского экономического совета в Минске.
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Лукашенко о неформальном саммите ЕАЭС в Петербурге
О том, что Россия предложит провести заседание высшего Евразийского экономического совета в Петербурге в конце декабря, недавно заявлял Ушаков. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
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белоруссия, санкт-петербург, астана, александр лукашенко, евразийский экономический союз, в мире
Белоруссия, Санкт-Петербург, Астана, Александр Лукашенко, Евразийский экономический союз, В мире
Лукашенко назвал сроки проведения неформального саммита ЕАЭС

Лукашенко: в декабре в Петербурге пройдет неформальный саммит ЕАЭС

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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в декабре, вероятно, в Санкт-Петербурге пройдет неформальный саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а следующий официальный саммит состоится в 2026 году в Астане.
"По повестке дня мы рассмотрели все вопросы и решения достигли по всем вопросам. Прежде чем представить документы (к подписанию - реж.), я хочу сообщить всем вам, что традиционно в декабре месяце мы соберемся в Санкт-Петербурге, скорее всего, в России, для проведения неформального саммита ЕАЭС, а в 2026 году, в следующем, председательство переходит нашим друзьям из Казахстана, и в Астане мы проведем следующий официальный саммит ЕАЭС", - сказал президент Белоруссии перед завершением заседания Высшего Евразийского экономического совета в Минске.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в пленарном заседании IV Евразийского экономического форума в Минске - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
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БелоруссияСанкт-ПетербургАстанаАлександр ЛукашенкоЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
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