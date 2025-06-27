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Число детей, погибших из-за пожара в доме в Дагестане, выросло до трех - РИА Новости, 27.06.2025
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12:40 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/chislo-2025792375.html
Число детей, погибших из-за пожара в доме в Дагестане, выросло до трех
Число детей, погибших из-за пожара в доме в Дагестане, выросло до трех - РИА Новости, 27.06.2025
Число детей, погибших из-за пожара в доме в Дагестане, выросло до трех
Число детей, погибших в результате пожара в частном доме в Буйнакском районе Дагестана, выросло до трех: в ожоговом центре скончался еще один ребенок, сообщили... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T12:40:00+03:00
2025-06-27T12:40:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
буйнакский район
республика дагестан
сергей меликов
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МАХАЧКАЛА, 27 июн - РИА Новости. Число детей, погибших в результате пожара в частном доме в Буйнакском районе Дагестана, выросло до трех: в ожоговом центре скончался еще один ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения республики. Вечером 22 июня загорелся частный дом в селе Нижний Дженгутай в Буйнакском районе. В минздраве регионе сообщали, что женщина и четверо ее детей от полутора до 11 лет с обширными ожогами в крайне тяжелом состоянии поступили в ожоговый центр республиканской клинической больницы. На следующий день две девочки скончались в медучреждении. "Один из мальчиков также скончался в ожоговом центре, несмотря на усилия врачей. Мать и второй мальчик в крайне тяжелом состоянии, подключены к аппарату искусственной вентиляции легких", – сказала собственница агентства. Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что пожар, по предварительным данным, произошел из-за взрыва бытового газа. По его словам, есть основания полагать, что подключение было незаконным.
https://ria.ru/20250626/baku-2025687690.html
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буйнакский район
республика дагестан
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происшествия, здоровье - общество, буйнакский район, республика дагестан, сергей меликов
Происшествия, Здоровье - Общество, Буйнакский район, Республика Дагестан, Сергей Меликов
Число детей, погибших из-за пожара в доме в Дагестане, выросло до трех

Минздрав: число детей, погибших из-за пожара в доме в Дагестане, выросло до трех

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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МАХАЧКАЛА, 27 июн - РИА Новости. Число детей, погибших в результате пожара в частном доме в Буйнакском районе Дагестана, выросло до трех: в ожоговом центре скончался еще один ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Вечером 22 июня загорелся частный дом в селе Нижний Дженгутай в Буйнакском районе. В минздраве регионе сообщали, что женщина и четверо ее детей от полутора до 11 лет с обширными ожогами в крайне тяжелом состоянии поступили в ожоговый центр республиканской клинической больницы. На следующий день две девочки скончались в медучреждении.
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"Один из мальчиков также скончался в ожоговом центре, несмотря на усилия врачей. Мать и второй мальчик в крайне тяжелом состоянии, подключены к аппарату искусственной вентиляции легких", – сказала собственница агентства.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что пожар, по предварительным данным, произошел из-за взрыва бытового газа. По его словам, есть основания полагать, что подключение было незаконным.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоБуйнакский районРеспублика ДагестанСергей Меликов
 
 
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