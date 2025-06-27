https://ria.ru/20250627/chislo-2025792375.html

Число детей, погибших из-за пожара в доме в Дагестане, выросло до трех

Число детей, погибших из-за пожара в доме в Дагестане, выросло до трех - РИА Новости, 27.06.2025

Число детей, погибших из-за пожара в доме в Дагестане, выросло до трех

Число детей, погибших в результате пожара в частном доме в Буйнакском районе Дагестана, выросло до трех: в ожоговом центре скончался еще один ребенок, сообщили... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T12:40:00+03:00

2025-06-27T12:40:00+03:00

2025-06-27T12:40:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

буйнакский район

республика дагестан

сергей меликов

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МАХАЧКАЛА, 27 июн - РИА Новости. Число детей, погибших в результате пожара в частном доме в Буйнакском районе Дагестана, выросло до трех: в ожоговом центре скончался еще один ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения республики. Вечером 22 июня загорелся частный дом в селе Нижний Дженгутай в Буйнакском районе. В минздраве регионе сообщали, что женщина и четверо ее детей от полутора до 11 лет с обширными ожогами в крайне тяжелом состоянии поступили в ожоговый центр республиканской клинической больницы. На следующий день две девочки скончались в медучреждении. "Один из мальчиков также скончался в ожоговом центре, несмотря на усилия врачей. Мать и второй мальчик в крайне тяжелом состоянии, подключены к аппарату искусственной вентиляции легких", – сказала собственница агентства. Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что пожар, по предварительным данным, произошел из-за взрыва бытового газа. По его словам, есть основания полагать, что подключение было незаконным.

https://ria.ru/20250626/baku-2025687690.html

https://ria.ru/20250613/pozhar-2022598949.html

буйнакский район

республика дагестан

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происшествия, здоровье - общество, буйнакский район, республика дагестан, сергей меликов